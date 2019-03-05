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Избили арматурой и зарезали: убийцы бойца сядут в тюрьму

Убийцы Юрия Власко получили 45 лет тюрьмы на троих

Обвиняемые в убийстве российского бойца Юрия Власко получили наказание в виде тюремного заключения. Двоим осужденным дали на двоих 33 года лишения свободы, третьему фигуранту дела назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Также обвиняемые обязаны выплатить 2 млн рублей матери погибшего спортсмена в качестве моральной компенсации.

Верховный суд Бурятии вынес вердикт в отношении обвиняемых в убийстве российского бойца Юрия Власко. Все трое фигурантов дела получили в общей сложности 45 лет лишения свободы. По данным пресс-службы Следственного комитета России, один из осужденных проведет 12 лет заключения в колонии строго режима.

«Приговором суда Мункуеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Санжиеву — в виде 16 лет лишения свободы, Бадмаеву — в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима»,

— говорится в сообщении.

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Помимо тюремного заключения суд обязал осужденных выплатить в общей сложности 2 млн рублей в качестве моральной компенсации матери погибшего спортсмена. Мункуев и Санжиев должны заплатить по 800 тысяч рублей, Бадмаев — 400 тысяч рублей. Всем троим предоставлена возможность обжаловать вердикт судьи в течение десяти дней, начиная от 4 марта включительно.

Имена обвиняемых в убийстве на называются. Кроме того, трое осужденных находились на итоговом заседании в медицинских масках, скрывающих часть лица.

Напомним, что эпизод произошел в июле 2017 года на берегу озера Байкал, где в ходе конфликта смертельно пострадал 20-летний российский боец, двукратный чемпион Европы среди юниоров Юрий Власко. На его теле были найдены множественные колото-резаные ранения в области головы и шеи. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Причиной убийства стало участие спортсмена в конфликте, который перерос в массовую драку, повлекшую за собой смерть бойца.

Согласно данным следствия, Власко 29 июля 2017 года по просьбе своего знакомого прибыл к озеру для урегулирования конфликта между другом и компанией неизвестных. В ходе переговоров завязалась драка. Напавшие на спортсмена использовали арматуру, а один из них — Мункуев — нож. Последний ударил Власко ножом в грудь. Пострадавшему попытались помочь присутствовавшие на месте происшествия люди, однако еще один фигурант дела, Бадмаев произвел несколько выстрелов из своего травматического пистолета, которым он угрожал окружающим, а также двум полицейским, прибывшим на место конфликта.

После того как Власко скончался на месте после полученных травм, все трое предприняли попытку скрыться, однако были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

«На Власко напали двое молодых людей, один из которых нанес спортсмену удар ножом в надключичную область, а второй — удар металлическим прутом по голове. Затем первый из нападавших взял из воды камень и нанес им удар по голове потерпевшего. В результате их действий Власко скончался», — сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Расследование данного дела длилось около года. Остальное время заняли судебные тяжбы, в ходе которых обвиняемые несколько раз путались в показаниях.
Изначально все трое ссылались на проблемы со здоровьем, психикой, а также жаловались на провалы в памяти. В ходе следствия убийцы прошли медицинские обследования в психиатрических больницах, результаты которых проблем в психике не дали. Задержанные были признаны вменяемыми, после чего Мункуев потребовал от суда еще одну экспертизу, однако в данном ходатайстве ему было отказано.

Позднее один из обвиняемых, чья личность не раскрывается, заявил, что действовал в рамках самообороны, нанося удары Власко.

Еще один фигурант дела, имя которого также не называется, признался в убийстве бойца.

«Нам нужно проследовать в поселок Горячинск, находящийся на территории Байкала, там, на месте, я сориентируюсь и покажу пляж, на котором происходило все действие. Это в пределах населенного пункта Горячинск. Все это происходило в ночь с 28 июля на 29 июля 2017 года, там происходила массовая драка, в ходе которой Власко был убит мною», — заявил он.

В ходе расследования участвовал и врач российской сборной по вольной борьбе Умар Тебиев, который был намерен добиться пожизненного тюремного заключения для убийц Власко. При этом самого спортсмена он описал как позитивного и доброго человека.

«Парень был очень хороший, добродушный. Знаю его как неагрессивного парня. На видео видно, что он вышел спросить, а дальше уже все началось», — цитирует RT Тебиева, который был намерен составить петицию на имя президента России Владимира Путина и главы МВД Владимира Колокольцева.

Власко в 2015 и 2016 году выигрывал юниорские первенства Европы, а также стал обладателем Кубка России и чемпионом нескольких международных турниров в Иране и Турции. Выступал спортсмен в весовой категории до 96 кг.

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