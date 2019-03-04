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Санкции из-за «Зенита»: Украина отреклась от Ракицкого

Футболист «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины на матчи отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал это решение «политизированным» и предположил, что судьба Ракицкого изменится, когда Петр Порошенко перестанет быть президентом Украины.

Чуда не случилось: главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал защитника санкт-петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого на матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

«Жовто-блакитные» сыграют в гостях 22 марта с Португалией, а спустя три дня также на выезде померятся силами с Люксембургом.

Опыт Ракицкого, который принимал участие в континентальных первенствах 2012 и 2016 года, очевидно, сборной не пригодится. На официальном сайте Федерации футбола Украины была опубликована следующая заявка:

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Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко (киевское «Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания)

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — «Шахтер»), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — киевское «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке-04», Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — киевское «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Безус («Гент», Бельгия)

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция).

Не попал Ярослав даже в резерв, где числятся Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия) и Роман Зозуля («Альбасете», Испания).

Главный тренер сборной Украины Шевченко ранее уже отмечал, что решение о судьбе Ракицкого в национальной команде принял задолго до официального оглашения заявки.

«Все, что касается комментариев по игрокам, я дам в конце февраля или в начале марта. Сейчас я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта.

Что касается Ракицкого, то я для себя уже решение принял. Но, чтобы не повторяться по десять раз, я оглашу его в марте»,

— цитировал Шевченко FootballHub.

Вероятно, решение тренерского штаба сборной Украины имеет политический подтекст.

Ракицкий, являющийся воспитанником донецкого «Шахтера» и отыгравший в сборной Украины 54 матча, в зимнее трансферное окно сменил украинский клуб на российский. В феврале 2019 года он перешел в «Зенит», чем вызвал огромный резонанс в СМИ.

Защитника обвиняли в отсутствии гордости и патриотизма на фоне напряженных отношений двух стран, а Федерация футбола Украины даже удалила его из базы игроков национальной команды.

О непопадании Ракицкого в сборную уже высказался заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев. Депутат считает, что игрока не взяли в команду из-за президента Украины Петра Порошенко.

«Невызов Ракицкого в сборную — на тысячу процентов политизированное решение. Даже ни капли сомнения нет в том, что это не спортивное решение.

Надеюсь, 31 марта Украина изберет нового президента. Кто бы им ни был, кроме Порошенко, Ракицкий сможет рассчитывать на вызов в национальную команду»,

— цитирует Лебедева Sport24.

Функционер также отметил, что переезд в Россию был правильным выбором для Ярослава.

«Переход в «Зенит» — исключительно право Ракицкого. Выступать за клуб, который играет в Лиге Европы и претендует на Лигу чемпионов, а также получать хорошие деньги, или выступать за сборную Украины, которая не на каждый чемпионат мира и Европы попадает. Он принял решение, и это его право.

Здесь трудно осуждать или защищать его. Видимо, Ракицкий хочет развития на клубном уровне. Тем более он сам наверняка понимает, что нынешняя политическая власть на Украине недолговечна»,

— предположил Лебедев.

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