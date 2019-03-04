Третий день Универсиады: россиянки взяли три медали. LIVE

Российский фристайлист Максим Буров, взявший золото в соревнованиях по лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске, сказал, что выступал будто на чемпионате мира. «Очень волновался и переживал — редко выступаешь при таком количестве своих болельщиков. Стоишь наверху, а внизу крики: «Россия!» Отсюда мандраж», — сказал Буров.