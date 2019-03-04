Третий день Универсиады: россиянки взяли три медали. LIVE

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Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
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Флорида ПантерзОттава Сенаторз
2:3
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03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
2:5
закончен
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Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
2:3 (Б)
закончен
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Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
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Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
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Чикаго БуллзАтланта Хоукс
118:123
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Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
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Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
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Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
112:107
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Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
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Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
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Мужчины. Масс-старт 50 км свободным стилем
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Холунд (Норвегия)
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2
Большунов (Россия)
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3
Рёте (Норвегия)
+57,8
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06:00
Онлайн-трансляция третьего дня Универсиады в Красноярске
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ТракторАвтомобилист
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ТорпедоБарыс
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СпартакСКА
не начался
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
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НБА / регулярный чемпионат
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Майами ХитАтланта Хоукс
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Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
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05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
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Финикс СанзМилуоки Бакс
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Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
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Олимпизм /
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Онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки по биатлону
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23:00
Реал Мадрид Аякс
не начался
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БордоМонпелье
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КХЛ / плей-офф
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Металлург МгСалават Юлаев
не начался
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ЛокомотивХК Сочи
не начался
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ЙокеритДинамо М
не начался
00:00
ЦСКАВитязь
не начался
00:00
АвтомобилистТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
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03:00
Нью-Йорк АйлендерсОттава Сенаторз
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Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
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03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВиннипег Джетс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Даллас СтарзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзМонреаль Канадиенс
не начался
Еврокубок
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УНИКС Локомотив-Кубань
не начался
21:00
Альба Уникаха
не начался
22:00
АСВЕЛ Андорра
не начался
22:45
Валенсия Ритас
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзБостон Селтикс
не начался
Третий день Универсиады: россиянки взяли три медали. LIVE

Онлайн-трансляция третьего дня Универсиады в Красноярске

На красноярской Универсиаде-2019 идет третий день соревнований. «Газета.Ru» следит за главными событиями в онлайн-трансляции.
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07:39

Стоит отметить погодные условия. В Красноярске прохладно. Утром столбики термометра поднялись до отметки в 3-4 градуса по Цельсию. А вот ночью изрядно подморозило. Зато лыжи катят хорошо, подготовлена трасса качественно.

07:36

Еще несколько секунд наиграл Якимушкин. Тимашов и Кириллов бегут вровень.

07:33

Якимушкин стартовал с отрывом 15 секунд. После 1,1 км он свое преимущество на три секунды увеличил.

07:31

Стартовала гонка. Вышли на дистанцию уже первые пять лыжников.

07:28

Итак, напоминаем, что в 7.30 мск стартует мужская лыжная гонка преследования на дистанции 10 км. Россию на стартах представляют Иван Якимушкин, Антон Тимашов, Иван Кириллов, Илья Порошкин, Андрей Собакарев и Кирилл Киливнюк. Все они бегут в первой шестерке спортсменов.

07:25

Российский фристайлист Максим Буров, взявший золото в соревнованиях по лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске, сказал, что выступал будто на чемпионате мира. «Очень волновался и переживал — редко выступаешь при таком количестве своих болельщиков. Стоишь наверху, а внизу крики: «Россия!» Отсюда мандраж», — сказал Буров.

Буров
ffr-ski.ru
Российский фристайлист Максим Буров
07:18

Двукратная победительница Универсиады в Красноярске в лыжных гонках Алиса Жамбалова не загадывает о третьей медали высшей пробы. Она чувствует сильную усталость. «Мы выступаем второй день подряд, без отдыха, это очень чувствуется, устала, мышцы дают о себе знать», — объяснила Жамбалова.

06:55

Нападающая национальной сборной Оксана Братищева рассказала об игре с китаянками. «Счет неудивительный, потому что сборная Китая все-таки слабовата, а мы играли на своем уровне, показывали свой хоккей, играли в полную силу»,— заявила спортсменка.

Матч Россия - Китай завершился со счетом 13:0.

06:45

Напомним, что после первого дня соревнований Россия лидирует в общем медальном зачете. Сейчас к завоеванным вчера 12-ти медалям прибавились еще три лыжных.

06:35

Накануне российские лыжницы заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем. Хорошее начало Универсиады!

06:29

Гонка завершена! Еще раз поздравляем наших девушек — снова весь подиум наш. Следующими гонку преследования 10 км побегут наши мужчины — начало в 07.30 по московскому времени. А в 07.00, напомним, состоится женская индивидуальная гонка 15 км в биатлон.

06:26

Как интересно. Представительницы команды Китая выдающегося результата не добились, зато финишировала почти синхронно — 62, 63 и 64 места.

06:21

Стоит отметить, что Жамбалова выиграла у Смирновой всего 0,7 секунды. На Универсиаде серьезная борьба развернется в первую очередь между нашими спортсменами, каждый из которых будет претендовать на медали.

06:23

Итальянка Франческа Франчи в итоге стала четвертой, не сумев что-либо противопоставить нашим лыжницам. За ней, пятой, финишировала Алешина.

06:17

Продолжают финишировать спортсменки. Но для России уже все понятно. С прицелом на пасьют берем три медали! Прекрасный результат.

06:15

Между Алешиной и Некрасовой идет нешуточная борьба. Но Татьяна обошла соотечественницу и с приличным отрывом идет пятой.

06:14

Кускова пришла на финиш седьмой.

06:12

Какой финиш! Участница Олимпийских игр Алиса Жамбалова выигрывает гонку и берет золото! Смирнова и Кириченко — серебро и бронза соответственная. Снова российский пьедестал!

06:10

Смирнова на контрольной отметке 1,1 км возглавляет гонку, сразу за ней — Кирпиченко и Жамбалова. Как приятно это видеть. А в Красноярске, кстати, настоящая зимняя сказка: хороший снег, солнце, птицы поют.

06:08

Очень спокойное начало гонки. Наши девушки идут в лидерах.

06:05

В Красноярске сейчас стартовала женская лыжная гонка преследования на 5 км. Первой на трассу ушла Алиса Жамбалова, за ней Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко. Шестая Полина Некрасова, седьмая Татьяна Алёшина, десятая Кристина Кускова. Желаем удачи нашим девушкам!

06:05

Сегодня день получится насыщенным. Будут разыграны медали в керлинге, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде и фристайле. А также состоятся матчи группового этапа у хоккеистов.

06:00

Доброе утро, уважаемые болельщики! В режиме онлайн «Газета.Ru» начинает следить за главными событиями третьего дня на Универсиаде-2019 в Красноярске.