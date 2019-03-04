Третий день Универсиады: россиянки взяли три медали. LIVE

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Стоит отметить погодные условия. В Красноярске прохладно. Утром столбики термометра поднялись до отметки в 3-4 градуса по Цельсию. А вот ночью изрядно подморозило. Зато лыжи катят хорошо, подготовлена трасса качественно.
Еще несколько секунд наиграл Якимушкин. Тимашов и Кириллов бегут вровень.
Якимушкин стартовал с отрывом 15 секунд. После 1,1 км он свое преимущество на три секунды увеличил.
Стартовала гонка. Вышли на дистанцию уже первые пять лыжников.
Итак, напоминаем, что в 7.30 мск стартует мужская лыжная гонка преследования на дистанции 10 км. Россию на стартах представляют Иван Якимушкин, Антон Тимашов, Иван Кириллов, Илья Порошкин, Андрей Собакарев и Кирилл Киливнюк. Все они бегут в первой шестерке спортсменов.
Российский фристайлист Максим Буров, взявший золото в соревнованиях по лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске, сказал, что выступал будто на чемпионате мира. «Очень волновался и переживал — редко выступаешь при таком количестве своих болельщиков. Стоишь наверху, а внизу крики: «Россия!» Отсюда мандраж», — сказал Буров.
Двукратная победительница Универсиады в Красноярске в лыжных гонках Алиса Жамбалова не загадывает о третьей медали высшей пробы. Она чувствует сильную усталость. «Мы выступаем второй день подряд, без отдыха, это очень чувствуется, устала, мышцы дают о себе знать», — объяснила Жамбалова.
Нападающая национальной сборной Оксана Братищева рассказала об игре с китаянками. «Счет неудивительный, потому что сборная Китая все-таки слабовата, а мы играли на своем уровне, показывали свой хоккей, играли в полную силу»,— заявила спортсменка.
Матч Россия - Китай завершился со счетом 13:0.
Напомним, что после первого дня соревнований Россия лидирует в общем медальном зачете. Сейчас к завоеванным вчера 12-ти медалям прибавились еще три лыжных.
Накануне российские лыжницы заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем. Хорошее начало Универсиады!
Гонка завершена! Еще раз поздравляем наших девушек — снова весь подиум наш. Следующими гонку преследования 10 км побегут наши мужчины — начало в 07.30 по московскому времени. А в 07.00, напомним, состоится женская индивидуальная гонка 15 км в биатлон.
Как интересно. Представительницы команды Китая выдающегося результата не добились, зато финишировала почти синхронно — 62, 63 и 64 места.
Стоит отметить, что Жамбалова выиграла у Смирновой всего 0,7 секунды. На Универсиаде серьезная борьба развернется в первую очередь между нашими спортсменами, каждый из которых будет претендовать на медали.
Итальянка Франческа Франчи в итоге стала четвертой, не сумев что-либо противопоставить нашим лыжницам. За ней, пятой, финишировала Алешина.
Продолжают финишировать спортсменки. Но для России уже все понятно. С прицелом на пасьют берем три медали! Прекрасный результат.
Между Алешиной и Некрасовой идет нешуточная борьба. Но Татьяна обошла соотечественницу и с приличным отрывом идет пятой.
Кускова пришла на финиш седьмой.
Какой финиш! Участница Олимпийских игр Алиса Жамбалова выигрывает гонку и берет золото! Смирнова и Кириченко — серебро и бронза соответственная. Снова российский пьедестал!
Смирнова на контрольной отметке 1,1 км возглавляет гонку, сразу за ней — Кирпиченко и Жамбалова. Как приятно это видеть. А в Красноярске, кстати, настоящая зимняя сказка: хороший снег, солнце, птицы поют.
Очень спокойное начало гонки. Наши девушки идут в лидерах.
В Красноярске сейчас стартовала женская лыжная гонка преследования на 5 км. Первой на трассу ушла Алиса Жамбалова, за ней Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко. Шестая Полина Некрасова, седьмая Татьяна Алёшина, десятая Кристина Кускова. Желаем удачи нашим девушкам!
Сегодня день получится насыщенным. Будут разыграны медали в керлинге, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде и фристайле. А также состоятся матчи группового этапа у хоккеистов.
Доброе утро, уважаемые болельщики! В режиме онлайн «Газета.Ru» начинает следить за главными событиями третьего дня на Универсиаде-2019 в Красноярске.