Красноярский рубеж: россияне могут остаться без медалей. LIVE

«После стрельбы девушек тренеры внесли коррективы. К тому же, у мужчин ветер сильнее, концентрация выше, это даже лучше. Поршнев едет в Эстерсунд? Думаю, здесь он тоже хочет показать максимальный результат — для уверенности», — поделилась мнением о гонке прославленная биатлонистка Зайцева.