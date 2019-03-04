Красноярский рубеж: россияне могут остаться без медалей. LIVE

- 547407 просмотров Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России
- 145753 просмотра Серебряков ответил на обвинения в русофобии
- 120577 просмотров В федерации объяснили, почему Медведева не получила 6 млн рублей
- 118987 просмотров В ФРГ переживают за транзит газа через Украину после слов Новака
- 112793 просмотра Сын погибшей от «Новичка» англичанки написал письмо Путину
- 93354 просмотра В Сети посмеялись на экс-женой депутата после слов о «нищебродах»
- 82058 просмотров СКР назвал причины гибели группы Дятлова
Ох как! Яник мажет трижды на стойке и самоликвидируется из борьбы за золото!
После третьего рубежа положение следующее, но все изменился в ближайшие минуты. 1. Иванов 2. Латыпов 3. Дедюхин 4. Крюков
У Дедюхина очередной промах...
Есть! Латыпов и Крюков собрались и выбили пять из пяти на лежке!
Видно, как Янику тяжело идти. Очень массивный он спортсмен, а вот кардио, судя по всему, не лучшее.
Иванов также мажет на лежке. Француз Котте-Пуньел обходит его после второго рубежа.
Никита, как так?! Поршнев дважды мажет на стойке, да еще и времени потерял уйму...
Есть промах у Яника. К тому же, ходом заметно сбавил поляк. Надо поднажать Поршневу.
У Крюкова и Дедюхина по одному промаху. Александру подсказывают, что промах на пять часов.
«После стрельбы девушек тренеры внесли коррективы. К тому же, у мужчин ветер сильнее, концентрация выше, это даже лучше. Поршнев едет в Эстерсунд? Думаю, здесь он тоже хочет показать максимальный результат — для уверенности», — поделилась мнением о гонке прославленная биатлонистка Зайцева.
Поршнев на 4,8 км выигрывает у Иванова больше 20-ти секунд. Главный претендент он на золото!
Поршнев закрывает все мишени на лежке, молодец! Но скорость стрельбы, конечно, оставляет желать лучшего. Яника он обгоняет, однако это только начало.
Иванов — также чисто! Стрельба у мужчин сегодня лучше, чем у женщин.
Ух ты! Яник сломал палку на дистанции, но в деле фейр-плей — тренер словаков помог поляку.
Яник всерьез намерен сегодня побороться с россиянами. Все мишени закрывает на стойке. Это заявка на медаль.
Дедюхин! Какой молодец — пять из пяти!
Латыпов, к сожалению, очень медленно стреляет и допускает один промах. Не лучшая стрельба.
А вот и Яник не у дел! Петров его настигает и уже выигрывает у поляка порядка 12 секунд на 4,4 км.
Поляк Матеуш Яник на контрольной отсечке идет с лучшим временем. Придется непросто нашим ребятам.
Эх, никуда без промахов. Петров на лежке одну мишень не смог закрыть.
Здорово! Иванов чистым уходит с первого огневого рубежа!
Латыпов четвертым идет с лучшим результатом у россиян. Но это только начало, все решит стрельба.
«Как и у женщин, сегодня хитрый ветерок. Но спортсмены знакомы с этими условиями, должны справиться. Сложности с подбором лыж? Погода весенняя, поэтому смазка предельно важна», — говорит в эфире «Матч ТВ» олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.
Крюков, Латыпов и Дедюхин залпом в ближайшие минуты уйдут на дистанцию!
Все трибуны заполнены в Академии биатлона в Красноярске. Красота!
Петров ушел в гонку вслед за Ивановым.
Иванов под 13-м номером стартует первым у России!
Все идет к тому, что сегодня основная борьба развернется между россиянами. Доминируют наши спортсмены и в биатлоне, и в лыжных гонках.
Гонка началась! Желаем удачи нашим мужчинам!
В составе сборной России побегут Дмитрий Иванов, Алексей Петров, Евгений Крюков, Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин и Никита Поршнев.
Начнется соревнование в 10.00 по московскому времени.
Доброе утро! На Универсиаде в Красноярске проходит мужская индивидуальная гонка по биатлону на 20 км.