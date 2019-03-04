Красноярский рубеж: россияне могут остаться без медалей. LIVE

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3:0
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01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
2:3
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03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
2:5
закончен
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
2:3 (Б)
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
5:2
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Зелена Гура ВЭФ
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Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
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Чикаго БуллзАтланта Хоукс
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Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
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Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
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Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
112:107
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Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
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закончен
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Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
99:95
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Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Мужчины. Масс-старт 50 км свободным стилем
1
Холунд (Норвегия)
1:49.59,3
2
Большунов (Россия)
+27,8
3
Рёте (Норвегия)
+57,8
закончен
Олимпизм /
06:00
Онлайн-трансляция третьего дня Универсиады в Красноярске
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Испания / Примера
23:00
ЛеганесЛеванте
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КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоБарыс
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СпартакСКА
не начался
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Олимпизм / Универсиада-2019
07:00
Биатлон. Женская индивидуальная гонка 15 км
1
Гербулова (Россия)
46.10,6
закончен
10:00
Биатлон. Мужская индивидуальная гонка 20 км
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Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур
не начался
23:00
Реал Мадрид Аякс
не начался
Франция / Лига 1
21:00
БордоМонпелье
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгСалават Юлаев
не начался
19:00
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
00:00
ЦСКАВитязь
не начался
00:00
АвтомобилистТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВиннипег Джетс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Даллас СтарзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзМонреаль Канадиенс
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Локомотив-Кубань
не начался
21:00
Альба Уникаха
не начался
22:00
АСВЕЛ Андорра
не начался
22:45
Валенсия Ритас
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзБостон Селтикс
не начался
Красноярский рубеж: россияне могут остаться без медалей. LIVE

Онлайн мужской индивидуальной гонки по биатлону на Универсиаде

На Универсиаде в Красноярске биатлонисты бегут индивидуальную гонку на 20 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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10:44

Ох как! Яник мажет трижды на стойке и самоликвидируется из борьбы за золото!

10:43

После третьего рубежа положение следующее, но все изменился в ближайшие минуты. 1. Иванов 2. Латыпов 3. Дедюхин 4. Крюков

10:42

У Дедюхина очередной промах...

10:41

Есть! Латыпов и Крюков собрались и выбили пять из пяти на лежке!

10:39

Видно, как Янику тяжело идти. Очень массивный он спортсмен, а вот кардио, судя по всему, не лучшее.

10:37

Иванов также мажет на лежке. Француз Котте-Пуньел обходит его после второго рубежа.

10:35

Никита, как так?! Поршнев дважды мажет на стойке, да еще и времени потерял уйму...

10:33

Есть промах у Яника. К тому же, ходом заметно сбавил поляк. Надо поднажать Поршневу.

10:31

У Крюкова и Дедюхина по одному промаху. Александру подсказывают, что промах на пять часов.

10:30

«После стрельбы девушек тренеры внесли коррективы. К тому же, у мужчин ветер сильнее, концентрация выше, это даже лучше. Поршнев едет в Эстерсунд? Думаю, здесь он тоже хочет показать максимальный результат — для уверенности», — поделилась мнением о гонке прославленная биатлонистка Зайцева.

10:28

Поршнев на 4,8 км выигрывает у Иванова больше 20-ти секунд. Главный претендент он на золото!

10:25

Поршнев закрывает все мишени на лежке, молодец! Но скорость стрельбы, конечно, оставляет желать лучшего. Яника он обгоняет, однако это только начало.

10:26

Иванов — также чисто! Стрельба у мужчин сегодня лучше, чем у женщин.

10:23

Ух ты! Яник сломал палку на дистанции, но в деле фейр-плей — тренер словаков помог поляку.

10:22

Яник всерьез намерен сегодня побороться с россиянами. Все мишени закрывает на стойке. Это заявка на медаль.

10:22

Дедюхин! Какой молодец — пять из пяти!

10:21

Латыпов, к сожалению, очень медленно стреляет и допускает один промах. Не лучшая стрельба.

10:20

А вот и Яник не у дел! Петров его настигает и уже выигрывает у поляка порядка 12 секунд на 4,4 км.

10:19

Поляк Матеуш Яник на контрольной отсечке идет с лучшим временем. Придется непросто нашим ребятам.

10:17

Эх, никуда без промахов. Петров на лежке одну мишень не смог закрыть.

10:16

Здорово! Иванов чистым уходит с первого огневого рубежа!

10:14

Латыпов четвертым идет с лучшим результатом у россиян. Но это только начало, все решит стрельба.

10:12

«Как и у женщин, сегодня хитрый ветерок. Но спортсмены знакомы с этими условиями, должны справиться. Сложности с подбором лыж? Погода весенняя, поэтому смазка предельно важна», — говорит в эфире «Матч ТВ» олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

10:10

Крюков, Латыпов и Дедюхин залпом в ближайшие минуты уйдут на дистанцию!

10:09

Все трибуны заполнены в Академии биатлона в Красноярске. Красота!

10:07

Петров ушел в гонку вслед за Ивановым.

10:06

Иванов под 13-м номером стартует первым у России!

10:03

Все идет к тому, что сегодня основная борьба развернется между россиянами. Доминируют наши спортсмены и в биатлоне, и в лыжных гонках.

10:00

Гонка началась! Желаем удачи нашим мужчинам!

09:50

В составе сборной России побегут Дмитрий Иванов, Алексей Петров, Евгений Крюков, Эдуард Латыпов, Александр Дедюхин и Никита Поршнев.

09:40

Начнется соревнование в 10.00 по московскому времени.

09:30

Доброе утро! На Универсиаде в Красноярске проходит мужская индивидуальная гонка по биатлону на 20 км.