«Ты — грязь»: на жену Мамаева напала супруга ее бывшего мужа

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана вступила в конфликт с Александрой Кабаевой, женой своего бывшего мужа, чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового.

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Мамаева и Липовый развелись в 2013 году. У Аланы и Александра есть сын Алекс, который растет в семье Мамаевых. Конфликт начался с того, что Липовой случайным образом обнаружил, что его бывшая супруга в тайне добилась решения суда о лишении отца родительских прав.

Данную информацию Липовый обнаружил, когда хотел оказать помочь Павлу Мамаеву, на данный момент находящегося под арестом в Бутырском следственном изоляторе по обвинениям в участии в драках в центре Москвы. Спортсмен попросил своего адвоката вмешаться в ход дела. При подготовке документов стало известно, что у Алекса, сына Аланы и Александра, фамилия не Липовый, а Мамаев. Кроме того, ребенку было изменено отчество на Павлович.

Спортсмен тут же заявил о своем решении обжаловать это судебное решение. По словам его адвоката Вадима Ляпина, процесс по лишению Александра родительских прав проходил с нарушениями, а заключения специалистов, которые были в суде, вызывают сомнения.

Примечательно, что сам Липовой сейчас находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина» по обвинению в мошенничестве.

В прямом эфире в своем инстаграме Алана высказалась об этой информации, согласно которой бывший супруг планирует вернуть ребенка себе.

«Я не знаю, кто считает его порядочным человеком. Уже можно было оказаться за решеткой и понять все», — жестко высказалась Мамаева.

Танцовщица Александра Кабаева, которая является супругой Липового, не смогла остаться в стороне и встала на защиту мужа. Она заявила, что на Алану у нее имеется компромат, который она непременно обнародует, если «Мамаева не оставит в покое ее семью».

«Ты меня достала, курица тупая! Молчали, молчали мы на твои выходки. Но ты перешла грань. Видимо, забыла, кто ты и откуда вылезла? Как ты написывала мне и говорила, что мой муж наркоман, и тебя злит, что мы живем счастливо и у меня такой муж.

Ты, видимо, забыла, что только ради уважения он женился на тебе. Или как ты ему помогла одним местом с клиентами? Ты грязь, вся твоя семья — это грязь»,

— написала танцовщица в своем инстаграме.

По словам Александры, Липовой вовсе не планировал жениться на модели. Он был вынужден это сделать из-за того, что Алана забеременела. По словам нынешней жены Александра, она сделала это обманом.

Александра Кабаева утверждает, что ее супруг поддерживал бывшую жену финансово, выплачивая алименты на содержание сына. При этом Алана не давала Липовому встречаться с Алексом.

«Мне тебя жаль. От тебя бегут все твои мужики! Ты низкая и падкая! Перешла все грани. Вы нарушили закон, лишили моего мужа ребенка. Вы подделали документы и подали на лишение! За что ты сейчас будешь платить! Бедный Паша, что жена дура и таких проблем ему наделала», — отметила танцовщица в инстаграме.

Примечательно, что позднее Александра гневный пост удалила.

Она поблагодарила своих подписчиков за отклик и поддержку, при этом отметив, что «мусолить эту тему дальше она не собирается».

Девушка отметила, что у них по-прежнему все хорошо.

Александр Липовой и Александра Кабаева поженились в 2016 году, отметив свадьбу в одном из ресторанов Москвы. Достаточно большая разница в возрасте – 17 лет – супругов не смущает.

Павел Мамаев попал вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным в СИЗО в октябре 2018 года. С тех пор правозащитники футболистов никак не могут добиться изменения меры пресечения для игроков.

За это время Алана стала участницей нескольких конфликтов. Одним из самых ярких стал скандал с Викторией Боней.

На одной из программ на телевидении ведущая встала на защиту футболистов. Мамаева тут же обвинила Боню в том, что та состояла в интимной связи с ее супругом. В ответ на данное заявление Виктория назвала поведение супруги футболиста неадекватным.

«Алана — психически нездоровый человек. На адекватного, судя по тому, как она себя ведет, она не похожа. Да, действительно, я знаю Пашу. Мы сидели вместе и курили кальян. Но это не говорит о том, что у нас с ним что-то было. Он не тот человек, которого я когда-либо могла подпустить к себе. Она себе льстит. Уровень Мамаева — стриптизерши… Я не говорю о них плохо, просто их можно взять по щелчку пальцев, повести в кафе и там развлекать», — цитирует Боню Sport24.

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