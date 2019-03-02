Сопротивлялся полиции: пьяный Емельяненко попал в участок

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан полицией в Кисловодске после того, как врезался в чужие машины, находясь в нетрезвом виде.

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37-летний спортсмен припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе. Когда сотрудники службы эвакуации попытались забрать транспортное средство, Емельяненко резко нажал на газ, чтобы скрыться с места происшествия, и зацепил две других машины, за что и был задержан правоохранительными органами.

Полицейским пришлось силой доставать сопротивляющегося бойца из его автомобиля.

В сети появилось видео этого процесса, на котором Александр долгое время отказывается выходить из машины и осыпает стражей порядка нецензурной бранью из-за стекла авто. Тем не менее спортсмен все же был доставлен в полицейский участок и уже прошел там медицинское освидетельствование.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю, полиция в настоящее время выясняет все детали ДТП.

«Сотрудниками полиции установлены личность и местонахождение водителя, совершившего аварию. В настоящее время гражданин доставлен в отдел внутренних дел Кисловодска. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Стоит отметить, что в участке Емельяненко вел себя не самым примерным образом, продолжая скандалить с полицейскими.

За такое поведение в отношении бойца может быть возбуждено уголовное дело.

«В отношении правонарушителя собран материал по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». Этот материал был направлен по подследственности для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

За это нарушение Емельяненко может получить исправительные работы на срок до одного года.

Также на него были собраны материалы по статье 12.15 — «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», статье 12.26 — «Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а также статье 19.3 — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» из Кодекса России об административных правонарушениях.

Ближайший поединок младшего брата Федора Емельяненко запланирован на 4 мая и должен состояться в рамках промоушена RCC Boxing Promotions (RCC). По словам исполнительного директора организации Николая Клименко, бой пока не отменен.

«Я сам только пять минут назад узнал об этом ДТП из интернета. Пока у меня полной информации, что произошло. Бой, запланированный на 4 мая, пока не отменен», — сказал промоутер газете «Спорт-Экспресс» вскоре после инцидента.

В связи с очередным правонарушением Александра нельзя не вспомнить самую громкую историю, которая была связана с его именем.

В начале марта 2014 года Емельяненко-младший совершил действия насильственного характера в отношении 26-летней домработницы Полины Степановой. По словам женщины, она проводила обычную уборку в доме бойца, когда Емельяненко напал на нее и изнасиловал, после чего еще какое-то время не отпускал из квартиры, заставляя курить с ним наркотические вещества. Также спортсмен украл из сумки домработницы ее паспорт.

Московский суд в мае 2015-го года признал Александра виновным в этом происшествии и приговорил спортсмена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима. Однако через полтора года срок был заменен на исправительные работы.

После освобождения из колонии Емельяненко начал тренироваться в клубе «Ахмат», а также подписал контракт с лигой WFCA. С 2017 по 2018 год он провел шесть боев, не потерпев ни одного поражения.

Также Александр стал достаточно активен в соцсетях, демонстрируя, как изменился после тюрьмы, и отмечая, что для него очень важен здоровый образ жизни. Емельяненко заявлял, что вновь стал добропорядочным гражданином, для которого спорт и здоровье стоят на первом месте.

И только одна ситуация омрачила этот почти идеальный образ.

В октябре 2017 года Емельяненко-младший дал скандальное интервью, в котором подверг серьезной критике своего старшего брата Федора, а также его окружение.

По его словам, они с братом не общаются уже более десяти лет.

«А по поводу Феди скажу так: у него своя жизнь, у меня — своя. Мы с ним не общаемся на протяжении десяти лет. Он сам не хочет со мной разговаривать, а я и не навязываюсь», — сказал Александр.

Емельяненко-младший также рассказал, что в начале своей карьеры вышел на поединок с хорватским бойцом Мирко Филиповичем вместо старшего брата. Тогда Александр проиграл, впоследствии заявив, что Федор не оказал никакой поддержки ему.

«Я прекрасно понимал, что иду на забой, мне нечего ловить против Крокопа, я не готов был драться с ним ни технически, ни физически. Знал, что получу ногой в голову, так и произошло. Но нужно было выиграть время и помочь Феде (Емельяненко откладывал бой с хорватом, чтобы лучше подготовиться. — «Газета.Ru»). Так я и сделал.

То, что я вам сейчас говорю, не было нигде раньше опубликовано. Федя не поблагодарил меня за то, что я тогда его реально выручил.

По барабану, что родной брат «отгреб» от профессионала, ничего страшного», — поделился Александр.

Также Емельяненко заявил, что Последний Император якобы окружил себя «подхалимами», которые никогда не скажут правды в глаза из-за боязни потерять связь с Федором.

Емельяненко-старший не остался в стороне.

«Моя репутация как спортсмена не нуждается в защите. Но в интервью Александр задевает честь близких мне людей. Отвечу тебе в первый и последний раз. Во-первых, для тебя и твоего окружения я не Федя, а Федор.

Ты ото всех скрывал, что сел в тюрьму в первый раз в 18 лет. Это свинство — плохо говорить о людях, которые тебя поддерживали и искренне переживали за тебя.

Обычно я не комментирую чужие высказывания. Но уже не мог молчать. Это мой первый и последний ответ тебе. Считаю ниже своего достоинства постоянно реагировать на твою ложь. Ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту.

Я сам лично принес за тебя извинения не одному десятку людей. В мой адрес можешь говорить что хочешь, я стерплю, но не смей оскорблять моих близких», — заявил Федор в ответ на скандальное интервью брата.

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