«Сгорели дотла»: Нурмагомедов рассказал о жутком пожаре

1 марта в горном селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана разгорелся сильный пожар, который охватил несколько десятков домов.

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Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сообщил, что местные жители сразу же приняли активное участие в ликвидации пожара. Слова Нурмагомедова-старшего приводит РЕН ТВ.

Тренер заявил, для тушения пожара люди приезжали даже из соседних сел, стоило им только узнать о произошедшем.

Огонь был очень сильным, поэтому справиться собственными силами жители села не могли.

Также Абдулманап отметил, что его сын, Хабиб, родом из села Сильди, которое тоже находится в Цумадинском районе. Таким образом, эта беда в какой-то степени коснулась и их семьи.

В пострадавшем Тисси-Ахитли расположено всего 89 домовладений, и, как сообщает ТАСС, пожар затронул как минимум 30 домов и построек.

Местный житель рассказал в эфире «Пятого канала», что около 15 домов сгорели полностью.

«Часов в девять возник очаг пожара — справа возле мечети, где-то в метрах 10-15 от нее. Ветер поднялся и оттуда пошло. И моментально через полчаса захватило где-то приблизительно 15-20 хозяйств. Дома сгорели дотла со всем имуществом, со скотом — все сгорело», — подытожил мужчина.

Основная трудность тушения огня состояла в том, что жилье в поселке построено каскадом: сначала идет сеновал, потом сарай, а на самом верху уже стоит сам дом.

Локализировать пожар удалось не сразу еще и потому, что дома в деревне расположены очень близко к друг другу. Огонь быстро перекидывался с одной жилой постройки на другую.

Кроме того, пожарным расчетам было трудно добраться до места из-за того, что село расположено на высоте 3 тыс. метров и считается высокогорным и труднодоступным.

МЧС привлекло к тушению огня 67 человек и 15 единиц техники. Огонь был локализован (то есть он больше не распространяется и не угрожает жизни людей), но в селе продолжают дежурить сотрудники пожарной службы.

О ликвидации возгорания сообщили в районном главке МЧС.

«Открытое горение ликвидировано в 00.35 по московскому времени. В результате пожара жертв и разрушений нет.

01.35 по московскому времени — полная ликвидация пожара, площадь составила 2500 квадратных метров», — приводит слова пресс-службы МЧС ТАСС.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать искра, которая вылетела из печки в одном из домов.

Без жилья остались 22 человека, среди которых восемь детей. Об этом проинформировал глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.

Для жителей села, которые из-за пожара остались без домов, был открыт пункт временного размещения в школе. В нем могут находится одновременно до 50-ти человек. Также организовано питание и подвоз воды.

На место собирается выехать глава Дагестана Владимир Васильев, чтобы оказать помощь тем людям, которые лишились жилья.

Рассказавший подробности о тушении жуткого пожара Нурмагомедов-старший проживает в другом районе Дагестана — Кизилюртовском.

Там он занимается тренерской деятельностью в сфере единоборств — в том числе и со своим сыном Хабибом. Абдулманап даже должен был присутствовать на последнем поединке Дагестанского Орла, который тот провел в рамках турнира UFC 229 против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018 года. Однако Абдулманап не смог попасть туда из-за проблем с американской визой.

Нурмагомедов-младший одержал победу, применив удушающий прием, а затем инициировал драку с командой Конора, выпрыгнув из октагона и напав на секунданта Макгрегора Диллона Дэниса.

Тогда отец пообещал наказать своего сына жестче, чем UFC. Он отмечал, что этот поступок был недостойным мужчины, которого он воспитал.

Гнев на милость он сменил после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе разговора глава государства поздравил Хабиба с исторической победой, а также попросил Абдулманапа не наказывать сына за этот инцидент.

В итоге Атлетическая комиссия штата Невада постановила дисквалифицировать Нурмагомедова-младшего на девять месяцев, а также обязала его выплатить штраф в размере $500 тыс. Конор, который также поучаствовал в потасовке, ограничился штрафом в размере $50 тыс. и шестимесячной дисквалификацией.

Нурмагомедов-старший этим решением остался недоволен, отметив, что были применены двойные стандарты.

«Конор допустил нарушения гораздо более серьезного характера, которые повлекли за собой человеческие увечья и ущерб собственности, но при этом ирландец получил штраф в размере $50 тыс., а Хабиба оштрафовали на $500 тыс.

Решение несправедливое и абсолютно политизированное. Макгрегор, к примеру, первым ударил Абубакара, но его дисквалифицировали на шесть месяцев, а самого Абубакара — на год. Получается, что ирландца наказали мягче всех. По сути, он вышел сухим из воды», — подчеркнул Нурмагомедов-старший.

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