На глазах у Путина: церемония открытия Универсиады. LIVE

В Красноярске удивительно теплая погода для начала марта в Сибири — температура доходит до плюс 4 градусов, что не очень хорошо для соревнований по зимним видам спорта.

«Еще две недели назад здесь было минус 35-38, — приводит ТАСС слова Ягудина. — Но ничего, я уверен, что прекрасные эмоции останутся у всех. Наверное, город просто в шоке от такого количества гостей, вот снег и растаял».