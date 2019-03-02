На глазах у Путина: церемония открытия Универсиады. LIVE

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Всего в Универсиаде должны принять участие 3 тысяч спортсменов из 59 стран. Кроме того, впервые в истории на зимние Студенческих играх приехали атлеты из Непала, ОАЭ и Филиппин. Кстати, из-за религиозных и культурных особенностей ОАЭ 24-летняя фигуристка Захра Лари будет кататься в хиджабе.
Любопытно, что завтра, 3 марта, состоится еще одна церемония открытия Универсиады — чисто для болельщиков. Правда, там уже не будет парада спортсменов, которым уже вступят в серьезную борьбу за медали. Тем не менее все билеты на повторную церемонию открытия уже раскупили. Режиссером-постановщиком этого мероприятия стал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льд а ныне — известный хореограф Илья Авербух.
О своих намерениях посетить церемонию открытия Универсиады говорил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, а также главы многих других спортивных федераций. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что запишет видеоприветствие для участников этих Студенческих игр.
Работать на церемонии открытия Универсиады будет известный комментатор Дмитрий Губерниев, который еще вчера освещал чемпионат мира в австрийском Зеефельде.
В Красноярске удивительно теплая погода для начала марта в Сибири — температура доходит до плюс 4 градусов, что не очень хорошо для соревнований по зимним видам спорта.
«Еще две недели назад здесь было минус 35-38, — приводит ТАСС слова Ягудина. — Но ничего, я уверен, что прекрасные эмоции останутся у всех. Наверное, город просто в шоке от такого количества гостей, вот снег и растаял».
Кстати, 1 марта в Красноярске подошла к концу эстафета огня Универсиады. Заключительный этап эстафеты растянулся на 11 километров. На самом финише факел пронесли олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, теннисистка Динара Сафина и серебряный призер Игр-2014 в Сочи по сноуборду Николай Олюнин. Эти спортсмены и передали факел губернатору Красноярского края Александру Уссу.
Первые комплекты медалей Универсиады будут разыграны 3 марта, в воскресенье. Победители станут известны в дисциплинах сноуборд-кросс и акробатика (вид фристайла).
Даже в день открытия спортсмены не отдыхают — сегодня прошли тренировки у сноубордистов и лыжников. Также на этот день запланировано три матча по хоккею с шайбой и один — с мячом. Универсиада продлится до 12 марта. В ходе соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.
Также 1 марта состоялись первые матчи по хоккею с мячом. Женская сборная России разгромила норвежек со счетом 4:0, а мужская справилась с командой Казахстана (9:1). Несмотря на уверенные победы, главный тренер российской команды Ильяс Хандаев заметил, что его подопечные заметно волновались.
«Это была стартовая игра для нас, сказывалось волнение игроков, но матч получился нормальным, у нас все впереди, есть время сыграться», — приводит слова специалиста ТАСС.
На самом деле первые спортивные события на Универсиаде начали происходить еще 27 февраля — это были тренировки по различным видам спорта. А вчера, 1 марта, стартовала соревновательная часть турнира. В этот день мужская сборная России по хоккею одержала победу над словаками (2:1), а наши женщины одолели швейцарок с разгромным счетом 10:0.
Торжественная церемония открытия начнется в символичное время — 20:19 по Красноярску, то есть в 16:19 по Москве. На мероприятии, кстати, будет присутствовать президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет в Красноярске субботу и часть воскресенья.
В Красноярске 2 марта официально откроется зимняя Универсиада-2019. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.