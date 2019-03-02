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+44.00
закончен
Олимпизм / Церемония открытия Универсиады-2019
14:30
Онлайн-трансляция церемонии открытия Универсиады-2019 в Красноярске
online
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14:00
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ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскЧертаново
не начался
13:00
СибирьТюмень
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13:00
РоторСпартак-2
не начался
14:00
Нижний НовгородСочи
не начался
15:00
МордовияТамбов
не начался
15:00
ХимкиФакел
не начался
15:30
Краснодар-2Луч
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АрмавирТомь
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не начался
17:00
Динамо МЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсАвангард
не начался
18:00
ХК СочиЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
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Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
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23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
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На глазах у Путина: церемония открытия Универсиады. LIVE

Онлайн-трансляция церемонии открытия Универсиады-2019 в Красноярске

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В Красноярске проходит церемония открытия зимней Универсиады-2019, на которой присутствует президент России Владимир Путин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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16:00

Всего в Универсиаде должны принять участие 3 тысяч спортсменов из 59 стран. Кроме того, впервые в истории на зимние Студенческих играх приехали атлеты из Непала, ОАЭ и Филиппин. Кстати, из-за религиозных и культурных особенностей ОАЭ 24-летняя фигуристка Захра Лари будет кататься в хиджабе.

15:50

Любопытно, что завтра, 3 марта, состоится еще одна церемония открытия Универсиады — чисто для болельщиков. Правда, там уже не будет парада спортсменов, которым уже вступят в серьезную борьбу за медали. Тем не менее все билеты на повторную церемонию открытия уже раскупили. Режиссером-постановщиком этого мероприятия стал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льд а ныне — известный хореограф Илья Авербух.

Медали Универсиады: алюминиевый сплав технологий и стиля 1
Дирекция Универсиады-2019 
Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. На Студенческих играх ожидается 3000 делегатов из 60 государств, а также около 100 тыс. зрителей. Пять объектов для спортивных состязаний построены «с нуля».
15:45

О своих намерениях посетить церемонию открытия Универсиады говорил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, а также главы многих других спортивных федераций. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что запишет видеоприветствие для участников этих Студенческих игр.

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РИА Новости
Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель
15:40

Работать на церемонии открытия Универсиады будет известный комментатор Дмитрий Губерниев, который еще вчера освещал чемпионат мира в австрийском Зеефельде.

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Всем привет из Красноярска !!!! У нас здесь замечательная студия и я уже на работе !!! В 10 мск запускаем телеканал Матч !!! Страна !!!! На новом телеканале максимум спортивных событий России , в 16.15 мск задорно и радостно вместе с Ольгой Богословской прокомментирую церемонию открытия зимней Универсиады на @matchtv_channel !!!!! Как спелый апельсин я свеж и полон сил !!!! Красноярск , Россия - как хорошо !!!!!! Пы Сы - к лыжам вернусь в воскресенье на марафоне !!!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #красноярск #россия #енисей #универсиада2019 #универсиадакрасноярск2019 #ялюблюсвоюработу #лыжисдмитриемгуберниевым #биатлонсдмитриемгуберниевым

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

15:30

В Красноярске удивительно теплая погода для начала марта в Сибири — температура доходит до плюс 4 градусов, что не очень хорошо для соревнований по зимним видам спорта.

«Еще две недели назад здесь было минус 35-38, — приводит ТАСС слова Ягудина. — Но ничего, я уверен, что прекрасные эмоции останутся у всех. Наверное, город просто в шоке от такого количества гостей, вот снег и растаял».

Универсиада в Красноярске
РИА Новости
Универсиада в Красноярске
15:20

Кстати, 1 марта в Красноярске подошла к концу эстафета огня Универсиады. Заключительный этап эстафеты растянулся на 11 километров. На самом финише факел пронесли олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, теннисистка Динара Сафина и серебряный призер Игр-2014 в Сочи по сноуборду Николай Олюнин. Эти спортсмены и передали факел губернатору Красноярского края Александру Уссу.

Ягудин
РИА "Новости"
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин
15:10

Первые комплекты медалей Универсиады будут разыграны 3 марта, в воскресенье. Победители станут известны в дисциплинах сноуборд-кросс и акробатика (вид фристайла).

15:00

Даже в день открытия спортсмены не отдыхают — сегодня прошли тренировки у сноубордистов и лыжников. Также на этот день запланировано три матча по хоккею с шайбой и один — с мячом. Универсиада продлится до 12 марта. В ходе соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

Медали Универсиады: алюминиевый сплав технологий и стиля 2
Анна Воронцова/"Газета.Ru"
На Универсиаде-2019 будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Для спортсменов-призеров будет изготовлено 732 медали. Впервые медали для соревнований международного уровня выполнены из алюминиевого сплава по экологичной технологии инертного анода, при которой в атмосферу выделяется кислород.
14:55

Также 1 марта состоялись первые матчи по хоккею с мячом. Женская сборная России разгромила норвежек со счетом 4:0, а мужская справилась с командой Казахстана (9:1). Несмотря на уверенные победы, главный тренер российской команды Ильяс Хандаев заметил, что его подопечные заметно волновались.

«Это была стартовая игра для нас, сказывалось волнение игроков, но матч получился нормальным, у нас все впереди, есть время сыграться», — приводит слова специалиста ТАСС.

14:50

На самом деле первые спортивные события на Универсиаде начали происходить еще 27 февраля — это были тренировки по различным видам спорта. А вчера, 1 марта, стартовала соревновательная часть турнира. В этот день мужская сборная России по хоккею одержала победу над словаками (2:1), а наши женщины одолели швейцарок с разгромным счетом 10:0.

Хоккей на Универсиаде
РИА Новости
Слева направо: Матуш Мигалко (Словакия), Максим Джиошвили (Россия) и вратарь Матей Томек (Словакия) в матче группового этапа соревнований по хоккею среди мужчин между студенческими сборными Словакии и России на XIX Всемирной зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.
14:40

Торжественная церемония открытия начнется в символичное время — 20:19 по Красноярску, то есть в 16:19 по Москве. На мероприятии, кстати, будет присутствовать президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет в Красноярске субботу и часть воскресенья.

Путин обращается к Федеральному собранию 9
Алексей Филиппов/РИА "Новости"
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, 20 февраля 2019 года
14:30

В Красноярске 2 марта официально откроется зимняя Универсиада-2019. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Универсиада-2019
РИА "Новости"
Надпись Krasnoyarsk2019, посвященная зимней Универсиаде-2019, на набережной Енисея в Красноярске