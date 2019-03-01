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Поймали с поличным: допинговый скандал на ЧМ. LIVE

Онлайн допингового скандала на ЧМ по лыжным гонкам

В Австрии во время чемпионата мира по лыжным гонкам разворачивается допинговый скандал вокруг лидера сборной Казахстана Алексея Полторанина, двух эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также представителей хозяев соревнований — Макса Хауке и Доминика Бальдауфа. По информации СМИ, все пятеро признались в применении допинга, а один даже был пойман с поличным. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий.
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12:10

По информации австрийского издания Kurier, ранее свою вину в применении допинга уже признал казахстанец Полторанин и оба австрийца — Макс Хауке и Доминик Бальдауф. После признательных показаний полиция временно отпустила их — видимо, до суда.

Олимпиада 2018. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 11
Владимир Астапкович/РИА Новости
Алексей Полторанин (Казахстан), Дидрик Тёнсет (Норвегия), Андрей Ларьков (Россия) и Йонас Бауман (Швейцария) на дистанции эстафеты 4x10 км среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх
12:00

Возможный допинг эстонца Андреаса Веерпалу прокомментировал и его близкий приятель — известный норвежский лыжник Эмиль Иверсен.

«Андреас — мой друг. Если новость о допинговом мошенничестве — правда, то я невероятно в нем разочарован. В таком случае мое мнение о нем изменится. Людям, которые принимают допинг, нечего делать на лыжной трассе. Пусть сидят дома.

Такие нарушители не имеют права участвовать в соревнованиях с теми, кто всю жизнь посвятил спорту. Андреас всегда был отличным человеком, так что я поражен этими известиями.

Хорошо, что обман вскрылся до старта гонки. Это лучше, чем через год отбирать медали», — приводит слова Иверсена NRK.

Эмиль Иверсен
РИА Новости
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен
11:50

Веерпалу-старшего уже попросили прокомментировать тот факт, что его сын, возможно, пошел по его стопам в плане допинга.

«Я не знаю. Не могу ответить. Я действительно не знаю, что сказать. Сейчас плохое время для разговора», — сказал двукратный олимпийский чемпион в ответ на вопрос финской газеты Ilta-Sanomat.

11:40

Любопытно, что отец подозреваемого Андрус Веерпалу сам завершил спортивную карьеру в 2011 году из-за положительной допинг-пробы. Правда, изначально было объявлено, что он решил уйти из спорта по состоянию здоровья, однако затем выяснилось, что в анализах Веерпалу нашли запрещенный гормон роста. Его дисквалифицировали на три года. Тем менее эстонец уже стал двукратным олимпийским чемпионом и принял участие в шести Олимпиадах.

Эстонец Андрус Веерпалу соревнуется с россиянином Александром Легковым
РИА Новости
Эстонец Андрус Веерпалу соревнуется с россиянином Александром Легковым
11:30

В заявлении Эстонского союза лыжного спорта также говорится, что нужно как можно скорее определить, имели ли отношение к допинговым нарушениям еще и тренеры. В частности, называются имена эстонских наставников Мати Алавера и Андруса Веерпалу. Первый долгое время работал с Полтораниным, а второй приходится отцом подозреваемому в допинге Андреасу Веерпалу. «Эстонский союз лыжного спорта просит Эстонский олимпийский комитет в данном вопросе как можно быстрее высказать свою позицию», — говорится в заявлении.

11:25

Стало известно, что сегодня свою вину в употреблении допинга официально признали эстонцы Веерпалу и Таммъярв. Об этом сообщили в Эстонском союзе лыжного спорта. «К сожалению, Эстонский союз вынужден подтвердить, что лыжники Веерпалу и Таммъярв признались в применении допинга. Об этом они сообщили тренеру команды Анти Саарепуу. Таким действиям нет никакого оправдания», — говорится в заявлении Союза.

11:20

Среди арестованных значились фамилии известного казахстанского лыжника Алексея Полторанина, который принял участие уже в шести Олимпиадах, двух австрийцев Макса Хауке и Доминика Бальдауфа, а также эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва.

Олимпиада 2018. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 12
Владимир Астапкович/РИА Новости
Майколь Растелли (Италия), Дидрик Тёнсет (Норвегия) и Алексей Полторанин (Казахстан) на дистанции эстафеты 4x10 км среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх
11:15

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В Австрии продолжается допинговый скандал, вспыхнувший прямо во время чемпионата мира по лыжным гонкам. Напомним, пять спортсменов были задержаны местной полицией при содействии немецкой прокуратуры. Дело в том, что в Австрии употреблении допинга приравнено к мошенничеству и влечет за собой уголовную ответственность, так что подозреваемым спортсменам грозит до трех лет тюремного заключения.

Олимпиада 2018. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 10
Владимир Астапкович/РИА Новости
Алексей Полторанин (Казахстан), Дидрик Тёнсет (Норвегия) и Йенс Бурман (Швеция) на дистанции эстафеты 4x10 км среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх