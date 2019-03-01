Поймали с поличным: допинговый скандал на ЧМ. LIVE

Возможный допинг эстонца Андреаса Веерпалу прокомментировал и его близкий приятель — известный норвежский лыжник Эмиль Иверсен.

«Андреас — мой друг. Если новость о допинговом мошенничестве — правда, то я невероятно в нем разочарован. В таком случае мое мнение о нем изменится. Людям, которые принимают допинг, нечего делать на лыжной трассе. Пусть сидят дома.

Такие нарушители не имеют права участвовать в соревнованиях с теми, кто всю жизнь посвятил спорту. Андреас всегда был отличным человеком, так что я поражен этими известиями.

Хорошо, что обман вскрылся до старта гонки. Это лучше, чем через год отбирать медали», — приводит слова Иверсена NRK.