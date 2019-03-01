Россия в отстающих: норвежка в лидерах в масс-старте на ЧМ. LIVE

- 428657 просмотров Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России
- 372235 просмотров В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
- 330761 просмотр Криминалисты СКР объяснили, как погибла группа Дятлова
- 322023 просмотра Катастрофа в Подмосковье: крушение самолета унесло жизни людей
- 290985 просмотров Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
- 165848 просмотров В СК подтвердили, что школьник домогался к годовалой сестре в Петербурге
- 163395 просмотров Немецкий депутат хочет судить Порошенко на международном трибунале
Оглядывается Йохауг на подъеме, увеличивает она отрыв от своих преследовательниц.
Отставание ближайшей преследовательницы от этой четверки — семь секунд.
Эбба Андерсон и Фрида Карлссон из Швеции идут следом за Йохауг. Американка Джессика Диггинс — четвертая.
Шарлотт Калла начинает выпадать из группы лидеров, которую все еще возглавляет Йохауг.
3.75 прошли лыжницы. Седова уже 19. Отставание — 18 секунд. Остальные три россиянки еще дальше.
Седова уже на 18-м месте, а отставание от лидирующей Йохауг около 15 секунд.
Сформировалась через несколько минут после начала уже небольшая группа лидеров. Россиянок в ней нет.
Седова не рвется в лидеры сразу, пока 12 идет наша спортсменка. Первой идет норвежка Терезе Йохауг.
Седова бежит под шестым номером, Истомина — 14, Нечаевская — 17, Соболева — 29.
Всего в масс-старте принимают участие 49 лыжниц.
Началась гонка!
Россию на этой гонке представят: Анастасия Седова, Мария Истомина, Анна Нечаевская, Елена Соболева. Лидер нашей сборной Наталья Непряева участия в гонке не примет.
Старт запланирован на 14.15 мск.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде проходит последний женский вид программы — масс-старт на 30 км.