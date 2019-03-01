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«Усложняли программу для ЧМ»: Туктамышева обиделась на федерацию

Туктамышева усложняла программу для ЧМ тройным акселем в каскаде

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о существенном усложнении своей произвольной программы. Спортсменка намерена включить в выступление сразу два тройных акселя, один из которых войдет в каскад. Таким образом, она практически сравняется по сложности заявленного контента с японкой Рикой Кихирой, которая в очном противостоянии превзошла в финале Гран-при Алину Загитову.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева намерена усложнить свою программу для выступления на грядущих соревнованиях в сезоне-2018/19. Спортсменка поделилась со своими подписчиками в социальных сетях видеозаписью с тренировки, на которой выполнила сразу два тройных акселя: первый — сольно, второй — в каскаде. Ученица Алексея Мишина подчеркнула, что намерена включить такой набор элементов в свою произвольную программу.

«В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы еще увидите это в моем исполнении на соревнованиях в этом сезоне»,

— написала Туктамышева в своем инстаграме.

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В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы ещё увидите это в моем исполнении на соревнованиях в этом сезоне. P.S. Я тоже надеюсь . . . This season, from start to start we complicate our programs. Free skate we wanted to start with two triple axels (one in combination). Hope that you'll see it in competition this season. P.S. I hope too!) #lizatuktik #tuktamyshevaelizaveta #empressliza #3А #figureskating #striveforgreatness #trusttheprocess

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Интересно, что 22-летняя спортсменка остается одной из двух фигуристок в современном женском одиночном катании, которая на взрослом уровне регулярно прыгает аксель в три оборота. Помимо нее данный элемент исполняет только молодое дарование из Японии Рика Кихира.

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Ученица Миэ Хамады, которая в своем дебютном сезоне на взрослом уровне выиграла два этапа Гран-при, взяла золото в финале, а также стала чемпионкой турнира четырех континентов, в своей произвольной программе показывает два тройных акселя.

Как и Туктамышева на недавней видеозаписи, Кихира исполняет один сольный прыжок, а второй — в каскаде с тройным тулупом.

Очевидно, что сообщение российской фигуристки является косвенным ответом на решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включать ее в основной состав национальной сборной на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

В конечном итоге на мировое первенство поедут Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева, которая решением тренерского совета получила большинство голосов за попадание в окончательную заявку. За кандидатуру Туктамышевой проголосовали семь членов из 27, а сама фигуристка была включена в запас.

Данное решение федерации было раскритиковано некоторыми экспертами и болельщиками.

В поддержку Елизаветы выступили Алена Леонова, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков и чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская, которые возмутились непопаданием фигуристки на турнир.

По их мнению, ученица Мишина провела текущий сезон стабильнее Медведевой и заслужила участие в мировом первенстве.

Особое внимание данному эпизоду стоит уделить и потому, что уже в следующем сезоне Туктамышева, скорее всего, лишится реальных шансов на попадание в сборную. Всему виной талантливые юниорки Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, которые смогут выступать на взрослом уровне. Уже сейчас юные фигуристки бьют мировые рекорды, а Щербакова и Трусова вовсе прыгают четверные прыжки. Потому грядущий чемпионат мира был последним шансом Туктамышевой «выстрелить». Но не суждено. Сама Елизавета отреагировала соответствующе.

«Внутри меня все еще была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы ее убили. Но я боец, и я вернусь»,

— написала Императрица в своем твиттере.

Особенно болезненно решение федерации восприняли болельщики фигуристки и сторонние любители фигурного катания. В комментариях под публикациями спортсменки в соцсетях подписчики оставили множество сообщений в поддержку Туктамышевой, а инициативная группа и вовсе создала на одном из порталов специальную петицию с требованием предоставить ей место в сборной на турнире в Сайтаме.

«Только Елизавета Сергеевна Туктамышева сможет создать реальную конкуренцию японским фигуристам. И, прежде всего, своим не шаблонным подходом — особенно в прыжках.

Если нам, россиянам, важно, чтобы звучал гимн России на чемпионате мира, необходимо обязательное присутствие Туктамышевой в основной тройке фигуристов, представляющих Россию. В противном случае японцы будут только рады отсутствию Туктамышевой»,

— говорится в тексте петиции, адресованной руководству ФФККР.

Возмутились «отсевом» российской фигуристки и зарубежные поклонники фигурного катания. На одном из популярных иностранных порталов Reddit пользователи также выразили мнение, что в будущем у Туктамышевой больше не будет возможности выступить на крупных турнирах из-за высокой конкуренции.

«Она не заслужила этого… В следующем году на взрослый уровень выйдут российские юниорки, а из-за увеличения конкуренции со стороны японок это был последний сезон Лизы с победами и медалями. До сих пор не могу поверить, что большинством они предпочли Туктамышевой Женю», — пишут подписчики.

Некоторые пользователи и вовсе считают, что «ФФККР не заслуживает таких фигуристок, как Туктамышева».

Императрица в текущем сезоне выиграла два турнира серии «Челленджер», завоевала золото на этапе Гран-при в Канаде, стала третьей на этапе в Японии и выиграла бронзу в финале соревнований. Чемпионат России, который стал отборочным на первенство Европы, фигуристка была вынуждена пропустить.

За неделю до соревнований фигуристка была экстренно госпитализирована в больницу с воспалением легких и в итоге не смогла принять участия ни на национальном первенстве, ни на континентальном.

В начале февраля Туктамышева приняла участие в турнире Dragon Trophy в Словении, где в отсутствие серьезной конкуренции одержала победу, однако завалила оба тройных акселя, что заставило федерацию сомневаться в ее форме. В финале Кубка России, который должен был стать определяющим перед чемпионатом мира, Елизавета заняла второе место, уступив Медведевой менее двух баллов.

Ближайшим турниром, где может выступить 22-летняя фигуристка, станет командный чемпионат мира, который пройдет с 11 по 14 апреля в японской Фукуоке.

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