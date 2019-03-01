«Это реально диагноз»: жена обвинила Кержакова в насилии

История взаимоотношений бывшего нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова со своей супругой Миланой Тюльпановой набирает новый оборот. Пара находится в бракоразводном процессе, но расторгнуть брачное соглашение не может до сих пор из-за судебных тяжб. Основной проблемой между Кержаковым и Тюльпановой является вопрос о том, с кем останется их общий сын Артем. По итогам первых судебных заседаний было вынесено решение о том, что ребенок будет проживать с матерью, а отцу было разрешено периодически встречаться с ним.

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Накануне Тюльпанова решила обратиться к своим подписчикам в социальных сетях и ответила на их вопросы в инстаграме. Пользователи соцсети в большей степени интересовались темой развода пары, на что девушка поделилась откровенными подробностями. В частности Мария заявила, что в последнее время чувствует себя одиноко и раздумывает создании новой семьи.

«Когда я с Темой, я счастлива, когда я не рядом, бывает, и загоняюсь. Я бы хотела снова чувствовать любовь к кому-либо помимо сына. Хочу иметь свое дело, свою семью и чтобы у Артемия все было в порядке. А пока в моем сердце только мой сын»,

— рассказала Тюльпанова.

О желании развестись с футболистом жена Кержакова говорила еще осенью прошлого года. Тогда Тюльпанова обвинила супруга в многочисленных изменах. Так, Милана заявила, что Александр находился с ней в браке только для своей собственной выгоды, а также женился на девушке «по расчету».

«Очень трудно и больно осознавать, что человек, с которым ты в отношениях и которого искренне любишь, преследует совершенно иные цели. Осознание правдивости происходящего приходит не сразу: психологически ты выстраиваешь стену и просто отказываешься в это верить. Хочется думать, что все искренне — ровно так, как у тебя самой», — рассказывала она.

На этот раз девушка намекнула на то, что во время отношений Кержаков обращался с ней с применением насилия и постоянного психологического давления, а также регулярно оскорблял свою жену.

У Миланы спросили, насколько вероятен шанс того, что мужчина может изменить свое поведение в отношениях с другой девушкой, на что та ответила отрицательно.

«Он не поменяется. Это реально диагноз», — сказала Тюльпанова, подчеркнув, что намерена после развода избавиться от фамилии Кержакова в своем паспорте, а также заявила, что к легенде «Зенита» никогда не вернется.

Рассказывая о своем муже, Милана упомянула его поведение после того, как девушка лишилась отца. Трагедия в семье девушки произошла в апреле 2017 года, когда ее отец Вадим Тюльпанов, являвшийся членом Совета Федерации, поскользнулся в бане и неудачно ударился головой. После смерти отца Милана стала принимать антидепрессанты, что не устроило Кержакова.

Футболист обвинил девушку в употреблении наркотиков и психотропных веществ, а также забрал их общего сына с собой. Однако Тюльпанова обратилась в суд и добилась того, чтобы Артем на время бракоразводного процесса проживал с ней. В общении с подписчиками Милана обвинила Кержакова в том, что он в тот период стал отдаляться от семьи. Это подтвердил и ее брат Владислав.

«Для него наш отец многое сделал. Даже после ухода из жизни папы мы продолжали помогать ему, но он как-то отдалился от семьи, стал себя вести неправильно. В то время, когда умер отец, мы хотели посмотреть на реакцию Александра, что он будет делать, как себя вести: как мужчина или иначе. Мы наблюдали за ним. Тогда я сказал Милане: «Ты посмотри, какой ужас, зачем нам ему помогать, ведь он находится с тобой из-за выгоды», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Кержаков также задолжал крупную сумму денег после неуплаты алиментов на содержание своего ребенка.

По данным Федеральной службы судебных приставов, футболист удержал более 13 млн рублей. Столь огромный долг у экс-форварда сборной России накопился из-за невыплат средств своей первой жене Марии Головой, от которой у него имеется 14-летняя дочь Дарья. По информации Super, в связи с огромной задолженностью Кержакову запрещено покидать территорию страны.

Однако позднее стало известно, что соглашение, подписанное футболистом с бывшей супругой, имеет нотариальный характер, а не судебный, в связи с чем долги 36-летнего россиянина не влекут ограничения на выезд за границу.

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