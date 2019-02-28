«Нашел другую»: почему Аршавину не дают развод

В деле о разводе бывшего полузащитника «Зенита» и экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавиной со своей супругой Алисой возникли новые подробности. 26 февраля в судебном участке №97 Санкт-Петербурга состоялось первое слушание по бракоразводному процессу, однако сама пара на заседание не явились, а вместо них выступили их юристы. По информации «Комсомольской правды», защиту жены футболиста представили сразу три адвоката: Добровинский, Марина Дубровская и Ирина Бултакова. Интересы Аршавина же защищала Виктория Савицкая.

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Адвокат экс-капитана сборной России ходатайствовала о том, чтобы заседание было закрытым, против чего выступила защита Казьминой. Однако суд удовлетворил просьбу Савицкой и отказал журналистам в присутствии на слушаниях.

По итогам заседания было принято решение о переносе процесса в районный суд города Красное село. Как отметил Добровинский, дело о расторжении брака может затянуться на несколько месяцев из-за появления новых подробностей, однако о чем конкретно идет речь, защита говорить отказалась, сославшись на «судебную тайну». При этом юристы выдвинули версию, что Аршавин выразил желание завершить бракоразводный процесс в срочном порядке в связи с планами узаконить отношения со своей новой возлюбленной.

«Могу сказать одно: Аршавин был крайне заинтересован, чтобы развод произошел быстро. У нас есть предположение, что у него сейчас новая пассия и ему необходимо получить штамп о разводе как можно скорее.

Хотела бы я вам все рассказать, но вы сами все видели вчера. Та сторона не захотела, чтобы суд был открытым, и все журналисты услышали это безобразие», — заявила Дубровская.

Отметила адвокат Алисы Казьминой и тот факт, что ее клиентка была намерена присутствовать на заседании, однако отказалась от этого из-за плохого «эмоционального состояния». По словам Дубровской, следующее слушание запланировано на конец марта, и жена Аршавина с большой долей вероятности на нем выступит.

Интересно, что инициатором развода выступил сам футболист. Соответствующее заявление он подал еще в начале февраля, после чего в СМИ стало поступать все больше информации о распадающейся паре.

Теперь уже бывшая возлюбленная Аршавина рассказала, что футболист насильно забрал в личное пользование общую семейную машину, которая была нужна для перевозки детей. Причем сделал он это в сопровождении охраны и знакомы, что подтолкнуло девушку даже обратиться в правоохранительные органы.

В своем заявлении Алиса повторила сведения о давлении со стороны экс-игрока «Зенита», а также подробно описала инцидент с отнятием машины. Она также подчеркнула, что один из сопровождавших Аршавина людей представился сотрудником ФСБ. Супруга футболиста требует от ведомства разобраться с этим человеком и установить, на каком основании тот помогает ему.

Казьмина в рамках бракоразводного процесса требует от Аршавина алименты на воспитание общего ребенка — дочки Есении, однако запрашиваемой суммы она не получит.

Бывший спортсмен уже отдает половину доходов бывшей супруге и матери их троих детей Юлии Барановской. Больше 50% забирать у мужа нельзя, потому в случае победы Казьминой в суде эта сумма будет просто делиться на всех четверых детей футболиста — двух сыновей и дочь от первых отношений и на Есению.

Напомним, что для Аршавина брак с Казьминой стал первым официальным. На протяжении девяти лет футболист состоял в незарегистрированных отношениях с ныне известной телеведущей Юлией Барановской. В 2013 году пара распалась, а через два года Аршавин женился на Казьминой.

Брак долго не продержался. По словам Алисы, они разошлись из-за многочисленных измен со стороны футболиста.

Интересно, что после развода с Казьминой спортсмен возобновил отношения с бывшей семьей. Аршавин снова начал общаться с детьми от брака с Барановской. Сама телеведущая порадовалась возвращению бывшего возлюбленного, заявив, что ее детям нужна не только мать, но и отец. Однако Юлия отметила, что речи о ее воссоединении с футболистом не идет.

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