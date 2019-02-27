Допинг стартам не помеха: Васильева в заявке на Кубок IBU

27-летняя российская биатлонистка Маргарита Васильева, попавшая в неприятную историю с пропуском трех подряд допинг-тестов, несмотря на это, заявлена в составе национальной команды на этап Кубка IBU, второго по значимости регулярного соревнования биатлонистов.

Кроме Васильевой в состав российской команды на этап в Отепя, который пройдет 1-2 марта, заявлены Виктория Сливко, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ульяна Кайшева.

Реклама

Фактически, соревнования в Эстонии станут последней проверкой российских биатлонисток перед намеченным на середину марта чемпионата мира в Эстерсунде. Именно после гонок в Отепя окончательно и будет сформирована заявка сборной на главный старт сезона, и девушки, стартующие на этом этапе Кубка IBU, имеют шансы попасть туда в случае удачных выступлений.

Вообще, место Васильевой в сборной на ЧМ практически не подвергалось сомнению, поскольку только в нынешнем сезоне добравшаяся до основы спортсменка выступала на всех этапах Кубка мира, хотя и не хватала там звезд с неба.

Однако последние события вокруг Маргариты поставили под сомнение не только ее участие в чемпионате мира, но и, возможно, всю дальнейшую карьеру. Особенно обидно, что случилось это по недоразумению или же просто-напросто глупости.

Российская спортсменка пропустила в течение года уже три допинг-теста, получив за это от допинг-офицеров, приезжавших к ней в отмеченные окна тестирования во внесоревновательный период и не застававших ее дома, три флажка.

Третий флажок в системе АДАМС, где спортсмены отмечают места своего ежедневного пребывания (каждый день спортсмен из пула тестирования обязан быть доступен в течение часа для допинг-офицеров), фактически означает дисквалификацию.

Третий флажок напротив фамилии Васильевой появился перед началом этапа Кубка мира в американском Кэнморе. Допинг-офицеры прибыли к ней домой в Красноярск, в то время как спортсменка уже вылетала из местного аэропорта по сложному маршруту в Северную Америку.

Несмотря на появление третьего предупреждения в системе, означающего реальные проблемы, спортсменка бежала обе личные гонки в Канаде, а на этапе в Солт-Лейк-Сити принимала участие в смешанной эстафете.

Теоретически, теперь Васильеву могут дисквалифицировать с аннулированием ее результатов после получения третьего флажка, и это приведет к катастрофе для сборной в Кубке наций, где Россия балансирует в борьбе со Швецией на грани сохранения максимальной квоты спортсменок в личных гонках на следующий сезон.

Сама Васильева написала пространный пост в своем инстаграме, рассказав, каким образом она заработала три флажка в системе АДАМС от допинг-офицеров.

«Так дело не пойдет, не могу молчать и держать всех в неведении. Прошу всех болельщиков успокоится. Такова доля спортсмена, мы обязаны отмечать местонахождение и ставить часовой интервал каждый день 7/365 дней в году. Комиссары могут приехать в любой понравившийся им день, напряжение всего существования спортсмена в спорте. И ты обязан каждый день их ждать. Таковы правила антидопинга, — начала 27-летняя биатлонистка.

— Первый визит ко мне был в мае, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал «дома в 7 утра»,

я должна была ждать комиссаров, а я уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию.

Второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Мне надо было срочно лететь в Красноярск, мы купили билет, и я улетела, а утром ко мне приехали комиссары.

Третий визит был, когда я улетела в Америку, я не учла часовые пояса, и ко мне приехали домой, на следующий день ко мне в Канаду приехали комиссары, но тот пропуск уже поставили.

Мы, спортсмены, очень часто меняем место проживания и должны всегда помнить о заполнении АДАМС и менять адреса, местонахождение и время часового окна. А с нашими постоянными передвижениями и с какой скоростью мы меняем место проживание за год, сложно не ошибиться и помнить обо всем.

Мы ведь не только об этом должны помнить, но и том, что мы кушаем, что мы пьем. У нас даже чаи не все разрешены. Сборные травы не все разрешены. Мы должны обо всем помнить. Мы не можем купить себе обычные капли в уши или в нос, если что-то заболело, мы не можем выпить таблетку от головы, не посоветовавшись с доктором. Даже обычный колдрекс при простуде запрещен.

Вот такой вот казус случился со мной. Обидно, что все так вышло. Сейчас я жду решения».

Ситуацию прокомментировал и врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин, рассказавший о ситуации со спортсменкой.

«3-4 февраля Васильева в течение полутора суток находилась в дороге. Именно в это время офицеры WADA прибыли по месту прописки спортсменки. Сама Васильева отправила в связи с этим объяснительное письмо на имя координатора WADA по России, — поведал Лагуточкин Sports.ru.

— О том, какие проблемы могут возникнуть, мы знали еще в Канаде, и немедленно связались с координационными службами антидопингового агентства. Спортсменке посоветовали написать подробную объяснительную, приложив все имеющиеся документы. Это незамедлительно было сделано».

Правда, при этом объяснительная Васильевой датирована только 17 февраля, а Российское антидопинговое агенство получило ее и вовсе 25 февраля.

Впрочем, генеральный директор РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что Васильева осенью проходила специальный тренинг по системе АДАМС и не могла не знать, как составлять свой маршрут перемещений. Более того, по словам Пахноцкой спортсменка не заходила в систему перед вылетом в Северную Америку.

Таким образом, наверняка Васильева получит отстранение как минимум до конца текущего сезона, хотя речи об аннулировании результатов быть не должно.

«Такое поведение особенно непонятно, когда у тебя два флажка предупреждения о пропущенном тесте. Наверное, можно сделать какие-то выводы.

Смотрите, как только спортсмен получает флажок, официальное письмо направляется лично ему, а еще в федерацию – она всегда в курсе. Причем организация, которая направляет это письмо, всегда удостоверяется, что оно получено, — рассказала Пахноцкая.

— С этого момента у спортсмена есть две недели, чтобы предоставить объяснения или доказательства, что были какие-то исключительные обстоятельства, привести свидетельские показания и так далее. В таких случаях флажок даже могут убрать – это не редкость.

Вы не представляете, сколько приходит электронных писем от спортсменов, у которых что-то не работает в АДАМС, но они пытаются это изменить. Пишут сами, их представители, тренеры, люди из федераций – все это тоже может использоваться позже как аргумент в пользу спортсмена и стать основанием для снятия флажка.

Но исходя из объяснений, которые дала Васильева, я очень удивлюсь, если по отношению к ней не будет санкций. Критический момент в том, что Васильева не пыталась никаким образом сообщить данные о своем длительном путешествии, хотя это прямая обязанность спортсмена из пула тестирования. Это безответственность и инфантильность спортсмена и серьезная недоработка СБР».

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице биатлона, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».