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«Не нужно лезть в приключения»: бойца ММА застрелили в кафе

Бойца ММА застрелили в кафе в Ивановской области

В ночь на 24 февраля в Ивановской области в кафе был застрелен бывший боец смешанного стиля местного клуба ММА Ахмед Гасанов. Инцидент произошел во время празднования 23 февраля в шашлычной, где разгорелся конфликт с участием нескольких человек.

Печальная новость пришла из Ивановской области, где в одном из кафе города Тейково в ночь на 24 февраля был застрелен бывший боец ММА Ахмед Гасанов, представлявший один из местных клубов смешанных единоборств.

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Трагедия произошла в одном из кафе-шашлычных, где во время празднования Дня защитнка Отечества разгорелся конфликт с участием сразу нескольких человек.

По словам очевидцев, один из противников достал пистолет и начал стрелять. Сразу несколько пуль попали в 30-летнего Гасанова, у которого при медицинском освидетельствовании были обнаружены огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей.

Также предполагается, что в конфликте пострадал еще один человек, получивший ранение, но официально о других пострадавших не сообщается. Стрелок скрылся на автомобиле, и сейчас его ищут правоохранительные органы. По данному факту уже возбуждено дело об убийстве.

«Был убит экс-боец нашей команды, запомним его как бесстрашного и добродушного парня. Хотим добавить, что не нужно лезть в приключения, они иногда доводят до не стоящих последствий. Берегите себя, ведь вас любят друзья и семья. Если хочется драться, то деритесь на ринге», — рассказали изданию «Иваново37» в клубе MMA, где занимался Гасанов.

Напомним, что в последнее время в российских смешанных единоборствах скандальные события случаются одно за другим, правда, они, скорее, до сих пор относились к обычной, а не криминальной хронике.

Так, накануне чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме возмутился тем, что в Дагестане прошла постановка спектакля «Охота на мужчин», потребовав у властей Республики разобраться в происшедшем.

«Почему власть Дагестана молчит, где депутаты народного собрания, где главы районов, где заместители и сами министры? Что вы все молчите, они назвали этот спектакль «Охотой на мужчин». Это ведь прямое оскорбление нас, или вы думаете, что это ваши отцовские места и кресла? Будьте мужчинами, хоть кто-нибудь выскажитесь, — написал боец.

— Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит?

Мой совет правительству Дагестана, чтобы провели расследование, и организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом, и, чтобы впредь больше такого не повторилось, чтобы мероприятия такого рода контролировались на уровне министерств и правительства Республики.

И хочу обратиться к правительству Дагестана, если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь, примите меры вовремя».

В итоге постановщик спектакля, а также актеры были завалены в личных соцсетях угрозами и вынуждены были принести извинения, а ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Сила нашего государства как раз в его многонациональности и многоконфессиональности. И, естественно, в разных субъектах есть свои национальные традиции, которые, конечно, нельзя не учитывать. Трудно говорить о том, что это все нужно кодифицировать, юридически оформить», – сказал Песков.

Ранее в очередную сканальную историю попал другой боец Александр Емельяненко, ныне представляющий грозненский клуб «Ахмат».

Проводя мастер-класс 23 февраля, спортсмен выплеснул негатив на человека, ассистировавшего ему при демонстрации ухода от захвата шеи.

Емельяненко-младшему не понравилось, что партнер слишком сильно потянул его за шею, и после короткого диалога знаменитый боец дал тому подзатыльник.

«Ты не виси... Не надо так говорить, хорошо? Дома так будешь с женой», – сказал Емельяненко своему ассистенту в том эпизоде.

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