Овечкин пощадил Гретцки: великий рекорд отложен

«Вашингтон Кэпиталз» – «Оттава Сенаторз» – 7:2

Александру Овечкину остается забросить одну шайбу, чтобы стать самым уникальным хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги. Следующий гол станет для Александра Великого 45-м в сезоне, и это будет его десятый год в НХЛ с таким количеством заброшенных шайб.

Еще никому не удавалось сделать ничего подобного. Даже на счету легенды и самого результативного игрока в истории сильнейшей лиги мира Уэйна Гретцки только девять чемпионатов с 45 голами!

Правда, как часто бывает, за шаг до заветной цифры дело застопорилось. Российский капитан и лучший игрок в истории «Кэпиталз» уже провел условно вхолостую встречу с «Рейнджерс» (если так можно сказать о победном матче, в котором он отметился передачей в овертайме), а теперь не смог поразить и ворота «Оттавы».

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Впрочем, для «столичных», одержавших уже четыре победы в последних пяти встречах, матч с «Сенаторз» сложился очень хорошо, особенно учитывая, что победа вышла волевой.

Это был первый матч «Сенаторз» после обмена на дедлайне в «Вегас» своего лидера Марка Стоуна, и начала команда из столицы Канады очень неплохо. Оскар Линберг открыл счет в самом начале, а затем в большинстве отличился недавно выменянный у «Коламбуса» за Райана Дзингела темнокожий нападающий Энтони Дюклер.

Однако ведущий борьбу за первый посев в крайне упорном и сильном Столичном дивизионе «Вашингтон» даже не думал раскисать и в третий раз за последние пять игр сумел забросить две шайбы в течение одной минуты.

Сначала Том Уилсон завершил созданную Евгением Кузнецовым и Овечкиным комбинацию, а затем Ларс Эллер сравнял счет с передачи Дмитрия Орлова.

Уже в начале второй 20-минутки Джорн Карлсон завершил голом большинство хозяев, выйдя на шестое место в истории «Кэпс» по результативности среди защитников (87 голов), и в итоге эта шайба стала победной.

Правда, сами подопечные Тодда Рирдена на достигнутом не остановились и продолжили терзать Андерса Нильссона, а затем и заменившего его Крэйга Андерсона.

К финальной сирене в воротах «Оттавы» побывали семь шайб, а сразу восемь хоккеистов «столичных» отметились в протоколе дважды.

Ти Джей Оши оформил дубль, став вторым после Овечкина игроком команды в нынешнем сезоне, добравшимся до отметки 20 голов, на счету Кузнецова, Уилсона, Эллера и Бретта Конноли 1+1, а Овечкин, Никлас Бэкстрем и Орлов сделали по две голевые передачи.

Таким образом, Овечкин продлил свою результативную серию до семи встреч, в которых на его счету 10 (6+4) набранных очков.

«Вашингтон» догнал по очкам лидирующих в дивизионе и уступивших сегодня «Калгари» «Айлендерс». Правда, у проводящих прекрасный сезон даже после ухода Джона Тавареса «островитян» на две игры меньше. Напомним, что тренирует нью-йоркскую команду Барри Троц, приведший «Кэпс» прошлым летом к Кубку Стэнли, но не договорившийся с владельцем клуба Теддом Леонсисом о новом контракте.

«Коламбус Блю Джекетс» – «Питтсбург Пингвинз» – 2:5

И если у «Вашингтона» ситуация с попаданием в плей-офф довольно комфортная, то у двух других команд, которых привычно видеть в тройке сильнейших Столичного дивизиона, дела сейчас обстоят куда хуже. Фактически «Коламбус» и «Питтсбург» прямо сейчас борются между собой за вторую путевку по wild-card в Кубок Стэнли от Восточной конференции.

В предыдущих десяти играх «Блю Джекетс» одержали семь побед, в то время как «Пингвинз» подошли к противостоянию не в лучшем состоянии и с двумя фиаско кряду.

При этом генеральный менеджер команды Артемия Панарина и Сергея Бобровского Ярма Кеккяляйнен очень активно поработал на дедлайне, отказавшись расставаться с российскими звездами, которые летом могут уйти как свободные агенты, а вместо этого укрепивший ростер форвардами «Оттавы» Мэттом Дюшеном, Райаном Дзингелом, защитником «Рейнджерс» Адамом Маккуэйдом и запасным вратарем «Нью-Джерси» Кевином Кинкэйдом.

Для Дзингела и Маккуэйда эта встреча была дебютной в новой команде, и каждый из них чем-то отметился. Форвард сделал свой первый голевой пас в джерси «Блю Джекетс», а защитник заблокировал бросок и травмировал силовым приемом Брайана Раста.

«Пенс» потеряли и еще одного игрока – Чед Руведел покинул лед и не вернулся в игру после жесткого хита от Ника Фолиньо. Интересно, что после предыдущей игры с «Филадельфией» из строя выбыли защитники «пингвинов» Брайан Дюмолин и Крис Летанг.

Впрочем, в остальном для «Питтсбурга» все прошло очень даже неплохо. Команда создала себе голами Джейка Гюнцеля и Джареда Маккэнна задел в первом периоде, а в начале второй 20-минутке Евгений Малкин забросил свою 20-ю шайбу в сезоне и, как выяснилось позже, оформил победный гол.

После этого Оливер Бьоркстранд и Кэм Эткинсон с передачи Панарина сократили отставание «голубых мундиров» до минимума, но в третьем периоде Маккэнн оформил дубль, а точку поставил Сидни Кросби.

Малкин набрал 14 (6+8) очков в своих последних одиннадцати матчах и поправил свой показатель полезности, заработав +2, у Кросби и вовсе 16 (4+12) баллов в последних девяти встречах, а Панарин продлил свою серию до 14-ти игр, в которых набрал 17 (6+11) очков. На счету Бобровского 22 сейва и только 84,6% отраженных бросков.

«Питтсбург» в седьмой раз подряд оказался сильнее «Коламбуса» в матчах регулярного чемпионата и обошел команду Джона Тортореллы в турнирной таблице, выбив ее из кубковой восьмерки.

«Сент-Луис Блюз» – «Нэшвилл Предаторз» – 2:0

Начало нынешнего сезона стало худшим для «Сент-Луиса» за время выступлений в команде Владимира Тарасенко, однако после увольнения Майка Йео и замены его на тренерском мостике на Крэйга Беруби дела у «Блюз» пошли настолько в гору, что теперь команда не только уверенно идет в тройке в Центральном дивизионе, но и претендует на то, чтобы потеснить как минимум одного из прошлогодних финалистов Запада «Виннипег» или «Нэшвилл».

С последним находящиеся в огне «музыканты» встречались этой ночью, и матч получился очень плотным и напряженным. «Предаторз» выставили выменянного на дедлайне у «Филадельфии» силового форварда Уэйна Симмондса, однако пока играли без приобретенного у «Миннесоты» неординарного финского нападающего Микаэля Гранлунда, у которого родился ребенок.

«Сент-Луис» на протяжении всей встречи действовал с преимуществом, но в первые два периода реализовать его так и не сумел.

В итоге первый раз красная лампочка зажглась за чьими-то воротами только на 53-й минуте, и это были ворота трудившегося в поте лица голкипера «хищников» Юссе Сароса, которого с передачи Тарасенко пробил Тайлер Бозак.

Сарос в итоге стал третьей звездой встречи, отразив 42 из 43-х бросков по своим воротам, но юный Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса» обошел его. Хоть спасений новичок совершил и куда меньше – 19 – Джордан вообще не пропустил, оформив свой пятый сухой матч в дебютном сезоне.

Теперь Биннингтон имеет ошеломительные 15 побед в 18-ти проведенных матчах в сильнейшей лиге мира, а также на его счету семь викторий в семи проведенных домашних играх. Только четыре вратаря в истории НХЛ начинали на своем льду так же: Фрэнк Маккул (в сезоне-1944/45), Уэйн Томас (1972/73) и легендарный Кен Драйден (1970/71).

Точку в противостоянии за четыре секунды до финальной сирены поставил защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело, поразивший уже пустые ворота «Предаторз».

Другие матчи

«Бостон Брюинз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 4:1

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Калгари Флэймз» – 1:3

«Филадельфия Флайерз» – «Баффало Сэйбрз» – 5:2

«Каролина Харрикейнз» – «Лос-Анджелес Кингз» – 6:1

«Монреаль Канадиенз» – «Детройт Ред Уингз» – 8:1

«Виннипег Джетс» – «Миннесота Уайлд» – 3:2

«Аризона Койотс» – «Флорида Пантерз» – 4:3 Б

«Вегас Голден Найтс» – «Даллас Старз» – 4:1

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