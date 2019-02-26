«Медведева нестабильна»: кто поедет на чемпионат мира

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) оставила неизменным состав участников национальной сборной для участия в чемпионате мира. Таким образом, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева будут готовиться к турниру в статусе запасных. В основном составе команды остаются Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова. Своим мнением по поводу ситуацией с заявкой на мировое первенство поделился олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

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— В неизменной заявке Медведева и Туктамышева числятся запасными, но их статус все еще может быть корректирован.

— Так как есть еще время на раздумья, то, возможно, будут проводиться еще дополнительные проверки состояния спортсменок и внесены коррективы в заявку. Пока еще рано утверждать, что тот состав, который был на чемпионате Европы, таким и останется.

Но если уже федерация решила, то изменения вряд ли будут.

Тем более мы будем отталкиваться все-таки от результатов турнира в Минске, который получился относительно неплохим. Поэтому, думаю, состав может остаться тем же.

— Кто сейчас больше заслуживает быть в сборной – Медведева или Туктамышева?

— Невозможно ответить прямо на этот вопрос. Я считаю, что надо исходить из того, кто и в какой форме будет находиться непосредственно перед чемпионатом мира. Здесь очень трудно сказать. Честно говоря, не смотрел их выступление в финале Кубка России, но разница в оценках у Медведевой и Туктамышевой очень плотная. Нельзя выделить какого-то явного лидера из расчета этих соревнований.

— А что по поводу Константиновой? Она заявлена еще и на Универсиаду…

— Есть еще месяц для принятия окончательных заявок на Универсиаду и чемпионат мира, поэтому, повторюсь, что изменения возможны. Константинова в Великом Новгороде заняла четвертое место, хотя ездила на чемпионат Европы. Да, там у нее была провальная короткая программа, но произвольную она откатала на очень хороший результат и поднялась очень близко к тройке. Ее шансы поехать на чемпионат мира?

Думаю, что такие нестабильные результаты вносят сомнения в вопрос о том, кого отправлять третьим номером в Японию.

Здесь нужно смотреть на готовность спортсменов ближе к самому турниру, потому что все достаточно уверенные и могут претендовать на хороший результат, но насколько это будет стабильно и с хорошим плюсом – есть сомнения.

— Загитова и Самодурова не ездили в Великий Новгород и уже готовятся к чемпионату мира. Можно сказать, что они сейчас основные кандидаты в сборную?

— Вы знаете, у нас далеко не всегда в финале Кубка России решалось, кто поедет на чемпионат мира.

Думаю, что Загитову и Самодурову уже трогать не будут, они совершенно спокойно должны готовиться к соревнованию.

Их не должно волновать место в сборной. Больше вопросов к третьему номеру, который в этом сезоне колебался. И Туктамышева в первой части сезона показывала неплохие результаты, и Медведева начала приходить в форму, но вот эта нестабильность и оставляет открытым вопрос заявки.

— Что касается танцев на льду, то здесь уже все ясно – Синицина / Кацалапов и Степанова / Букин?

— Да. Ребята показали очень хороший результат и в финале Гран-при, и на чемпионате Европы. Это неоспоримые лидеры нашей сборной, которых трогать не стоит. Эти пары будут претендовать на высокие места. Единственное, что чемпионат мира будет интересен в том плане, что в первой половине сезона не выступали Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже, в финале Гран-при не было французов.

По составу очень сильным получится турнир.

Будет интересно наблюдать, как будут развиваться события в условиях более серьезного соперничества.

— У вас какие ожидания от чемпионата мира? Ждете чего-то конкретного?

— Очень хочу, чтобы у Евгении Морозовой и Владимира Тарасова все сложилось хорошо. Не все у них получилось в этом сезоне, не самые стабильные выступления, но хочется верить, что на чемпионате мира они сделают то, что умеют, и на что рассчитывают.

Хотелось бы также вернуть третью квоту в танцах на льду.

Это задача непростая, но в этом сезоне многие пары закончили и дали свободнее дышать другим фигуристам. В этом плане заработать третью квоту будет проще, но здесь, конечно, все будет зависеть от состояния ребят, как они откатаются и как судьи распорядятся их судьбами.

В одиночном мужском катании очень рассчитываю на Сашу Самарина. Он в этом сезоне показывает себя бойцом и настоящим уверенным спортсменом, катаясь со своими минусами, но прибавляя от старта к старту. На чемпионате мира жду от него еще более мощного и собранного катания. Ну и, конечно же, хочется, чтобы Алина Загитова выступила без лишнего нерва, который она в этом сезоне тоже демонстрировала. Можно говорить, что Олимпиада забрала у нее много сил, сейчас с таким грузом ответственности ей выступать тяжелее, но хочется, чтобы она проявила свой характер, который у нее есть, и показывала именно свое катание, не оглядываясь на других.

Как оказалось, не все готовы охотно комментировать ситуацию с заявкой сборной.

Так, олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что это «неинтересная тема». Эту позицию поддержал и тренер Алексей Горшков и многие другие известные специалисты.

«Я не член тренерского совета, не знаю, что там будет. Туктамышева или Медведева? Ничего интересного сказать не могу», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

«По поводу взрослого чемпионата мира говорить не буду», — заявила тренер Людмила Великова.

«Вы знаете, я не буду этот вопрос комментировать. Я не вправе что-то решать и обсуждать. Извините», — ответила тренер Виктория Волчкова.

«Нет, я это не обсуждаю», — сказала Светлана Соколовская.

Интересно, что многие эксперты отказываются разговаривать именно о взрослом чемпионате мире. Ситуация с неизменной заявкой сборной подобно красной тряпки, запрещающей разговаривать по этому поводу.

Очевидно, что нервозность присутствует у всех – и у федерации, и у спортсменов, которые не знают, в каком качестве едут на чемпионат мира, и у тренеров.

В свете этих событий можно вспомнить и финал Кубка России, когда список участников федерация не объявляла вплоть до начала турнира. Любители фигурного катания из Великого Новгорода фактически вслепую покупали билеты, не зная, на кого пойдут смотреть. Позиция была такой, что состав не объявляли заранее, дабы не допустить поспешные выводы о том, кто же в конечном итоге поедет на чемпионат мира. Сейчас ситуация еще более неоднозначная, и для спортсменов это только лишние нервы.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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