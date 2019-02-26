Оставил сына без денег: Буланова судится с легендой «Зенита»

Известная певица Татьяна Буланова приняла решение судиться со своим бывшим мужем Владиславом Радимовым. Артистка подала на экс-полузащитника петербургского «Зенита» и сборной России в суд по факту неуплаты алиментов на содержание их общего несовершеннолетнего сына Никиты. По информации издания «Фонтанка», Буланова обратилась в судебный участок №11 Василеостровского района еще 21 февраля, после чего сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) возбудили исполнительное производство.

Пара официально находится в разводе с декабря 2016 года, однако несмотря на это продолжает совместную жизнь. Об этом в одной из передач телеканала НТВ рассказывала сама певица, утверждая, что решение о разрыве брачных отношений приняла именно она.

Реклама

В частности, Буланова обвинила Радимова в измене. По ее словам, бывший полузащитник «Зенита», ныне возглавляющий фарм-клуб петербургской команды, завел роман с Ириной Яковлевой, после чего певица подала в суд заявление о разводе.

«Официально мы прожили 11 лет. Я посчитала, что так правильнее будет. Меня перестало устраивать его отношение, причем я терпела долго. А потом поняла, что нет, мне это не нравится, я так жить не хочу», — рассказывала певица.

Однако, по заявлениям Булановой, бракоразводный процесс «причинил ей боль», а с Радимовым она поддерживает дружеские отношения до сих пор. Кроме того, певица сама исключала факт требования с бывшего мужа финансовых средств на содержание их общего сына.

«Он должен платить алименты Никите, но мы тему эту даже не поднимали, потому что я такой человек — мне неудобно. Он за квартиру платит, иногда покупает что-то Никите. Пускай живет, у нас прекрасные отношения. Недавно он написал мне: «Я тебя люблю» — я ему смайлик отправила»,

— утверждала Буланова, отметив, что после развода с Радимовым не имела тесных отношений с другими мужчинами.

В частности, она подчеркивала, что пара продолжает жить в одной квартире, одна спят бывшие супруги в разных комнатах.

«У нас замечательные отношения. Даже кажется, что сейчас, когда мы развелись, отношения стали лучше. Если раньше какое-то недоверие было, то сейчас все совершенно спокойно: делай, что хочешь, ты свободный человек и я свободный человек. Какие-то стычки вообще перестали существовать. Даже на бытовом уровне. Комнат пять. В спальне мы спим с Никитой, потому что после трагических событий с бабушкой он боится еще немножко спать один.

Влад в отдельной комнате спит, а старший сын — в своей. На кухне пересекаемся, бывает, что он мне даже готовит. У нас абсолютно нормальные дружеские отношения»,

— рассказывала артистка.

Интересно, что сам Радимов долгое время отказывался комментировать тему его отношений с Булановой, однако в октябре 2017 года выступил с опровержением относительно его развода с бывшей супругой. По его словам, участие певицы в телешоу, в котором она поделилась откровениями, было намеренным.

«Зачем она интервью давала? Потому что задолбали все расспросами! Вот и отмахнулась: «Считайте, что мы развелись». На самом деле ничего у нас не происходит. Нет, штампа о разводе в паспорте нет. О браке есть, о разводе — нет»,

— цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

Брак Булановой с Радимовым является для певицы вторым. Ранее артистка была замужем за своим бывшим продюсером Николаем Тагриным, с которым находилась в официальных отношениях на протяжении 13 лет. У пары имеется сын Александр. В 2005 году Буланова развелась с Тагриным и вышла замуж за Радимова. 8 марта 2007 года у них родился сын Никита.

Радимов является главным тренером «Зенита-2», выступающего в «Олимп — Футбольной национальной лиге» (ФНЛ). После 24-х туров сине-бело-голубые занимают последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков. По ходу сезона петербургская команда одержала одну победу, пять раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».