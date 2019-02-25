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«Времени не было»: Медведеву могут оставить без ЧМ

В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) без изменений после первенства Европы отправила заявочный лист для участия в чемпионате мира. Таким образом, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева находятся вне основного состава сборной России и рискуют пропустить турнир.

Одни из сильнейших фигуристок России Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева могут не попасть в состав сборной России для участия в чемпионате мира 2019 года. Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены — состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.

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«После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава сборной тренерским советом и утверждения его исполкомом ФФККР практически не было», — начал Горшков.

«Однако нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев (ISU) мы не имеем права.

Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним.

Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира», — рассказал Горшков в интервью ТАСС.

Напомним, что на первенстве континента в Минске сборную России представляли одиночницы Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова, а запасными были как раз Медведева и Туктамышева. У мужчин выступили от России Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин, запасными были Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

В категории спортивных пар завялены Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин и Анастасия Мишина / Александр Галямов.

Не произошло изменений и в танцах на льду: Виктория Синицына / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин, Софья Евдокимова / Егор Базин. Запасные: Бетина Попова / Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. Однако следует отметить, что

на ЧМ нашу сборную могут представить только две пары — это Синицина с Кацалаповым и Степанова с Букиным, если предполагать, что заявка останется неизменной.

Аналогичный заявочный лист 25 февраля отправился в ISU.

ФФККР тянул с заявкой вплоть до дедлайна — за 21 день до старта турнира. Это объясняется проведением финала Кубка России, который служит своеобразным этапом отбора в сборную.

Не приняли участие на прошедшем турнире в Великом Новгороде Загитова и Самодурова, уже начав подготовку к первенству мира. Однако оставалось под вопросом третьем место в сборной, которого после провального чемпионата Европы должна была лишитЬся Константинова. Ее путевка разыгрывалась в финале Кубка России между Медведевой и Туктамышевой — Евгения в конечном итоге завоевала золотую медаль, ученица Алексея Мишина стала второй, а Константинова и вовсе показала четвертый результат.

Еще большую смуту вносит и XXIX Всемирная зимняя универсиада, которая состоится со 2 по 12 марта в Красноярске.

После чемпионата России Туктамышева значилась в составе сборной России, однако по утвержденной заявке, которая была опубликована 22 февраля, туда входят Константинова и Мария Сотскова, а также Ковтун, Самарин и Лазукин в мужском катании.

Очевидно, что готового решения у сборной России по поводу участников чемпионата мира и Универсиады нет. Это нисколько не удивляет, если вспомнить ситуацию с финалом Кубка России, когда состав спортсменов не объявляли вплоть до начала турнира, и зрители фактически вслепую покупали билеты, не понимая, на кого пойду смотреть.

Возможно, до сих пор изменения в заявку не были внесены из-за сложной ситуации вокруг третьей одиночницы, так как выступления Медведевой и Туктамышевой были примерно равны и оставили неоднозначные впечатления.

Алексей Мишин, тренер Самодуровой и Туктамышевой, заявил, что текущая заявка не имеет никакого отношения к тому, что будет на чемпионате мира.

«Туктамышева запасная? Это ничего не значит!»

— сказал Профессор в беседе со «Спорт день за днем».

Гендиректор ФФККР Александр Коган и вовсе сказал, что заявка подана «в алфавитном порядке». Как это понимать — он не объяснил.

«Мы сейчас не делим состав на основных и запасных. Сейчас весь список подан в алфавитном порядке. Состав сборной вместе с запасными был подан в ISU в соответствии с правилами. Вот он такой и есть», — передает слова Когана корреспондент Sport24 Артем Калинин.

Непонимание по поводу заявки сборной есть и многих спортсменов. Медведева ничего конкретного так и не сказала, отметив, что поедет на любой турнир за победой.

«Друзья, просто хочу сказать, что я еду на каждое соревнование с мыслью о победе. Этот сезон не исключение.

Если я буду выбрана для участия на чемпионате мира, моя цель — быть в моей лучшей кондиции на этих соревнованиях в Сайтаме.

Спасибо за вашу поддержку. Ваша Женя», — написала Медведева в инстаграме.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. ФФККР, хочется верить, понимает, что делает. Однако если изменения в итоге внести не получится, то Медведева и Туктамышева поедут в Японию в качестве запасных. Как бы то ни было, вопросы к организации относительно порядка оглашения состава начинают регулярно вызывать все больше вопросов.

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