«Понятен наш уровень»: как Россия проиграла старшему Бё

Российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал серебро в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате Европы в белорусских Раубичах. Золотой дубль оформил норвежец Тарьей Бё, опередив Елисеева на 28,5 секунд. Бронзовую медаль взял еще один представитель Норвегии Ховард Богетвейт.

Дмитрий Малышко, накануне принесший России бронзу на спринтерской дистанции, в пасьюте показал только шестой результат.

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Большую часть гонки Малышко и Елисеев между собой боролись за серебро, однако на последнем огневом рубеже Дмитрий допустил два промаха, лишившись шансов на медаль.

Чемпионат Европы. Раубичи, Белоруссия

Гонка преследования. Мужчины

1. Тарьей Бё (Норвегия) – 31.10,3 (1)

2. Матвей Елисеев (Россия) +28,5 (1)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) +54,2 (1)

4. Сергей Бочарников (Белоруссия) +1.04,1 (2)

5. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.13,2 (3)

6. Дмитрий Малышко (Россия) +1.17,2 (2)

Что касается других россиян, то неплохую скорость показал 22-летний Никита Поршнев. Молодой биатлонист с двумя промахами финишировал 12-м. Максим Цветков и Антон Бабиков пришли на финиш 20-м и 21-м соответственно.

Худший результат среди россиян показал Семен Сучилов, допустив три промаха и показав 30-е время.

Поршнев признался, что чувствовал себя хорошо во время гонки. Однако на чемпионат мира он точно не поедет, отправившись завершать сезон на Универсиаду в Красноярск.

«По поводу выступления в спринте: обсудили все с личным тренером и пришли к выводу, что слишком быстро начал, надо было работать спокойнее со старта. Но в целом я себя чувствовал неплохо», — рассказал биатлонист в интервью «Матч ТВ».

Преимущество Бё-старшего, который без особых усилий в субботу выиграл спринт, было непоколебимо. До последнего рубежа норвежец выигрывал у своего ближайшего преследователя порядка полутора минуты. Но и ему чистым завершить гонку не удалось — один промах и штрафной круг, но грезить о золоте россиянам не приходилось из-за невероятной скорости норвежца, которую тот развил с самого старта.

Малышко остался доволен гонкой преследования, несмотря на ошибки на последнем рубеже.

«На данный момент доволен результатами, но всегда есть над чем работать, прибавлять. И, наверное, хорошо что на этом чемпионате принимают участие лидеры некоторых сборных команд, тем самым нам становится понятен наш уровень и к чему нужно стремиться»,

— признался Дмитрий.

К чемпионату мира Елисеев, буксовавший по ходу сезона, подходит в достойных кондициях. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что серебро первенства Европы принесет дополнительную уверенность Матвею.

«Очень порадовал результат Матвея Елисеева, особенно тот факт, что спортсмен проанализировал и сделал работу над ошибками в плане стрельбы. За четыре огневых рубежа он допустил лишь один промах, награда тому заслуженная серебряная медаль», — рассказал Васильев в интервью ТАСС.

«Думаю, что этот результат придаст ему уверенности на предстоящем чемпионате мира», — отметил олимпийский чемпион.

В преддверии первенства мира все больше разговоров ходит вокруг кандидатов в сборную России.

Союз биатлонистов России (СБР) может заявить на турнир восемь спортсменов, однако, как рассказал президент организации Владимир Драчев, пока есть сомнения в целесообразности такого количества участников. Антон Бабиков, проваливший и спринт, и гонку преследования, открыто заявил, что пока не уверен в своем участии в турнире. Вопросы также вызывает и Александр Логинов, не поехавший на чемпионат Европы якобы из-за технической ошибки СБР. Драчев отрицает факт ошибки, как и главный тренер сборной Анатолий Хованцев. По словам наставника, Логинов сам отказался от выступления в Раубичах.

«Мы заявляли семь человек, Логинов был в числе этих семи.

Откуда это возникло, что он вне команды... Это дебилизм.

Он сказал, что не хочет отбирать место у кого-то из команды, потому что он побежал бы один спринт», — приводит слова Хованцева РИА «Новости».

По словам Драчева, Логинов — основной кандидат на поездку в Эстерсунд.

«Имена «железных» кандидатов? Логинов, Евгений Гараничев, Малышко, Елисеев и Александр Поварницын», — цитирует Драчева News.ru

В качестве запасных, как рассказал президент СБР, рассматриваются кандидатуры Максима Цветкова и Антона Бабикова.

Напомним, что чемпионат мира по биатлону состоится в шведском Эстерсунде в период с 7 по 17 марта.

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