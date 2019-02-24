Бё недосягаем: Малышко и Елисеев бьются за медали. LIVE

- 226043 просмотра Скончалась актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
- 193800 просмотров Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
- 190733 просмотра Алексей Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
- 187354 просмотра Самолет ВВС США пролетел над Россией
- 125424 просмотра Медведева стала чемпионкой финала Кубка России по фигурному катанию
- 114700 просмотров «Выбрались из вольера»: собаки чуть не загрызли фигуристок
- 106876 просмотров Медведева выиграла короткую программу женщин в финале Кубка России
У Поршнева один промах, Бабиков и Цветков — чистые.
Не отпускает Малышко!!! Пять из пяти выбивает Дмитрий и обгоняет Илиева. А Елисеев, закрывая все мишени, бьется за бронзу с Бочарниковым.
И с третьего рубежа уходит Бё чистым, увеличивая свое преимущество до неприличного. Что тут поделать..
Поршнев и Цветков идут 14-м и 15-м соответственно.
Болгарин Илиев приблизился к Бё и обогнал Малышко. Но не критично, там разница в секунду.
55 секунд уже отставание Малышко от Бё. И на сегодняшний день, вероятнее всего, норвежцу нет конкурентов.
Малышко — чисто, а вот Елисеев последнюю мишень не закрыл! У Бабикова два промаха. Кошмар.
Бё из положения лежа выбивает все мишени! Какой же мастер.
И тем временем Бё настигает Елисеев! Борются с Малышко за второе место. А расстояние до Бё растет — уже 50 секунд.
Поршнев, Сучилов и Цветков без промахов ушли с первого рубежа.
Совсем рядом с Малышко бежит француз Аристид Бег, проигрывая россиянину несколько секунд. Вчера между ними развернулась интереснейшая борьба в спринте, сегодня — продолжение.
У Малышко и Елисеева — пять из пяти! Так держать!
Бё, тяжело дыша, закрывает все мишени на первом рубеже!
Малышко на отметке 1,9 км идет четвертым. Проигрывает он резвому Бё порядка 45 секунд.
На первой контрольной отсечке Бё уверенно идет своим ходом. Разумеется, все будет сегодня решаться в стрельбе.
Вся сборная Швеции, включая серебряного призера спринта Йеспера Нелина, досрочно покинула чемпионат Европы для подготовки к первенству мира. Шведы пока являются лидерами общего зачета, но сегодня может все измениться.
Гонка началась! Поехали!
Напоминаем, что стартовые номера биатлонисты получили в соответствии со своим местом в спринте.
Большие надежды сегодня возлагаем на Матвея Елисеева, который как никто другой хорош на таких дистанциях.
Начало гонки через считанные минуты, в 11.00 по московскому времени.
Нашей главной надеждой, конечно же, является Дмитрий Малышко, который в спринте занял третье место. Но сможет ли он догнать норвежца Тарьея Бё, который выиграл спринт даже с одним штрафным кругом?
В белорусских Раубичах на чемпионате Европы по биатлону проходит мужская гонка преследования.