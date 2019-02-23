У Загитовой нет шансов? Кто возьмет золото в Японии

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии, в Сайтаме с 18 по 24 марта.

Российский состав на чемпионат мира еще не определен, но даже если наша сборная отправит в Сайтаму сильнейших и самых звездных — Алину Загитову, Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву — конкуренция у них будет очень серьезная.

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Главными соперницами России будет Япония, обладающая россыпью очень сильных фигуристок и уже огласившая состав на ЧМ.

Представлять Страну восходящего солнца на домашнем чемпионате будут Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото.

В запасных остались Маи Михара, Вакаба Хигучи, Мако Ямашита.

Все три заявленные в основу фигуристки сильны и обладают прекрасной техникой. Японские спортсменки считаются основными претендентками на медали мирового первенства.

Рика Кихира

16-летняя фигуристка подходит к чемпионату мира в статусе фаворитки.

Именно она в финале Гран-при, который прошел в канадском Ванкувере, оставила на втором и третьем местах олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову и еще одну россиянку Елизавету Туктамышеву.

До того на этапе Гран-при в Хиросиме Кихира заняла первую строчку, отправив ту же Туктамышеву на третье место. Японка выиграла и шестой этап, прошедший во Франции. Также уже в 2019 году стала первой на турнире Четырех Континентов.

Кихиру называют той, кто оставит в тени чемпионку Олимпиады Загитову. И, правда, в личном противостоянии японка уже обыграла представительницу России. В финале Гран-при Кихира не только установила новый мировой рекорд в короткой программе, набрав 82,51 балла, но и обошла Загитову на 4,58 пункта.

В чем же преимущество Кихиры?

Она стала включать тройной аксель в свою программу с сезона-2016/17, а еще стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, которая исполнила каскад тройной аксель и тройной тулуп на соревнованиях под эгидой ISU.

А в январе этого года в сети появилось видео, где японка на тренировке исполняет четверной тулуп и четверной сальхов.

Кроме того, Кихире в финале Гран-при судьи выдали очень высокую оценку за компоненты, гораздо выше, чем она получала на этапах. Для российских спортсменок это тревожный сигнал, так как перевес Загитовой и Медведевой мог сформироваться только за счет второй оценки, а теперь его нет. Туктамышева же и вовсе теперь уступает и в технике, и в презентации, оценкой за которую судьи ученицу Алексея Мишина не балуют.

Сатоко Мияхара

Из троих японских фигуристок у 20-летней Мияхары наибольшее число медалей. Она стала серебряным призером чемпионата мира в 2015 году (когда победила Туктамышева), бронзовым призером командного чемпионата мира – 2015, чемпионкой и двукратной вице-чемпионкой турнира Четырех Континентов. Четыре раза она выигрывала первенство страны.

Сатоко стала победительницей первого этапа Гран-при, который проходил в Америке. Она отправила на третье место россиянку Софью Самодурову, которая в 2019 году выиграла чемпионат Европы в Минске. На четвертом этапе в Хиросиме фигуристка уступила своей соотечественнице Кихире, при этом проиграла почти пять баллов.

В финале Гран-при в Ванкувере она заняла только шестое место, проиграв и своим соотечественницам, и трем россиянкам — Загитовой, Туктамышевой и Самодуровой.

На Олимпиаде в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане она остановилась в шаге от пьедестала, показав отличные прокаты.

Не стоит придавать значение провалу Мияхары в Ванкувере, так как там она завалила короткую программу. Если же японка на родном льду выполнит элементы, то, можно не сомневаться, получит отличные компоненты и станет настоящей угрозой как минимум для Медведевой и Туктамышевой даже при их удачных прокатах.

Каори Сакамото

18-летняя фигуристка также может поспорить за медали мирового первенства. Однако ее сезон складывался чуть похуже, чем у Кихиры и Мияхары. Она не смогла выиграть ни одного этапа Гран-при. В Америке она заняла второе место, уступив Сатоко чуть меньше шести баллов. В Финляндии Сакамото стала третьей, проиграв Загитовой и Станиславе Констатиновой.

В финале Гран-при она замерла в шаге от пьедестала. На четыре балла она отстала от Туктамышевой, которая оказалась на третьей строчке.

Однако затем японка реабилитировалась, выиграв национальный чемпионат. Она обошла Кихиру, показав достойный результат, который и позволил ей отобраться на мировое первенство.

Каори находится немного в тени своих коллег по сборной, но тоже сможет побороться за медали, тем более чемпионат проходит на родине, а дома и стены помогают. Кроме того, Сакамото считают одной из самых перспективных фигуристок мира с хорошей техникой и потенциально высокой второй оценкой.

Брэйди Теннелл

Еще одной фавориткой этого турнира можно считать американскую фигуристку Брэйди Теннелл.

Она несколько уступает японским соперницам и по результатам, и по технике (одна Кихира чего стоит с ее прыжками). Но американка может навязать борьбу, и серьезную.

На самом первом этапе Гран-при в Америке, у себя на родине, Теннелл не смогла взойти на пьедестал, оставшись на четвертой строчке. Она уступила Мияхаре и Сакамото, а также Самодуровой.

Она оказалась на третьем месте во Франции, опередив на пять баллов серебряного призера Олимпийских игр в 2018 году Евгению Медведеву, а также Станиславу Констатинову. А в 2019 году она стала вице-чемпионкой национального первенства.

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