Успех в Австрии: Непряева завоевала бронзу

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На этом «Газета.Ru» заканчивает трансляцию женского скиатлона, но не прощается с вами. Сегодня. в 14.30 состоится мужской скиатлон, Сергей Усюгов — один из претендентов на чемпионство. До новых встреч!
Анна Нечаевская, несмотря на драматичное падение на второй части дистанции, пришла 15-й. Время — 39:31.4. Мария Истомина показала 21-й результат, время — 39:53.0.
Анастасия Седова вошла в десятку сильнейших, финишировала она девятой. Время — 38:44.9.
У представительницы Норвегии Эстебрг — серебро. Ее время 37:52.1. Время Непряевой — 37:53.2. Прекрасная гонка в исполнении российской лыжницы.
БРОНЗА У НЕПРЯЕВОЙ!
Восьмикратная чемпионка мира Йохауг. Ее время 36:54:5.
А тем временем финиширует Терезе Йохауг! Первая она, тут вообще без вопросов.
И вновь возглавляет Непряева группу преследования, борется она за медали, борется!
А вот у Нечяевской не совсем удачная гонка, упала она на одном из спуске, увы.
Опустилась Непряева на одну строчку, но все будет решаться на финишной черте.
Непряева, Якобсен и Эстберг идут настолько плотно, что их разрыв — десятые доли секунды. Отрыв от лидера, правда, почти минута, решается вопрос серебра и бронзы.
Блестяще проходит Непряева один из спусков, просто великолепно сейчас идет наша спортсменка!
Тяжеловато идет Йохауг в горку, но может она себе позволить. Она почти стопроцентно обеспечила себе золото в скиатлоне.
Выходит на второе место Непряева. Очень хорошие шансы у нас на медали в этой гонке, верим в нашу Наташу!
Не отпускает Непряева Якобсен и Эстберг, хотя отрыв от лидера около сорока секунд. Просто Невероятно. Истомина — 15. Седова — 8.
Свыше 20 секунд перевес у лидирующей норвежки. Группа из двух представительниц Норвегии и нашей Непряевой стараются ее догнать.
Огромный отрыв у Йохауг, просто невероятный. Переодевает она классические лыжи на коньковые. Она стартует, а следующие за ней только подходят к стойке для смены.
Нечаевская, увы, в конце не входит даже в двадцатку сильнейших.
Увеличивается отрыв Непряевой на две секунды, но третьей она идет. Седова — девятая.
18 секунд отставание у Непряевой от лидирующей норвежки. Но держится в группе за ней.
Истомина и Седова стараются догнать лидеров в группе отстающих, но очень большой отрыв уже у Йохауг.
На второе место выбивается Непряева! Очень напряженная борьба будет за пьедестал.
Йохауг — сильно впереди. Непряева и две норвежки немного позади, а вот остальные — где-то сильно далеко от четверки лидеров.
Три остальные российские лыжницы уступают больше десяти секунд.
Йохауг оставляет позади своих соотечественниц. Мощно работает норвежка.
Непряева пока держится четвертой, в тройке лидеров — только представительницы Норвегии.
Норвежки Терезе Йохауг и Ингвильд Флугстад Эстберг очень бодро начинают, сразу же выбиваются в лидеры.
На старте 60 лыжниц. Непряева бежит под третьим номером, Седова — пятая, Истомина — десятая, Нечаевская — тринадцатая.
Началась гонка! Болеем за наших девушек!
Россию в этой гонке представят несколько спортсменок: Наталья Непряева, Анастасия Седова, Мария Истомина и Анна Нечаевская.
Представляем трансляцию женского скиатлона на чемпионате мира по лыжным гонкам. Начало — в 13.00 по московскому времени.