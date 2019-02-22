«Кому не нравится — до свидания»: Медведева хочет спасти мир

Одна из самых обсуждаемых фигуристок России Евгения Медведева впервые в сезоне завоевала золотую медаль. Подопечная Брайана Орсера в финале Кубка России, который прошел в Великом Новгороде, стала первой по сумме короткой и произвольной программ. Эта победа позволила Медведевой повысить шансы на попадание в сборную России для участия в чемпионате мира.

Короткий номер 19-летняя Медведева исполнила идеально, уверенно забрав лидерство.

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Однако в произвольной программе у Евгении получилось не все.

После каскада тройной сальхов + тройной риттбергер она не удержалась на ногах и приземлилась на лед. Падение Евгения нивелировала хорошими прыжками: комбинация тройной флип + двойной тулуп + двойной тулуп, чистый тройной риттбергер, каскад двойной аксель + тройной тулуп, а также тройной флип с двойным акселем на все плюсы. От судей Медведева получила 146,01 балла, что не позволило ей обогнать Елизавету Туктамышеву, в произвольной программе которая набрала 221,19 балла.

Что касается Туктамышевой, то именно ее борьба с Медведевой стала главной интригой соревнований, поскольку на кону стояла путевка на чемпионат мира. У вернувшейся после тяжелой болезни Елизаветы совсем не сложилась короткая программа, где она упала с фирменного тройного акселя. В произвольном выступлении ученица Алексея Мишина все-таки его исполнила. Другие элементы были не слишком идеальны, но Елизавете наконец удалось выполнить все задуманное и не допустить серьезных ошибок.

Она выиграла у Медведевой произвольную программу, набрав 148,98 балла, но проиграла Евгении в сумме, став только второй.

Медведева призналась, что спокойно наблюдала за катанием Туктамышевой. Такое не слишком часто встретишь в режиме жесточайшей конкуренции. И в этом, как рассказала Евгения, ей помог именно Орсер.

«Может быть, раньше я бы думала «А как она откатала, а сколько баллов получила?». Теперь я и на лед смотрю во время программ соперников, и оценки их слушаю. Брайан Орсер мне говорил, что, возможно, настало время немножко открыться миру, а не просто закрываться в себе», — поделилась фигуристка.

Евгения отметила, что Туктамышева заслужила поехать на первенство мира. Она отметила, что такое решение будет справедливым, а также призвала прекратить разговоры в негативном ключе и дарить друг другу радость и поддержку.

«Я думаю, что Лиза заслужила ехать на чемпионат мира. Я буду очень рада, если так сложится судьба. Я тоже была в очень сложной ситуации в олимпийский сезон. Я знаю, каково это.

Давайте все друг друга поддерживать и слать любовь везде — налево, направо, вверх, вниз, вокруг нас.

Любовь и позитивные эмоции спасут мир. Кому не нравится — до свидания», — сказала Медведева.

Сама Туктамышева не в таком доброжелательном расположении духа, как Медведева. После произвольной программы она заявила, что ей надоели разговоры о борьбе за место в сборной России. Сейчас, по ее мнению, она в лучшей форме, чем в начале сезоне, но решение будут принимать тренеры.

«Если честно, мне надоела вся эта борьба за место в сборной — в социальных сетях и статьях развели большой шум по поводу этого соревнования. Не могу сказать, кто поедет на чемпионат мира. Свою работу я сделала, пусть другие решают. Я в хорошей форме, лучше, чем в начале сезона», — сказала Туктамышева.

Уже известно, что Туктамышева не вошла с состав сборной России на зимнюю Универсиаду, которая состоится в Красноярске. Поэтому остаются шансы, что ее можно будет увидеть в Японии.

Интересно, что в Великом Новгороде Медведеву сопровождал не Брайан Орсер, который ездил с россиянкой на все соревнования, а тренер из группы канадского специалиста Трейси Уилсон.

Символично, что именно в отсутствии Орсера Евгения вновь вернулась на пьедестал.

Казалось, что Евгении намного легче без того давления, под которым она находилась в присутствии Орсера. На лицо Медведевой вновь вернулась улыбка и сверкающие глаза. И даже во время падения в произвольной программе она улыбалась, а после заигрывала с публикой, которая устроила ей ошеломительный прием.

«Ты боец», — сказала Трейси Уилсон Евгении в зоне kiss and cry.

Орсер также остался полностью доволен выступлением своей ученицы. Он подчеркнул, что в финале Кубка России у Евгении был должный настрой, который помог ей одержал победу и вмешаться в борьбу за место в сборной.

«Я доволен катанием Евгении и ее яростным настроем. Интенсивность была очень высокой, и ставки были не менее высоки», — приводит слова специалиста Sport24.

Что касается психологического состоянии Медведевой, то оно было загадкой для всех на протяжении этого сезона. Постоянные падения с мгновениями хорошего катания вносили только сумбур в перспективы Евгении. После золота в Великом Новгороде она призналась, что действительно сильно изменилась за этот период — теперь она рада всем тем неудачам, которые преследовали ее.

«Весь сезон мне мешало стремление доказать, как я классно поработала, мысли: «Вот, сейчас я выиграю один этап Гран-при, потом второй…». У бога на нас свои планы.

Да, я рада всем этим поражениям, что были у меня в этом сезоне.

За это время я сильно изменилась как человек. Повзрослела лет на десять. Многое было исправлено. Приоритеты расставлены правильно», — рассказала Медведева после произвольной программы.

Трейси Уилсон рассказала, что готовиться к турниру Медведеву помогала ее бывший тренер — Тамара Москвина. По словам Уилсон, она довольна конечным прокатом Медведевой, но считает, что ей необходим еще год для преодоления всех трудностей.

«Когда ты под давлением выходишь на соревнования, то проявляются все слабые места, Жене нужен еще минимум год. Конечно, сегодня она была разочарована своим падением, но надо учиться подниматься и идти дальше», — сказала Уилсон.

Напомним, что по итогам финала Кубка России тренерский совет национальной команды определится с заявкой на первенство мира в японской Сайтаме. Ожидается, что состав будет объявлен 23 или 24 февраля.

Медведева наверняка получит третью путевку в Японию. Первые две отойдут Алине Загитовой и Софье Самодуровой, которые не принимали участие в финале Кубка России, уже готовясь к предстоящему чемпионату мира.

Брайан Орсер уверен, что его ученица полностью готова выступить на чемпионате мира, если получит вызов в сборную России.

«Готова ли Евгения выступить на первенстве мира, если потребуется? Да, конечно», — заверил Орсер.

Сама спортсменка подчеркнула, что не намерена ежеминутно обновлять страницы в интернете, чтобы узнать состав сборной на чемпионат мира. Завтра Евгения возвращается в Канаду, где будет ждать окончательное решение тренерского штаба.

«Хотелось бы все-таки это не из интернета об этом узнать. Я, конечно, люблю инстаграм, но это не главный мой источник информации в жизни», — сказала Медведева.

В своем инстаграме Медведева поделилась эмоциями после церемонии награждения. Спортсменка выразила благодарность Трейси Уилсон и Брайану Орсеру, а также американскому фигуристу из группы канадского специалиста Джейсону Брауну.

«Тут не будет пафосных речей. Мои ребята самые лучшие и крутые. Я про всех. Вас тысячи. Вместе, мы свернем горы. Спасибо», — написала Евгения под фотографией с Уилсон.

Сейчас, ко всему прочему, Медведева довольна больше не победой. Как она рассказала после победы, они с Орсером знали, что финал Кубка России станет переломным, поэтому много работали как над телом, так и над ее головой.

«Ко мне начинают возвращаться жизненные силы. Я сейчас сижу, и у меня нет опустошения. Я буду становиться только сильнее. Не собираюсь останавливаться», — рассказала Евгения.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 18 по 24 марта. Дедлайн подачи заявок на чемпионат мира — за 21 день до старта турнира. Как рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган в интервью ТАСС, состав национальной команды будет сформирован 25 или 26 февраля.

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