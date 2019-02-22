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Борьба за ЧМ: Медведева сражается за первое золото. LIVE

Онлайн женской произвольной программы в финале Кубка России

В Великом Новгороде проходит финал Кубка России по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской произвольной программы.
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15:13

Недоволен Алексей Мишин. «Плакать тут не надо, нюни распускать». Сурово. 189,40 балла в общей сумме набирает Гулякова.

15:11

И в итоге упала с акселя в один оборот. Да уж, не такого от себя ждала Настя. Еле сдерживает слезы.

15:10

Ой-ой, расклеилась девушка. Вместо каскада двойной аксель + ойлер + тройной флип исполнила «бабочку»...

15:08

Заявила тройной аксель, но прыгнула каскад тройной флип + тройной тулуп, а затем исполнила лутц и риттбергер в три оборота.

15:07

С произвольной программой выступает Анастасия Гулякова из Санкт-Петербурга.

15:00

Выходят на разминку представительницы второй группы:

Анастасия Гулякова; Виктория Васильева; Елизавета Туктамышева; Анастасия Губанова; Евгения Медведева; Станислава Константинова.

14:59

Всего лишь 179,57 балла за обе программы набирает Серафима...

14:57

Очень расстроена девушка. Хорошо начала, но это необязательное падение испортило буквально все.

14:46

Видно, деморализовало это падение Серафиму. В каскаде тройной сальхов + тройной тулуп второй прыжок в два оборота только сделала.

14:55

Ой, на ровном месте падает девушка. Просто ехала вперед и неудачно подвернула ногу.

14:54

Тройной флип + тройной тулуп удачно, двойной аксель чисто, а вот тройной лутц, похоже, с недокрутом. Немного скорости не хватает Серафиме.

14:52

Закрывает вторую группу Серафима Саханович.

14:51

191,45 по итогам двух программ набирает Анастасия.

14:49

Почти удался ей каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, но после последнего прыжка не удержалась на ногах и упала. Несмотря на обидное падение, с улыбкой на лице продолжила выступление и завершила его достойно.

14:46

Начала с чистого тройного флипа и каскада двойной аксель + тройной тулуп. А вот с тройного лутца не очень удачно приземлилась.

14:45

На очереди Анастасия Грачева из Москвы.

14:44

Поднимается на первое место Анна. 205,27 балла в общей сумме получает.

14:41

Вместо двойного акселя прыгнула каскад с тройным тулупом, а вот в тройном риттбергере + тройном тулупе второй прыжок сделала только в два оборона. Еще и сорвала каскад двойной аксель + ойлер + тройной флип, прыгнув только флип.

14:38

Следующей выступает Анна Тарусина.

14:37

Больше Леоновой за произвольную программу набирает Нугуманова. 184,03 балла в общей сумме.

14:35

Несмотря на это, само выступление было очень красивым. Не хватает техники Лизе.

14:34

Первый каскад выполнила четко, двойной аксель чисто, а вот тройной флип, видимо, с недокрутом. В каскаде тройной лутц + двойной тулуп первый прыжок выполнила только в два оборота.

14:30

На очереди Елизавета Нугуманова из Санкт-Петербурга. После короткой программы она занимает последнее место.

14:29

190,94 балла в общей сумме набирает Талалайкина.

14:26

Двойной аксель и тройной риттбергер чистые. А вот тройной флип не прыгнула, сделав «бабочку», и едва не сорвала два каскада. Даже тройной лутц + двойной тулуп прыгнула с помарками.

14:23

Следующей на лед выходит Мария Талалайкина.

14:22

114,55 за произвольную и 171,29 в общей сумме получает Алена.

14:19

Приземлилась на руку после тройного лутца и едва не сорвала каскад тройной флип + тройной тулуп. При этом каскад тройной сальхов + двойной тулуп + двойной риттбергер выполнила чисто.

14:16

Начала с чистого каскада тройной тулуп + тройной тулуп и двойного акселя.

14:14

Итак, открывает произвольную программу Алена Леонова. После короткой программы она идет предпоследней с 56,74 балла.

14:08

Вышли фигуристки на разминку.

14:07

Представляют судей, которые будут следить за соревнованиями, а также выставлять оценки спортсменам.

14:02

Итак, идет пока что заливка льда после выступления мужчин. Совсем скоро представительницы первой разминки выйдут на лед для разминки.

13:53

А пока в Великом Новгороде завершились соревнования среди мужчин-одиночников. Победу по итогам произвольной программы одержал Андрей Лазукин, набравший в общей сумме 242,17 балла. Серебро завоевал Александр Петров, а тройку лидеров замкнул Антон Шулепов.

13:45

С произвольной программой в первой разминке выступят:

Алена Леонова; Мария Талалайкина; Елизавета Нугуманова; Анна Тарусина; Анастасия Грачева; Серафима Саханович.

13:40

Так выглядит таблица после короткой программы, которая состоялась вчера:

1. Евгения Медведева – 76,89 2. Станислава Константинова – 75,47 3. Анастасия Губанова – 73,94 4. Елизавета Туктамышева – 72,21 5. Анастасия Гулякова – 70,74 6. Виктория Васильева – 70,13 7. Анна Тарусина – 68,20 8. Анастасия Грачева – 66,50 9. Серафима Саханович – 65,36 10. Мария Талалайкина – 63,33 11. Алена Леонова – 56,74 12. Елизавета Нугуманова – 56,52

13:35

Старт прокатов запланирован на 14.00 мск.

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы среди девушек в финале Кубка России.