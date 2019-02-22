«Это очень безумно»: первые слова Медведевой после победы

Евгения Медведева одержала победу в финале Кубка России — решающем турнире, после которого отечественная Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР) составит заявку на чемпионат мира.
Основная борьба разворачивалась между Медведевой, Елизаветой Туктамышевой и Станиславой Константиновой.
Последняя сделала в произвольной программе пару «бабочек» и после серьезного недокрута на тройном риттбергере чуть не упала. Это отбросило Константинову на итоговую четвертую позицию.
Туктамышева откатала произвольную практически идеально, допустив лишь один небольшой недокрут на каскаде двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп. В остальном все было выполнено на плюсы, и к тому же Императрица показала шикарный тройной аксель с надбавкой почти в два балла.
Медведева же допустила падение в самом начале программы с относительно нового для себя каскада тройной сальхов + тройной риттбергер.
Казалось, что после этого серебряный призер Пхенчхана уже не будет претендовать на первое место, однако неожиданно для многих она обогнала по сумме баллов Туктамышеву на 1,69 пункта и стала победительницей финала Кубка России.
— Евгения, после короткой программы вы признались, что мысленно здоровались со своими сомнениями, страхом и неуверенностью.
— Да, а на произвольной мы всей кучей катались на льду (смеется). Но мне удалось отбиться от них.
Правда, я сегодня не нервничала. Да, упала на каскаде сальхов + риттбергер, но это произошло только потому, что пока у меня не так много опыта исполнения этого элемента. Неуверенность ведь проявляется именно в таких местах, где ты еще мало поработал.
К тому же у меня теперь совершенно другая техника, так что я иногда просто теряюсь. Тем не менее я смогла сделать программу, хоть и пришлось побороться на некоторых прыжках.
Вообще сегодня моя главная победа — это то, что я не «сдала» прокат сразу после падения, как это было на этапе Гран-при во Франции.
Не было такого: «Выключайте музыку, дальше я не поеду!» Я наоборот поднялась со льда и решила: «Окей, едем дальше!»
Зрители очень хорошо поддерживали — молодцы. Кажется, что мы катались сегодня вместе — особенно на дорожке (смеется).
— Вы думали о том, что боретесь за попадание на чемпионат мира?
— Именно от этой мысли я больше всего старалась избавиться. Эта очень безумно. Подобные вещи мешали мне весь прошлый сезон.
— Я выходила на прокат и считала, что должна доказать, что проделала классную работу. Во время Гран-при я думала: «Вот, сейчас два этапа выиграю, в финал отберусь», но нет. Нет! У Бога на нас абсолютно другие планы. Могу признаться, что рада всем эти неудачам.
Я очень сильно изменилась как человек. За этот сезон я повзрослела лет на десять, провела большую работу над ошибками и расставила приоритеты.
— Какой у вас теперь главный приоритет?
— Кататься так, как сейчас. У меня словарный запас большой, но сейчас я не могу объяснить это чувство. Кататься так, чтобы не чувствовать, что у меня дрожат коленки и зубы стучат. Однако и не просто кататься в удовольствие. Все-таки это спорт, здесь нужно бороться. Бороться с удовольствием — вот! Чтобы борьба нравилась.
— Оставшиеся дни до тренерского совета вы проведете, обновляя страницы интернете в поисках заявки на чемпионат мира?
— Нет. Во-первых, хотелось бы все-таки это не из интернета узнать. Я, конечно, люблю инстаграм, но это не главный мой источник информации в жизни.
Завтра я возвращаюсь в Торонто, послезавтра уже буду работать в «Крикет клубе», поэтому все хорошо.
— Как справляться с эмоциями, когда перед вами выступает основная конкурентка Елизавета Туктамышева и делает это практически идеально?
— Лиза не совсем передо мной выступала. А это абсолютно разные вещи. На меня ее выступление никак не давило.
Может быть, раньше я бы думала: «А как она откатала, а сколько баллов получила?» Теперь я не боюсь: и на лед смотрю во время прокатов соперников, и оценки их слушаю.
Брайан Орсер мне говорил, что, возможно, настало время немножко открыться миру, а не просто закрываться в себе. Все-таки мне уже не 15 лет, так что настрой должен быть другим. Но каждый находит свой путь, я сейчас говорю только про себя.
— Вы стали часто улыбаться на турнирах. Это рекомендация Брайана?
— Да, не улыбалась так на всех предыдущих турнирах (смеется). Это рекомендация очень многих людей. Потому что я человек, который грызет себя изнутри, закапывается в себе и очень многие меня оттуда вытягивают. У меня не было желания закончить.
Просто я в какой-то момент сидела и не знала, что делать. Как я ни пытаюсь себя завести перед стартом, как я ни пытаюсь в себе закрыться, ни с кем не разговаривать, у меня все равно не получается.
Многие специалисты прямо заставляли меня вылезать оттуда. Я подумала: «Когда, если не сейчас?». Я попробовала на этих стартах немного раскрыться. Посмотрим, как будет дальше. Хочу сказать, что я очень много работаю над собой. И не только на льду, и не только в изучении элементов. Стараюсь поднять свой уровень ментально, много читаю, чего никогда в жизни не делала. Стараюсь развивать себя во всех направлениях. Спасибо Новгороду за победу!
Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».