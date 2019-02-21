«Вы нас поливаете-поливаете»: на кого обиделся Дзюба

21 февраля петербургский «Зенит» на своем поле принимал турецкий «Фенербахче» в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы. После поражения в Стамбуле со счетом 0:1 сине-бело-голубым было необходимо добиваться победы с разницей в два мяча для прямого выхода в следующий раунд второго по значимости еврокубкового турнира.

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Хозяева не стали откладывать дело в долгий ящик.

Уже в самом дебюте игры полузащитник сине-бело-голубых Магомед Оздоев после скидки иранского новичка петербуржцев Сердара Азмуна в чужой штрафной площади открыл счет.

Спустя полчаса «Зенит» сумел увеличить отрыв в счете, и вновь в голевом эпизоде поучаствовал Азмун.

Себастьян Дриусси прорвался по левому флангу атаки и сделал выверенную подачу в штрафную, где иранец четко сыграл на опережение и пробил в дальний угол ворот.

Однако «Зенит» чуть-чуть не дотерпел до перерыва — Мехмету Топалу удался шикарный обводящий удар в девятку.

Благодаря голу на чужом поле «Фенербахче» при счете 2:1 обеспечивал себе выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Однако во второй половине встречи вновь роль спасителя взял на себя Азмун, который подкараулил ошибку все того же Топала, оказался один на один с Харуном Текином и пробил мимо голкипера, сделав счет 3:1, который оказался победным.

Как итог, выход в следующий раунд плей-офф и счастливое фото из раздевалки.

Главный тренер победителей Сергей Семак остался доволен своими подопечными.

«Это была тяжелая встреча. Понятно, что только набираем обороты. После двухмесячной паузы не так просто начинать — некоторые игроки поздно присоединились к команде. Есть какие-то проблемы, травмы, не всех могли заявить.

Но сегодня старались, играли гораздо интереснее в атаке. Конечно, не всем довольны, но с точки зрения результата, желания, игры, думаю, здесь не может быть никаких претензий к игрокам. Что касается самой игры, будем работать, двигаться дальше. Есть над чем работать, мы это понимаем»,

— цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».

Семак также поблагодарил болельщиков, которые неистово поддерживали команду все 90 минут.

«Отдельное спасибо болельщикам, которые устроили нам прекрасный перформанс перед матчем:

Это было потрясающе. Спасибо за поддержку на стадионе! Это заряжает ребят, и я очень рад, что у нас такие болельщики, которые, независимо от того, как и где мы играем, всегда нас поддерживают», — начал он.

Также наставник не мог не похвалить Оздоева, забившего первый мяч в этом поединке.

«Перед первой игрой Сердар провел с нами всего несколько дней. Мы не могли его поставить там в стартовый состав.

В первой игре выбор был сделан в пользу Краневиттера, а сегодня мы поставили Оздоева. Он хорошо себя проявил на тренировках и заслужил право выйти в старте. Я за него очень рад.

В остальном не скажу, что состав сильно изменился. Что касается самой игры, конечно, всегда дома играть легче. Мы потихоньку втягиваемся. Там была первая игра, не хватало тонуса, а сегодня выглядели получше», — отметил тренер.

Вспомнил наставник сине-бело-голубых и инцидент на бровке, когда он вступил в перепалку с игроком «Фенербахче» Арсланом.

«Это футбольная хитрость с моей стороны. Мне надо было привлечь внимание арбитра, чтобы он не сомневался — нужно показать желтую карточку. Игра, не более того», — приводит слова Семака «СЭ».

Народный артист России и известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский также похвалил петербуржцев.

«Я предсказывал этот счет неоднократно. Конечно, эмоции самые приятные. Я говорил, что хотел желаемое выдать за действительное и сказал, что счет будет 3:1. Мне приятно, что я угадал, потому что этого ждали все.

Эта игра стала настоящим подарком, несмотря на то, что у нас отсутствовало огромное количество футболистов. «Зенит» доказал, что команда не только технически интеллектуальная и физически готовая на все, но она еще и имеет очень серьезный нравственный потенциал в момент беды. Это редкое явление, когда, проиграв там, они дома собрались так, как никогда не собирались и приложили максимум усилий»,

– цитирует артиста Sport24.ru.

Также Боярский отметил в итоговом результате заслугу тренера и назвал этот успех «невероятным».

А вот нападающий «Зенита» и народный любимец после чемпионата мира – 2018 Артем Дзюба отказался общаться с журналистами, несмотря на счастливый конец. Форвард обвинил СМИ в излишней критике команды:

«Извините, не хочу говорить. Вы нас поливаете-поливаете! До свидания», — заявил нападающий, немедленно покинув стадион.

Не осудил столь недружелюбного обращения с журналистами и защитник «Зенита» Бранислав Иванович. Серб, по его словам, и вовсе не читает прессу.

«Честно говоря, я не читаю новости и не знаю, что пишут вообще. Берегу нервы?

Просто не читаю. Очень тяжело – у каждого свое мнение. В прессе пишут о результатах в данном моменте, так что если выиграешь три игры подряд – всегда пишут, что все хорошо, если проиграешь – хотят найти какую-то проблему.

Так во всем мире, это нормально. Лично я не обращаю на это внимания», — заключил он.

22 февраля в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой определится следующий соперник «Зенита».

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