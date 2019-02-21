«Есть нежелательные люди»: почему Медведева уехала из Москвы

Курсы валют$ 65.39 (-0.281) 74.17 (-0.337)
Москва: -8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
23:00
Шальке-04 Манчестер Сити
2:3
закончен
23:00
Атлетико М Ювентус
2:0
закончен
Лига Европы
20:00
Севилья Лацио
2:0
закончен
Франция / Лига 1
21:00
БордоГенгам
0:0
закончен
23:00
ПСЖМонпелье
5:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурБарыс
2:0
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарАдмирал
6:3
закончен
15:30
СибирьАвтомобилист
3:4
закончен
17:00
Салават ЮлаевАк Барс
3:2 (ОТ)
закончен
19:00
ТорпедоТрактор
2:0
закончен
19:00
НефтехимикСКА
0:4
закончен
19:00
СеверстальДинамо Р
4:5 (ОТ)
закончен
19:30
ВитязьДинамо Мн
4:3
закончен
19:30
Динамо ММеталлург Мг
1:2
закончен
19:30
ХК СочиСпартак
2:0
закончен
19:30
ЦСКАЛокомотив
2:1 (Б)
закончен
19:30
ЙокеритСлован
7:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
4:5 (ОТ)
закончен
04:30
Колорадо ЭвеланшВиннипег Джетс
7:1
закончен
05:30
Калгари ФлэймзНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсБостон Брюинз
2:3 (Б)
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
13:30
Юноши. Произвольная программа
1
Андрей Мозалев
257,60
закончен
19:30
Девушки. Короткая программа
1
Майя Хромых
70,11
закончен
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону
16:00
Мужчины. Индивидуальная гонка на 20 км
1
Анев (Болгария)
53.18,1
закончен
19:30
Женщины. Индивидуальная гонка на 15 км
1
Эберг (Швеция)
48.13,1
закончен
Лига Европы
20:55
Динамо З Виктория Пльзень
2:0
2 тайм
20:55
Ред Булл Зальцбург Брюгге
3:0
2 тайм
20:55
Наполи Цюрих
1:0
2 тайм
20:55
Айнтрахт Ф Шахтёр Д
2:1
2 тайм
20:55
Валенсия Селтик
0:0
2 тайм
20:55
Зенит Фенербахче
2:1
2 тайм
20:55
Вильярреал Спортинг
0:1
2 тайм
20:55
Арсенал БАТЭ
3:0
2 тайм
23:00
Интер М Рапид В
не начался
23:00
Генк Славия П
не начался
23:00
Байер Краснодар
не начался
23:00
Челси Мальмё
не начался
23:00
Бетис Ренн
не начался
23:00
Динамо К Олимпиакос
не начался
23:00
Бенфика Галатасарай
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:30
Даллас СтарзСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Гран Канария
107:85
закончен
20:30
Анадолу Эфес Олимпиакос
75:65
закончен
22:45
Олимпия Милан Маккаби Т-А
не начался
23:00
Барселона Баскония
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсМайами Хит
не начался
03:00
Кливленд КавальерсФиникс Санз
не начался
03:30
Бруклин НетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
не начался
Фигурное катание / Финал Кубка России
15:00
Девушки. Произвольная программа
1
Хромых
201,06
2
Усачева
189,83
3
Фролова
189,38
закончен
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону
16:00
Супермикст
1
Россия
36.30,0
2
Швеция
+20,6
3
Франция
+29,0
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
17:25
Женский и мужской спринт
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
19:00
Женщины. Короткая программа
1
Медведева
76,89
2
Константинова
75,47
3
Губанова
73,94
закончен
Франция / Лига 1
21:00
ДижонСент-Этьен
не начался
22:45
СтрасбургЛилль
не начался
Италия / Серия А
22:30
МиланЭмполи
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерШтутгарт
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
Кардифф СитиУотфорд
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедФулхэм
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭспаньолУэска
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралАмур
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
не начался
17:00
Металлург МгАк Барс
не начался
17:00
ТракторСКА
не начался
19:00
СеверстальСпартак
не начался
19:30
АвангардСибирь
не начался
19:30
Динамо МТорпедо
не начался
19:30
ВитязьАвтомобилист
не начался
19:30
ЦСКАДинамо Р
не начался
19:30
ЙокеритДинамо Мн
не начался
19:30
ХК СочиСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Оттава СенаторзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзМиннесота Уайлд
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсВиннипег Джетс
не начался
Евролига
20:15
Дарушшафака Фенербахче
не начался
21:00
Жальгирис Будучность
не начался
22:00
Панатинаикос Химки
не начался
23:00
Реал Мадрид Бавария
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Даллас МавериксДенвер Наггетс
не начался
05:30
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
не начался
«Есть нежелательные люди»: почему Медведева уехала из Москвы

Медведева лидирует после короткой программы в финале Кубка России

Евгения Медведева лидирует после короткой программы в финале Кубка России благодаря первому чистому прокату в сезоне под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. После выступления серебряный призер Пхенчхана пожаловалась на малое количество зрителей на трибунах, призвала не ждать от нее чемпионских оценок и открыто восхитилась американским фигуристом. Также Медведева объяснила, почему предпочла для подготовки к турниру Петербург, а не Москву.

Евгения Медведева получила 76,89 балла после короткой программы в финале Кубка России и на данный момент лидирует в турнирной таблице. После чистого проката фигуристка победно вскинула кулак в воздух, а чуть позже в общении с журналистами сыпала шутками и необычными аллегориями до тех пор, пока пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина не сказала, что пора закругляться.

Реклама

— Многие люди на арене болели сегодня именно за вас.

— Просто потрясающая поддержка. Не знаю, как видится тем, кто смотрит по телевизору, но

на арене народу было очень мало. Я даже не знаю... Несколько сотен. Двести-триста человек. Я даже не уверена, что столько наберется, но поддержка была такой же громкой, как на чемпионате России.

Было непонятно, откуда столько звука берется.

— Почему у вас получилось откататься чисто сегодня, но не получалось ранее?

— Мне просто удалось отвлечься абсолютно. Да, у меня проявлялись нервы, неуверенность, но я решила мысленно с ними здороваться: «Сомнения, здравствуйте. Неуверенность, привет! Мистер страх, добро пожаловать!»

Понимаете, у всех у нас есть такие люди, которых мы можем видеть, но не совсем хотим. С ними мы здороваемся, а потом отворачиваемся и... У меня сегодня так и получилось.

В общем, во время проката я не нервничала. Слышала только, как Татьяна Анатольевна Тарасова кричит. Спасибо большое за поддержку.

— Разговор с сомнениями — это из диснеевского мультфильма?

— «Головоломка», что ли? Я давно не смотрю ничего. У меня просто богатое воображение, которое порой мне мешает.

— Женя, вы сегодня впервые за долгое время были очень счастливы после проката.

— Да, честно говоря, просто надоело после стартов уходить грустной, с тяжелым ощущением на душе, что я что-то недоделала.

Так что сейчас я была рада даже не прокату. То, что я показала сегодня, это было нормально. Не могу сказать, что я супермегасчастлива или что я сделала подвиг — нет. Короткая программа должна быть чистой — там всего три прыжка.

Но я была действительно рада, что у меня теперь не было вот этого чувства, которое давит на плечи, из которого потом приходится вылезать.

— После этапа Гран-при в Гренобле вы говорили, что будете менять свою подготовку.

— О, да! Я очень много чего поменяла в своей жизни.

В частности, решилась на одну большую перемену, к которой подводила себя примерно года два. Подумала: «Когда, если не сейчас?».

Но пока не могу сказать, что именно я изменила, — это небольшой секрет. Раскрою только, что это связано с моим телом. Наверное, через месяц-два я уже смогу сказать, что это именно мой стиль жизни. А сейчас я просто удочку закинула, так что подождем.

— Женя, показалось, что вы немного простужены.

— Простужена, почему?

— Постоянно нос салфетками вытираете.

— У меня всегда так. Я не знаю, почему.

Мне даже Тамара Николаевна Москвина сделала замечание: «Почему ты все время вытираешь нос на льду?».

Но все мы фигуристы, и есть такая особенность, что нам приходится с салфетками ходить, потому что на льду холодно.

— После чемпионата России вы надолго задержались в Москве и тренировались фактически самостоятельно.

— Я не могу сказать, что тренировалась самостоятельно. Я всегда была на связи с Брайаном Орсером и Трейси Уилсон. К тому же там со мной работали замечательные люди: это и Максим Завозин, который очень помог мне с дорожками, это и Елена Германовна Водорезова — она ежедневно поддерживала меня на тренировках и помогала в сложные минуты, когда я думала, что уже все — совсем никуда не едется, ничего не получается. Спортсмену, кстати, вообще опасно находиться на льду одному — это техника безопасности.

И, конечно же, мне помогала Татьяна Тарасова: она приходила на тренировки и делала мне замечания по эмоциям, читала нотации по поводу того, как настраивать себя на соревнования, тренировки, как держаться на льду.

— Нейтан Чен тоже тренируется по скайпу, получая дистанционно инструкции от своего тренера Рафаэля Арутюняна. Это какое-то новое веяние?

— Честно говоря, я просто готова снять шляпу перед Нейтаном, потому что, насколько я слышала, он тренируется на льду абсолютно один, даже без других ребят. Это очень и очень сложно. Он огромный молодец, что в столь юном возрасте может заставлять себя трудиться — а это сто процентов, что периодически ему приходится заставлять себя, — потому что, когда у тебя нет оппонента рядом, то ты просто сидишь и спорт теряет смысл.

— Отсутствие Орсера рядом помогло вам сбросить груз ответственности с плеч?

— Этот вопрос немножко некорректен.

— Ваши оценки за эту короткую программу немного ниже вашего чемпионского уровня.

— Ну давайте посмотрим на весь мой сезон!

И давайте не будем ждать 80 баллов после не совсем чистого проката. Я абсолютно довольна оценками. То, что я сегодня накатала, действительно столько и стоит.

На мой взгляд, судейство абсолютно объективное.

— Вы прилетели в Россию заранее перед финалом Кубка и тренировались в Санкт-Петербурге…

— Да, я тренировалась там последние два дня, но давайте не будем обсуждать, где именно. Почему поехала туда? Для акклиматизации. Решила попробовать сделать такое, потому что

многие люди мне сказали: «Тебе уже не 14-15 лет, когда можешь просто открыть глаза и пойти откатать произвольную в любых условиях». Все-таки процессы в организме уже другие, так что мы решили попробовать акклиматизироваться заранее.

Однако соревнования еще не окончены, борьба продолжится завтра. Так что насчет успешности акклиматизации я скажу потом.

— Сейчас вы говорите, что 80 баллов пока не ждали. А если в этом сезоне выступите еще на каком-то турнире, там можно будет рассчитывать на такой результат?

— Глупо отрицать, что набор оценки в конкретном турнире напрямую зависит от стабильности по ходу сезона.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».