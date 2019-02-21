«Есть нежелательные люди»: почему Медведева уехала из Москвы

Евгения Медведева получила 76,89 балла после короткой программы в финале Кубка России и на данный момент лидирует в турнирной таблице. После чистого проката фигуристка победно вскинула кулак в воздух, а чуть позже в общении с журналистами сыпала шутками и необычными аллегориями до тех пор, пока пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина не сказала, что пора закругляться.

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— Многие люди на арене болели сегодня именно за вас.

— Просто потрясающая поддержка. Не знаю, как видится тем, кто смотрит по телевизору, но

на арене народу было очень мало. Я даже не знаю... Несколько сотен. Двести-триста человек. Я даже не уверена, что столько наберется, но поддержка была такой же громкой, как на чемпионате России.

Было непонятно, откуда столько звука берется.

— Почему у вас получилось откататься чисто сегодня, но не получалось ранее?

— Мне просто удалось отвлечься абсолютно. Да, у меня проявлялись нервы, неуверенность, но я решила мысленно с ними здороваться: «Сомнения, здравствуйте. Неуверенность, привет! Мистер страх, добро пожаловать!»

Понимаете, у всех у нас есть такие люди, которых мы можем видеть, но не совсем хотим. С ними мы здороваемся, а потом отворачиваемся и... У меня сегодня так и получилось.

В общем, во время проката я не нервничала. Слышала только, как Татьяна Анатольевна Тарасова кричит. Спасибо большое за поддержку.

— Разговор с сомнениями — это из диснеевского мультфильма?

— «Головоломка», что ли? Я давно не смотрю ничего. У меня просто богатое воображение, которое порой мне мешает.

— Женя, вы сегодня впервые за долгое время были очень счастливы после проката.

— Да, честно говоря, просто надоело после стартов уходить грустной, с тяжелым ощущением на душе, что я что-то недоделала.

Так что сейчас я была рада даже не прокату. То, что я показала сегодня, это было нормально. Не могу сказать, что я супермегасчастлива или что я сделала подвиг — нет. Короткая программа должна быть чистой — там всего три прыжка.

Но я была действительно рада, что у меня теперь не было вот этого чувства, которое давит на плечи, из которого потом приходится вылезать.

— После этапа Гран-при в Гренобле вы говорили, что будете менять свою подготовку.

— О, да! Я очень много чего поменяла в своей жизни.

В частности, решилась на одну большую перемену, к которой подводила себя примерно года два. Подумала: «Когда, если не сейчас?».

Но пока не могу сказать, что именно я изменила, — это небольшой секрет. Раскрою только, что это связано с моим телом. Наверное, через месяц-два я уже смогу сказать, что это именно мой стиль жизни. А сейчас я просто удочку закинула, так что подождем.

— Женя, показалось, что вы немного простужены.

— Простужена, почему?

— Постоянно нос салфетками вытираете.

— У меня всегда так. Я не знаю, почему.

Мне даже Тамара Николаевна Москвина сделала замечание: «Почему ты все время вытираешь нос на льду?».

Но все мы фигуристы, и есть такая особенность, что нам приходится с салфетками ходить, потому что на льду холодно.

— После чемпионата России вы надолго задержались в Москве и тренировались фактически самостоятельно.

— Я не могу сказать, что тренировалась самостоятельно. Я всегда была на связи с Брайаном Орсером и Трейси Уилсон. К тому же там со мной работали замечательные люди: это и Максим Завозин, который очень помог мне с дорожками, это и Елена Германовна Водорезова — она ежедневно поддерживала меня на тренировках и помогала в сложные минуты, когда я думала, что уже все — совсем никуда не едется, ничего не получается. Спортсмену, кстати, вообще опасно находиться на льду одному — это техника безопасности.

И, конечно же, мне помогала Татьяна Тарасова: она приходила на тренировки и делала мне замечания по эмоциям, читала нотации по поводу того, как настраивать себя на соревнования, тренировки, как держаться на льду.

— Нейтан Чен тоже тренируется по скайпу, получая дистанционно инструкции от своего тренера Рафаэля Арутюняна. Это какое-то новое веяние?

— Честно говоря, я просто готова снять шляпу перед Нейтаном, потому что, насколько я слышала, он тренируется на льду абсолютно один, даже без других ребят. Это очень и очень сложно. Он огромный молодец, что в столь юном возрасте может заставлять себя трудиться — а это сто процентов, что периодически ему приходится заставлять себя, — потому что, когда у тебя нет оппонента рядом, то ты просто сидишь и спорт теряет смысл.

— Отсутствие Орсера рядом помогло вам сбросить груз ответственности с плеч?

— Этот вопрос немножко некорректен.

— Ваши оценки за эту короткую программу немного ниже вашего чемпионского уровня.

— Ну давайте посмотрим на весь мой сезон!

И давайте не будем ждать 80 баллов после не совсем чистого проката. Я абсолютно довольна оценками. То, что я сегодня накатала, действительно столько и стоит.

На мой взгляд, судейство абсолютно объективное.

— Вы прилетели в Россию заранее перед финалом Кубка и тренировались в Санкт-Петербурге…

— Да, я тренировалась там последние два дня, но давайте не будем обсуждать, где именно. Почему поехала туда? Для акклиматизации. Решила попробовать сделать такое, потому что

многие люди мне сказали: «Тебе уже не 14-15 лет, когда можешь просто открыть глаза и пойти откатать произвольную в любых условиях». Все-таки процессы в организме уже другие, так что мы решили попробовать акклиматизироваться заранее.

Однако соревнования еще не окончены, борьба продолжится завтра. Так что насчет успешности акклиматизации я скажу потом.

— Сейчас вы говорите, что 80 баллов пока не ждали. А если в этом сезоне выступите еще на каком-то турнире, там можно будет рассчитывать на такой результат?

— Глупо отрицать, что набор оценки в конкретном турнире напрямую зависит от стабильности по ходу сезона.

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