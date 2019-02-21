Это фиаско: Медведева зажгла, Туктамышева подавлена

Официальная тренировка перед финалом Кубка России, на которой фигуристки имели последнюю возможность прокатать свои короткие программы под музыку, внесла еще больше смуты в предстартовые ожидания.

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Евгения Медведева

Ученица Брайана Орсера приехала в Великий Новгород, цепляясь за последний шанс попасть на главный старт сезона — чемпионат мира. После перехода от Этери Тутберидзе в группу канадского специалиста Медведева никак не могла наладить стабильность в выступлениях и регулярно допускала грубые ошибки то в короткой, то в произвольной программе, а иногда и в обеих сразу.

Так, из-за провального короткого выступления Евгения заняла лишь седьмое место на чемпионате России и, казалось, потеряла всякую возможность отобраться на мировое первенство.

Однако теперь ее шансы выглядят отнюдь не такими призрачными. Из-за серьезной болезни, подкосившей форму Елизаветы Туктамышевой, и лишь четвертого места Станиславы Константиновой на недавнем чемпионате Европы, две главные конкурентки Медведевой ослабили свои позиции в глазах Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Так что теперь ученица Орсера является едва ли не фаворитом соревнований. К тому же на тренировках спортсменка исполняет все элементы чисто — осталось лишь справиться с психологическими проблемами во время самого выступления.

Согласно жеребьевке, Медведева будет выступать в короткой программе четвертой — прямо перед Туктамышевой. И именно в таком порядке девушкам включали музыку их программ на тренировке.

Когда диктор объявил «Евгения Медведева, приготовиться Елизавете Туктамышевой», на лице у подопечной Орсера не дрогнул ни один мускул.

Она прокатала свою короткую программу под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини практически без остановок, исполнив все запланированные прыжки. Контент остался тем же, что и на чемпионате России, — каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер.

Правда, лишь один прыжок был исполнен с усложнением — на флипе Медведева подняла одну руку вверх. Судя по всему, на этом важнейшем старте ее тренерский штаб решил не мудрить и сделать ставку на максимальную чистоту исполнения.

После акселя и риттбергера спортсменка дала себе отдохнуть и какое-то время просто каталась по льду с задумчивым видом. Полноценное включение в образ произошло под самый конец программы, когда началась дорожка шагов.

Медведева с видимым удовольствием погрузилась в пучину драматичных метаний по льду, вскидывая руки в самые напряженные моменты музыки и каждый раз идеально попадая в акценты.

Все-таки заоблачные компоненты Евгении — это не просто подарок в память о былых достижениях.

После проката помощница Орсера Трейси Уилсон с улыбкой объясняла что-то Медведевой, то сжимая, то резко разжимая кулак перед лицом фигуристки. Лучше сравнения и не подберешь: Евгения казалась на тренировке пугающе спокойной, но в эмоциональные моменты программы взрывалась — то, что нужно для оперы.

Елизавета Туктамышева

Совершенно по-другому прошел прокат под музыку Туктамышевой. Накануне турнира Императрица неожиданно окрасила пряди волос в токсичный розовый цвет, видимо, желая встряхнуть себя в эмоциональном плане.

Однако на последней официальной тренировке перед короткой программой девушка выглядела выхолощенной. Когда зазвучало ее шпионское танго из фильма «Мистер и миссис Смит», Туктамышева едва переставляла ноги,

обозначая прыжки лишь легким подпрыгиванием на месте, которое нельзя было назвать даже ойлером (прыжок в один оборот).

Ни о каком тройной акселе речи не шло: Елизавета продемонстрировала только пару вращений и дорожку шагов. Посередине и без того не очень энергичного исполнения программы девушка прервалась и подъехала к своему тренеру Алексею Мишину, чтобы о чем-то посовещаться.

Таким образом, пока нельзя сказать решительно ничего о том, в какой форме находится Туктамышева и восстановила ли она окончательно свой «триксель».

Ясно только одно — пока Императрица пребывает в подавленном настроении. Особенно четко это было видно на фоне Медведевой, которая штамповала прыжки под музыку соперницы. Остается надеяться, что в короткой программе болельщики увидят совершенно другую, по-боевому настроенную Туктамышеву, иначе борьба за медали может утратить интерес.

Третья претендентка на поездку на чемпионат мира Станислава Константинова, в отличие от Туктамышевой, все-таки решила исполнить на тренировке прыжки под свою испанскую композицию Malaguena. И начало получилось довольно бодрым: девушка страстно разрезала каток наискось и показала пролетный двойной аксель.

Однако после этого что-то разладилось, и ученица Валентины Чеботаревой дважды упала с тройного прыжка: каскад тройной лутц + тройной тулуп и сольный риттбергер так и не были исполнены под музыку.

После этих неудач Константинова явно поникла и в дальнейшем даже не пыталась исполнять прыжки под свою музыку, таким образом, справившись только с двойным акселем. Хочется верить, что к вечеру спортсменка сможет вернуть себе боевое настроение, с которым ее «Малагенья» превращается в реальную угрозу для любой соперницы.

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