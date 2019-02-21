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«У меня 5 Кубков, у «Атлетико» – ноль»: Криштиану разбушевался

Годин номинирован на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Мадридский «Атлетико» забил два безответных мяча «Ювентусу» Криштиану Роналду в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время и после матча португалец напомнил, сколько раз выигрывал главный клубный турнир Европы, его наставник жаловался на медленный футбол, а Диего Симеоне, возглавляющий «Атлетико», как обычно, говорил про яйца.

«Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия) – 2:0

Болельщики «Атлетико» встретили Криштиану Роналду, долгое время игравшего за мадридский «Реал», их главного врага, недружелюбно. С трибун постоянно неслись скандирования «Криштиану, заплати налоги» и «Криштиану – насильник». Так фанаты «матрасников» напоминали главной звезде «Ювентуса» о его проблемах с налоговыми службами Испании, стоивших ему десятков миллионов, а также об иске от американской модели Кэтрин Майорги, обвиняющей футболиста в изнасиловании.

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Сам португалец во время игры был предельно хладнокровен, но ответил трибунам жестом, отчетливо продемонстрировав растопыренную ладонь. Именно пять раз Роналду выигрывал Кубок чемпионов, причем четырежды в составе «Реала», который дважды обыгрывал «Атлетико» в финале. Криштиану забивал в обоих случаях.

А вот на этот раз ворота «Атлетико» остались на замке, а от португальца мяч после рикошета влетел в ворота его собственной команды. Тем не менее пятикратный обладатель «Золотого мяча» был спокоен в микст-зоне.

«У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у «Атлетико» – ноль. Пройдем ли мы дальше? Посмотрим»,

– бросил лучший бомбардир «старой синьоры» журналистам.

Правда, «Ювентус» еще ни разу в истории не отыгрывался в еврокубках, когда уступал в первом матче со счетом 0:2.

«Второй тайм был ужасным, мы допустили ошибку сразу после того, как они вышли вперед. «Атлетико» очень хорош в том, чтобы побеждать без ударов по воротам.

Мы рисковали в контратаках после потерь, но мы ни разу не пробили в створ во втором тайме. «Атлетико» стал играть намного агрессивнее на стандартах и застал нас врасплох. У нас есть шанс перевернуть игру, нам нужно верить в себя. Некоторые наши футболисты вернутся в строй, слезами горю не поможешь. Мы знали, что будет сложно, «Атлетико» вынуждает соперника играть плохо, в медленном темпе. В первом тайме мы еще двигали мяч быстрее, а во втором – уже нет, — цитирует Football Italia главного тренера «Юве» Массимиллиано Аллегри.

— Во втором тайме у нас был неправильный подход. Все просто. Такое случается, мы очень разочарованы этим результатом, но мы можем все исправить. Будет нелегко, нужно провести шикарный матч, но мы можем это сделать и должны верить.

В матчах с «Атлетико» нужно двигать мяч быстро и точно, чтобы открывать пространство. Во втором тайме этого не было, после второго гола мы стали дезорганизованными, рисковали пропустить третий, это неприемлемо.

Мы привыкли к низкому темпу игры «Атлетико», но защищались не очень здорово. А потом они внезапно завелись и стали гораздо более нацеленными, чем мы. Это не новость, они делают так уже восемь лет.

Они заставляют тебя расслабляться. Мы не пропустили с игры, потому что «Атлетико» так обычно не забивает. Они забивают или в контратаках, или после стандартов. Они привыкли к такой игре, а мы нет. Вот в чем разница».

А вот главный тренер испанского клуба Диего Симеоне устроил уже привычное в его исполнении, когда речь идет о больших матчах, шоу. Во время игры наставник «Атлетико», когда его подопечные забили второй мяч, повернулся к трибунам и схватил себя ниже пояса, в результате чего вынужден был объясняться с журналистами на пресс-конференции.

Впрочем, не похоже, чтобы аргентинец испытывал от этого какой-то дискомфорт. Скорее, он только получил дополнительное удовольствие.

«Почему я сделал жест, изображающий яйца? Это значит, что у нас есть яйца. Большие яйца. Я делал так, когда был игроком, и сделал так сегодня еще раз, чтобы показать болельщикам, что у нас есть яйца. Это не обращение к сопернику, я специально развернулся к нашим болельщикам,

— рассказал специалист.

— Признаю, это не самый приличный жест. Но я почувствовал: надо. Это была такая сложная игра, мы так бились, Диего Коста мощно отработал, хотя не был готов на 100%. Я должен был показать, что чувствую. Могу только извиниться, если кого обидел. Но я сделал это от сердца. Для того чтобы выпустить Коке и Косту в старте после месяца отсутствия, нужны яйца. И я выпустил их. В футболе можно выиграть все, но то, что навсегда останется в памяти, – воспоминания об игре в сильной команде. Это самое классное для футболиста».

«Видеоповторы? Будем надеяться, что все справедливо, и мы здорово справились. Но когда ты ростом 187 сантиметров и весишь столько же, ты не падаешь от легкого касания. Такого просто не бывает. Поверьте. Будь это в обратную сторону, пенальти бы не было. Кьеллини шикарно изобразил фол и упал, — рассказал Симеоне об отмененном при счете 0:0 голе его команды.

В восторге от победы был и проводящий в «Атлетико» свой последний сезон (летом переходит в «Интер») капитан команды Диего Годин. При этом уругвайский защитник, забивший второй мяч и номинированный УЕФА на звание игрока недели в Лиге чемпионов, не удержался от шпильки в адрес системы видеопомощи арбитрам, лишившей его команду одного гола.

«Потрясающий результат, мы забили два гола и победили. Атмосфера была невероятной. В таких матчах все решается в деталях. Но это уже в прошлом. Теперь мы будем готовиться к матчу на выходных, зная, что это будут те же 90 минут, что и сегодня, — сказал Годин.

— Трудно воспринимать видеоповторы относительно скорости игры. По ТВ кажется, что все просто, но мы, к счастью, смогли превзойти все трудности, которые создали судья и VAR».

«Шальке» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия) – 2:3

В параллельном матче настоящее шоу устроили «Шальке» и «Манчестер Сити». Англичане открыли счет, но затем получили в свои ворота два пенальти, после чего еще и схлопотал удаление Николас Отаменди.

Однако «Ман Сити» смог собраться и в меньшинстве и не только отыгрался, но и вырвал победу. Итоги первой части противостояния для BBC подвел наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Великолепный результат. Мы подарили им два пенальти, потом – красную карточку, а в этом турнире это не очень здорово. Мы все еще не готовы биться за последние стадии ЛЧ, но результат хороший, — рассказал Гвардиола.

— Мы играли хорошо, но легко теряли мячи, а в Лиге чемпионов этого допускать нельзя. Были ли пенальти? Я думаю, что да, я доверяю VAR. Иногда у меня есть возражения, но не в этот раз. Пенальти были в обоих эпизодах.

Мы сыграли с невероятным характером. Подарили им два гола, хотя они не сделали совершенно ничего. Еще ничего не закончено, ЛЧ – это совершенно другой турнир».

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