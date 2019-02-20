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«Дурость уже ушла»: как СИЗО ломает Кокорина

Жена Кокорина расплакалась в шоу у Малахова

Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова побывала в шоу Андрея Малахова, где рассказала о состоянии мужа, который уже больше четырех месяцев находится в СИЗО. По словам девушки, Кокорин в заключении «заметно повзрослел и стал мудрее».

Дарья Валитова, жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказала о состоянии супруга, который заключен под арестом в СИЗО. Напомним, что Кокорин и его 19-летний брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и тренер-любитель Александр Протасовицкий осенью прошлого года приняли участие в двух драках в центре Москвы. Им вменяются обвинения по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

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По словам Валитовой, которая расплакалась в эфире шоу, ее супруг заметно возмужал и обрел мудрость за время под арестом.

«Дурость, которая свойственна мужчинам до определенного возраста, она абсолютно ушла. Он очень сильно повзрослел. Он осознал, что где-то он меня обижал…

Мировоззрение поменялось. Я даже мечтать не могла, что Саша настолько глубоко это осознает», — начала Валитова.

«Мы достаточно рано с ним встретились и по молодости многого недопонимали. Эта ситуация для нашей семьи дала много плюсов, потому что мы до конца поняли, кто мы друг для друга», – рассказала супруга Кокорина.

Александр и Дарья начали свои отношения в 2014 году, а спустя три года узаконили их. Сейчас пара воспитывает сына, который появился на свет летом 2017-го.

Супруга Кокорина считает, что пресса неправильно преподносит ситуацию с уголовным процессом в отношении ее мужа.

Валитова подчеркнула, что пострадавший в столичной кофейне глава одного из департаментов Минпромтога Денис Пак первым провоцировал конфликт, а в рамках следствия дает ложные показания.

«Я его не оправдываю, за свои поступки надо платить, но плата должна быть соизмеримая. Наши СМИ не доносят правды. Почему во внимание не принимаются какие-то обстоятельства, доказательства, показания, — это не было просто. То, что они на него накинулись, — это была ответная реакция. Когда товарищ чиновник дает ложные показания непонятно зачем», – отметила девушка.

Что касается потасовки с водителем Виталием Соловчуком, то Валитова отрицает, что ее супруг принимал участие в избиении гражданина Белоруссии. Это зафиксировано и на камерах видеонаблюдения.

«Ну что за совпадение? Если бы мне рассказывали, я бы тоже не поверила. В двух ситуациях было оскорбление. Плюс ко всему водитель вообще первый ударил. Это зафиксировали по камерам. Саша в этой драке не участвовал. Он только всех оттаскивал, разнимал», – сказала жена Кокорина.

В ответ на призыв ведущего шоу обратиться к общественности Дарья Валитова в слезах попросила простить ее мужа.

«Я бы еще раз хотела принести извинения за своего супруга, за всех ребят. Они очень сожалеют о том, что произошло.

От своего супруга, скажу, что он просит извинения перед болельщиками футбольного клуба «Зенит», перед всеми поклонниками футбола, перед людьми, которые неравнодушны к их карьере, жизни и судьбе.

Нам сейчас очень нужна поддержка людей, чтобы наша правда была услышана», – резюмировала Валитова.

6 февраля Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста всем фигурантам дела еще на два месяца. А 14 февраля, в День всех влюбленных, в «Бутырке» состоялось футбольное мероприятие с участием Павла Мамаева – полузащитник «Краснодара» сыграл в составе двух команд заключенных и забил семь мячей. Кокорин отказался от участия в матче из-за вернувшихся болей колена, на котором он в прошлом году перенес операцию в связи с тяжелой травмой.

Валитова также рассказала, что ее супругу грозит инвалидность, если он не продолжит реабилитацию, которую в пределах СИЗО осуществлять нельзя.

«Я очень переживаю за его колено. Он может стать инвалидом, тогда как здоровью обоих пострадавших в драках нанесен лишь легкий вред. Если еще два месяца он там будет находиться, то ему могут полностью заменить колено», — призналась супруга футболиста.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий подали апелляции на решение о продлении ареста. Рассмотрение жалоб состоится 26 февраля в Московском городском суде. Об этом сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Время начала рассмотрения апелляции изменено на 26 февраля в 10:00 мск», — приводит слова юриста «Чемпионат.com».

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