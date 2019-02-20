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«Она же мама»: почему Тутберидзе критикует судей

«Родители необъективно относятся к детям»: Жулин о словах Тутберидзе

Финал юниорского Кубка России вызвал резонанс из-за победителей в категории танцев на льду. Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным заняла второе место, уступив 00,18 балла паре Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано. Тутберидзе не согласилась с оценкой, посчитав Дэвис и Смолкина бесспорными победителями. «Газета.Ru» поговорила с двукратным олимпийским призером Александром Жулиным о том, есть ли у известного тренера повод для возмущения.

Высказывание известного тренера Этери Тутберидзе о результатах танцевальных дуэтов в финале юношеского Кубка России, где выступала ее дочь Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным, вызвало дискуссию в мире фигурного катания. Звездная пара стала второй по итогам ритм-танца и произвольной программы, проиграв дуэту Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано лишь 00,18 балла.

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После проката личность номер один в современном отечественном фигурном катании выразила свое несогласие с оценками судей и в своем инстаграме опубликовала фотографию Дианы и Глеба, написав, что считает их бесспорными победителями турнира. Интересно, что комментарии к записи тренер закрыла.

«Для меня эта пара абсолютные победители финала Кубка России. Победители без вопросов», — написала Тутберидзе.

Определенные предпосылки к подобной реакции действительно были.

Произвольный танец Дэвис и Смолкин исполнили идеально, выполнив все элементы на плюсы.

А проиграл дуэт как раз из-за результатов произвольного номера, поскольку после ритм-танца пара Дэвис и Смолкина лидировала, набрав 65,29 балла. Вторыми шли Хавронина и Чиризано, в активе у которых было 64,29 балла.

Примечательно, что Дэвис и Смолкин были завершающей парой, а перед ними выступали Хавронина и Чиризано. И так как золото разыгрывалось между их дуэтами, то судьи, оценивая номер Дианы и Глеба, имели представление о том, кому отойдет медаль.

Многие поклонники фигурного катания выражали несогласие с позицией тренера. Серебряный призер Олимпийских игр 1994 года Александр Жулин, выступавший в танцах на льду в паре с Майей Усовой, в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о целесообразности таких замечаний.

«Я не видел их программы. Но обе пары достойные. Танцы на льду очень субъективны. Поэтому раз судьи поставили такие оценки, то значит, что сказать здесь больше нечего», — начал Жулин.

По словам фигуриста и тренера, родители всегда необъективны в отношении своих детей, даже когда дело касается специалиста такого масштаба, как Этери Тутберидзе.

«Тутберидзе не согласна? Она же мама.

Я всегда думаю, что родители необъективно относятся к своим детям, потому что они родители.

Несмотря даже на то, что Этери — великий тренер. Она занималась танцами, наверняка что-то понимает, но есть и судейская бригада», — поделился олимпийский призер.

Как правильно заметил Жулин, танцы на льду достаточно субъективная категория фигурного катания. В выступлении Хаврониной и Чиризано было много артистизма: соответствующие идее музыка, движения, костюмы и грим. Все продумано до мелочей, но их атрибуты скорее оказывали отвлекающий эффект. Смотрелось это с точки зрения взрослого катания по-детски. Тематику субкультур затронули и во взрослых танцах на льду, где в подобных образах выступили Ольга Бибихина и Даниил Зворыкин. Но в их номере была гармония и никаких намеков на неуклюжесть.

Что касается Дэвис и Смолкина, то их танец выглядел взрослее.

Конечно, это зависит и от самих фигуристов. Диана в 16 лет больше походит на самостоятельную взрослую одиночницу, которые в таком возрасте считаются уже полностью состоявшимися спортсменами, а Смолкин в свои 19 лет прекрасно дополняет этот образ.

Здесь уже вопрос вкуса судей. Но следует заметить, что в произвольном танце Дэвис и Смолкин получили за технику почти на два балла меньше, чем Хавронина и Чиризано. В чем это выражалось, не очень понятно. По всем остальным показателям кроме мастерства катания звездный дуэт превзошел Ирину и Дарио.

Важно понимать, что Диана Дэвис после перехода к Глебу Смолкину наконец начала прогрессировать. Девушка так и не смогла достигнуть серьезных успехов со своим предыдущим партером Федором Варламовым – в том же финале Кубка России в прошлом году их дуэт стал только шестым. Говорилось и о слуховом недуге Дианы, и о возможном давлении из-за статуса дочери именитой мамы. Сейчас Дэвис в паре с отпрыском не менее звездного Бориса Смолкина доказывают, что они не просто чьи-то дети, но и фигуристы, способные достигать успеха самостоятельно.

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