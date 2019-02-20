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«Его измены меня не унижают»: на что готова жена Кержакова

«Знаю об изменах»: Тюльпанова раскрыла правду о Кержакове

Жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о многочисленных изменах футболиста. Женщина утверждает, что подобное поведение не унижает ее, поскольку изменить мужскую природу невозможно.

Супруга легенды «Зенита» Александра Кержакова Милана Тюльпанова, которая с июня переживает сложный бракоразводный процесс с футболистом, заявила об его многочисленных изменах.

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«В нашей с Александром семейной жизни было много подобных прецедентов, — написала женщина в своей колонке на портале Woman.ru.

— О большинстве случаев измен Кержакова я знала, но это странным образом никак меня не унижало и не задевало мое самолюбие».

Милана предположила, что невозможно изменить мужскую природу, согласно которой все представители сильного пола якобы склонны к изменам. По ее мнению, даже те женщины, которые бросают обманувшего их доверие партнера, рано или поздно осознают, что им не под силу разорвать этот порочный круг и надо просто смириться с происходящим.

«С нравственной точки зрения, измена — это, конечно, аморально. Однако я не знаю мужчин, включая своих друзей, знакомых, бывших парней, мужа, в конце концов, кто бы этого не делал»,

— отметила 25-летняя женщина.

При этом Милана заявила, что сама не желает принимать данный факт и всегда старается «абстрагироваться от подобных мыслей в отношениях». Также супруга Кержакова считает, что после измены имеет смысл бороться за сохранение брака, однако при условии, что муж не проводит время с другими девушками постоянно.

«Общий бюджет, быт, дети, собаки, кошки и далее по списку — разве все это стоит мимолетной интрижки? Я думаю, нет.

Поверьте: если мужчина захочет уйти, он обязательно это сделает. И все вышеописанное его не остановит. А если не уходит, быть может, вы ему действительно дороже мимолетного увлечения», — поделилась своим опытом Тюльпанова.

Напоследок женщина отметила, что в конце концов изменила свое отношение к происходящему, что и подарило ее браку с футболистом «еще несколько лет счастливой жизни».

Напомним, Кержаков и Тюльпанова поженились в 2015 году. В 2017-м у них родился сын Артемий. Однако спустя год у супругов возник серьезный разлад в отношениях, причем, как сообщали СМИ, причиной стали именно измены футболиста.

Сама Милана позже заявила, что Александр ее никогда не любил и заключил с ней брак по расчету.

«Это очень трудно и больно — осознавать, что человек, с которым ты в отношениях и которого искренне любишь, преследует совершенно иные цели.

Осознание правдивости происходящего приходит не сразу: психологически ты выстраиваешь стену и просто отказываешься в это верить. Хочется думать, что все искренне — ровно так, как у тебя самой», — говорила женщина.

Мать Миланы Наталья Тюльпанова позднее заявила, что серьезные проблемы в отношениях между супругами якобы начались именно после того, как погиб отец девушки — сенатор Вадим Тюльпанов, который был членом Совета Федерации. Мужчина поскользнулся в бане и так сильно ударился головой, что это привело к смерти. Ему был 51 год.

Кержаков же утверждал, что после гибели отца его супруга пристрастилась к наркотикам, что и стало причиной расставания.

Футболист также опасался, что с такими вредными привычками Милана будет неспособна позаботиться об их сыне. Однако мать Тюльпановой уверена, что футболист просто перестал быть заинтересован в браке после того, как потерял влиятельного тестя.

«Как дочь мне рассказала, он схватил ее и таскал по всем апартаментам за шкирку, потом повалил на кровать и стал душить подушкой.

Потом подтащил к видовым окнам, открыл окно и сказал, что сейчас просто выкинет ее. В этот момент я постучалась в дверь.

Когда были похороны, Александр говорил, что будет всегда рядом, подставит плечо. Но со временем получилось так, что взрослый мужчина, которому 36 лет, борется с двумя женщинами»,

— подытожила Наталья Тюльпанова в эфире Пятого канала.

После того, как супруги разъехались, Кержаков забрал сына с собой. Милана выступала против этого и через суд смогла добиться того, чтобы бывший возлюбленный отдал ребенка ей.

Однако это решение пока действительно только на время бракоразводного процесса. Если по итогам разбирательств суд займет сторону футболиста, то Милане придется вернуть сына.

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