Клюшкой между ног: Овечкин дважды завалил Ковальчука

Дуэль Овечкина и Ковальчука

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина чуть не упустил победу над «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука. Это было бы особенно обидно, учитывая, что «столичные» повели со счетом 3:0 уже в начале второго периода, и большой вклад в это внес именно Александр Великий.

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Нападающий открыл счет на 11-й минуте, причем выглядело это немного издевательски:

Ови расположился в своем привычном «офисе» — левом круге вбрасывания — и начал беззаботно обмениваться передачами с Джоном Карлсоном, даже не пытаясь продвинуться вперед. Соперники недоуменно крутили головами, как на теннисном матче, ожидая, что же Александр предпримет дальше. А он просто взял и щелкнул по воротам — гол.

OVI IN THE OFFICE >>>>>> pic.twitter.com/sr97O2QaGD — Washington Capitals (@Capitals) 19 февраля 2019 г.

Спустя буквально 20 секунд Бретт Коннолли увеличил преимущество «Кэпс», подправив на «пятачке» дальний выстрел Андре Бураковски. Второстепенную голевую передачу на свой счет записал Дмитрий Орлов.

И, наконец, на 26-й минуте встречи Овечкин оформил дубль, причем сделал это абсолютно так же, как забросил первую шайбу, — в одно касание из левого круга вбрасывания.

Официальный твиттер «Вашингтона» даже сопроводил видео этого гола шуткой: «Может, сегодня и Президентский день (каждый третий понедельник февраля в США считается праздником в честь дня рождения Джорджа Вашингтона. — «Газета.Ru»), но «офис» Овечкина точно открыт».

Might be Presidents' Day, but the office is definitely open pic.twitter.com/MYfb8mNuDr — Washington Capitals (@Capitals) 19 февраля 2019 г.

Даже местная публика стоя аплодировала Александру, хоть он и является капитаном команды-соперника.

Казалось, что игру можно было заканчивать: настолько легко все удавалось «Вашингтону» и настолько беспомощными выглядели «Кингз», проигравшие до этого четыре встречи подряд.

Уже близился к концу третий период, и глобальных перемен в игре команд на наблюдалось. Однако на 49-й минуте «Кэпс» неожиданно допустили провалились в обороне, и Алекс Иафалло просто расстрелял пустой угол ворот после прекрасной передачи Дастина Брауна.

Dustin Brown's 600th career point was one beautiful assist

#GoKingsGo pic.twitter.com/jN6F8x3b9h — LA Kings (@LAKings) 19 февраля 2019 г.

Этот гол изрядно вдохновил «Лос-Анджелес», и оставшееся время хозяева площадки провели в атаках. Под конец тренер «королей» Джек Кэмпбелл принял решение снять вратаря и сыграть с шестью полевыми.

Это сразу дало результат — за полминуты до конца основного времени Илья Ковальчук сократил отставание до минимума!

Олимпийский чемпион в касание нанес точнейший бросок в левый нижний угол практически от синей линии. Однако времени у «Кингз» уже почти не осталось, и сравнять счет они не успели.

Так «Вашингтон» выстрадал свою валидольную победу (первую в Лос-Анджелесе за 13 лет), а Овечкин второй раз подряд выиграл дуэль у звездного соотечественника. Предыдущая встреча состоялась совсем недавно — неделю назад, — и тогда «столичные» тоже одержали победу (6:4).

Вообще «Кэпс» изрядно лихорадит этой зимой — они постоянно чередуют триумфы с провалами. Но, к счастью болельщиков «Вашингтона», Ови, кажется, приходит в себя.

После этой встречи на его счету уже 42 гола в регулярном чемпионате НХЛ, а у ближайших преследователей — Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз» и Кейна Патрика из «Чикаго Блэкхоукс» — по 36.

Скорее всего, Ови снова станет лучшим снайпером «регулярки» и в восьмой раз в карьере заберет «Морис Ришар Трофи».

Кстати, накануне встречи с Лос-Анджелесом Овечкин провел любопытно ритуал с Джоном Карлсоном, постучав его клюшкой между ног.

В сезоне-2017/18, когда «Кэпс» выиграли свой первый Кубок Стэнли в истории, то же самое проделывали перед матчами с самим Овечкиным. Видимо, традиция закрепилась на удачу и теперь помогла «Вашингтону» второй раз подряд одолеть «Лос-Анджелес» Ковальчука.

Кучеров посягает на вечный рекорд Могильного

Должен быть озабочен своей личной статистикой и другой российский лидер команды НХЛ — Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг». На счету нападающего уже 99 очков в этом сезоне, а ведь до конца остается еще 20 матчей!

Такими темпами герой «молний» скоро побьет рекорд Александра Могильного по очкам за сезон среди россиян в НХЛ, который держится уже 26 лет, — 127 пунктов.

В матче с «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, который завершился со счетом 5:1 в пользу «Тампы», Кучеров принял участие во всех пяти голах команды. Начнем с того, что первые два он провел сам.

Сначала Никита грамотно открылся на «пятачке» под передачу Янни Гурда и бросил шайбу мимо беззащитного вратаря.

А затем российский нападающий подхватил снаряд после ошибки соперника, одним движением прокинул его мимо защитника и вновь расстрелял голкипера.

Еще три гола «молний» — в исполнении Стивена Стэмкоса и Брейдена Пойнта, оформившего дубль, — были проведены при помощи ассистов Кучерова.

Таким образом, россиянин набрал в этой встрече пять очков, а в двух предыдущих матчах записал на свой счет по четыре. 18 пунктов за три игры — просто убийственная результативность.

У ближайшего преследователя Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ — Патрика Кейна — на данный момент 90 очков.

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