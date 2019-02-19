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Клюшкой между ног: Овечкин дважды завалил Ковальчука

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» одолеть «Лос-Анджелес» Ковальчука

Александр Овечкин дважды забил команде Ильи Ковальчука и принес «Вашингтону» вторую подряд победу над «Лос-Анджелесом», укрепив свое лидерство в гонке снайперов НХЛ. Никита Кучеров оформил дубль и принял участие во всех пяти голах «Тампы» в ворота «Коламбуса» Артемия Панарина. Лидер «молний» может вскоре побить «вечный» рекорд Александра Могильного по очкам за один сезон в НХЛ среди россиян — для этого ему надо набрать больше 127-ми.

Дуэль Овечкина и Ковальчука

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина чуть не упустил победу над «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука. Это было бы особенно обидно, учитывая, что «столичные» повели со счетом 3:0 уже в начале второго периода, и большой вклад в это внес именно Александр Великий.

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Нападающий открыл счет на 11-й минуте, причем выглядело это немного издевательски:

Ови расположился в своем привычном «офисе» — левом круге вбрасывания — и начал беззаботно обмениваться передачами с Джоном Карлсоном, даже не пытаясь продвинуться вперед. Соперники недоуменно крутили головами, как на теннисном матче, ожидая, что же Александр предпримет дальше. А он просто взял и щелкнул по воротам — гол.

Спустя буквально 20 секунд Бретт Коннолли увеличил преимущество «Кэпс», подправив на «пятачке» дальний выстрел Андре Бураковски. Второстепенную голевую передачу на свой счет записал Дмитрий Орлов.

И, наконец, на 26-й минуте встречи Овечкин оформил дубль, причем сделал это абсолютно так же, как забросил первую шайбу, — в одно касание из левого круга вбрасывания.

Официальный твиттер «Вашингтона» даже сопроводил видео этого гола шуткой: «Может, сегодня и Президентский день (каждый третий понедельник февраля в США считается праздником в честь дня рождения Джорджа Вашингтона. — «Газета.Ru»), но «офис» Овечкина точно открыт».

Даже местная публика стоя аплодировала Александру, хоть он и является капитаном команды-соперника.

Казалось, что игру можно было заканчивать: настолько легко все удавалось «Вашингтону» и настолько беспомощными выглядели «Кингз», проигравшие до этого четыре встречи подряд.

Уже близился к концу третий период, и глобальных перемен в игре команд на наблюдалось. Однако на 49-й минуте «Кэпс» неожиданно допустили провалились в обороне, и Алекс Иафалло просто расстрелял пустой угол ворот после прекрасной передачи Дастина Брауна.

Этот гол изрядно вдохновил «Лос-Анджелес», и оставшееся время хозяева площадки провели в атаках. Под конец тренер «королей» Джек Кэмпбелл принял решение снять вратаря и сыграть с шестью полевыми.

Это сразу дало результат — за полминуты до конца основного времени Илья Ковальчук сократил отставание до минимума!

Олимпийский чемпион в касание нанес точнейший бросок в левый нижний угол практически от синей линии. Однако времени у «Кингз» уже почти не осталось, и сравнять счет они не успели.

Так «Вашингтон» выстрадал свою валидольную победу (первую в Лос-Анджелесе за 13 лет), а Овечкин второй раз подряд выиграл дуэль у звездного соотечественника. Предыдущая встреча состоялась совсем недавно — неделю назад, — и тогда «столичные» тоже одержали победу (6:4).

Вообще «Кэпс» изрядно лихорадит этой зимой — они постоянно чередуют триумфы с провалами. Но, к счастью болельщиков «Вашингтона», Ови, кажется, приходит в себя.

После этой встречи на его счету уже 42 гола в регулярном чемпионате НХЛ, а у ближайших преследователей — Джеффа Скиннера из «Баффало Сэйбрз» и Кейна Патрика из «Чикаго Блэкхоукс» — по 36.

Скорее всего, Ови снова станет лучшим снайпером «регулярки» и в восьмой раз в карьере заберет «Морис Ришар Трофи».

Кстати, накануне встречи с Лос-Анджелесом Овечкин провел любопытно ритуал с Джоном Карлсоном, постучав его клюшкой между ног.

В сезоне-2017/18, когда «Кэпс» выиграли свой первый Кубок Стэнли в истории, то же самое проделывали перед матчами с самим Овечкиным. Видимо, традиция закрепилась на удачу и теперь помогла «Вашингтону» второй раз подряд одолеть «Лос-Анджелес» Ковальчука.

Кучеров посягает на вечный рекорд Могильного

Должен быть озабочен своей личной статистикой и другой российский лидер команды НХЛ — Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг». На счету нападающего уже 99 очков в этом сезоне, а ведь до конца остается еще 20 матчей!

Такими темпами герой «молний» скоро побьет рекорд Александра Могильного по очкам за сезон среди россиян в НХЛ, который держится уже 26 лет, — 127 пунктов.

В матче с «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина, который завершился со счетом 5:1 в пользу «Тампы», Кучеров принял участие во всех пяти голах команды. Начнем с того, что первые два он провел сам.

Сначала Никита грамотно открылся на «пятачке» под передачу Янни Гурда и бросил шайбу мимо беззащитного вратаря.

А затем российский нападающий подхватил снаряд после ошибки соперника, одним движением прокинул его мимо защитника и вновь расстрелял голкипера.

Еще три гола «молний» — в исполнении Стивена Стэмкоса и Брейдена Пойнта, оформившего дубль, — были проведены при помощи ассистов Кучерова.

Таким образом, россиянин набрал в этой встрече пять очков, а в двух предыдущих матчах записал на свой счет по четыре. 18 пунктов за три игры — просто убийственная результативность.

У ближайшего преследователя Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ — Патрика Кейна — на данный момент 90 очков.

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