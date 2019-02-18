Оставил с детским креслом: Аршавин лишает жену имущества

Скандальная история с разводом бывшим полузащитником петебургского «Зенита» и капитаном сборной России по футболу Андреем Аршавиным со своей супругой Алисой набирает новые обороты. В сети появилось видеодоказательство, с которым девушка намерена выступить в суде по делу о неправомерных действиях со стороны своего мужа. В частности, Алиса Аршавина обвиняет известного футболиста в том, что он в сопровождении охраны и своих знакомых явился к ней в загородный дом и отобрал автомобиль, который, по ее словам, являлся общим и использовался для перевозки детей.

При этом перед тем как забрать дорогую иномарку, Аршавин решил избавиться от ненужных ему в салоне вещей и вытащил оттуда детское автокресло, передав его своей супруге, после чего уехал.

На данный момент пара находится в бракоразводном процессе, однако, по словам Алисы, Андрей нарушил закон и отобрал автомобиль, не дожидаясь окончания переговоров о разводе и раздела совместного имущества.

Реклама

Заявление в полицию девушка подала еще 11 февраля. 18 февраля она выступила на допросе в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Алиса сегодня была на допросе в МВД, давала пояснения по поводу своего заявления на Андрея. Сейчас идет проверка, дело пока не заведено. Перспективы дела? Я не гадалка и не работаю в МВД»,

— цитирует адвоката Алисы Аршавиной Александра Добровинского Sport24.

Первое судебное слушание по делу о разводе пары состоится 26 февраля. Однако, как утверждает Добровинский, сопровождать свою клиентку он не будет.

Неизвестно, будет ли на заседании присутствовать и сам Аршавин. Также неясно, кто будет представлять его интересы. Ранее юрист Павел Волошин, которого называли адвокатом экс-капитана сборной России, заявил, что известный футболист не обращался к нему за юридической помощью.

«Сейчас умнее всего немного подождать. Процессуальное решение о возбуждении дела либо отказе в его возбуждении принимается органом предварительного расследования в течение 3-10 дней. На деле же проверка по заявлениям такого рода часто продолжается до 30 дней. Причем, как бы странно это не показалось, лицо, в отношении действий которого проводится проверка, может быть даже не вызвано для соответствующих объяснений», — приводит Sport24 слова Волошина, который также подчеркнул, что за адвокатскими услугами стороны обратятся уже постфактум для подачи апелляции на решение суда или для защиты от уголовного преследования.

«Надеюсь, дело не получит дальнейшего развития. И Алиса Александровна, и Андрей Сергеевич — люди сдержанные и интеллигентные, настоящие петербуржцы. И дела, касающиеся только их двоих, вероятнее всего, разрешат сами, без сторонней помощи», — подчеркнул он.

Интересно, что Алиса Аршавина в своем заявлении утверждала, что помимо изъятия автомобиля Андрей угрожал ее жизни и потребовал от нее вернуть все денежные средства, которые он передал ей за весь период их совместного брака. Как отметила Марина Дубровская, также представляющая интересы девушки, футболист пообещал посадить ее в тюрьму, если та не вернет крупную сумму денег.

«Аршавин с незнакомыми Алисе людьми ночью забрал автомобиль. Помимо Андрея там было человек десять. Сын Алисы это все снимал на камеру. Несовершеннолетние дети в тот момент находились в доме и испугались.

На этой машине Алиса с детьми постоянно ездила. Потом Андрей стал вымогать крупную денежную сумму, писать сообщения от своего лица и от неизвестных лиц. Алисе стали поступать угрозы, звонки. Она испугалась и обратилась в полицию. Говорит, что супруга должна вернуть сумму порядка миллиона долларов или евро. Предлагает отдать шубами и драгоценностями, которые остались у Алисы от предыдущего супруга», — цитирует адвоката «СЭ».

Пара находится в браке с сентября 2016 года. В феврале 2017 года у Андрея и Алисы Аршавиной родилась дочь. Для самого футболиста это первый официальный брак, однако ранее он состоял в отношениях с Юлией Барановской, от которой имеет троих детей. При этом контактов с прошлой семьей Аршавин не имеет.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».