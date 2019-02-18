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«Упал замертво»: вратарь погиб на хоккейном матче

Вратарь погиб на хоккейном матче в Новосибирске

Во время хоккейного матча в Новосибирске скоропостижно скончался вратарь. На десятой минуте встречи игрок неожиданно упал замертво, почувствовав боль в сердце. Машина скорой помощи прибыла на арену и выехала прямо на лед, чтобы врачи могли оперативно позаботиться о мужчине, однако было уже слишком поздно.

В Новосибирске произошла трагедия — прямо во время хоккейного матча между командами «Ударник» и «Титаны» скончался вратарь. По информации СМИ, инцидент произошел на встрече Ночной хоккейной лиги (НХЛ) — турнира для любителей, в котором иногда выступают даже такие люди, как президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, а также регулярно появляются бывшие спортсмены, вроде Вячеслава Фетисова и Евгения Плющенко.

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Матч в Новосибирске, конечно, не носил такого звездного статуса, однако тоже требовал от своих участников серьезных нагрузок — возможно, слишком высоких для не привычного к постоянным играм организма.

По ходу встречи 55-летний голкипер команды «Ударник» Андрей Горохов почувствовал резкое недомогание и неожиданно свалился с ног.

«Ему стало плохо во время игры. Примерно на десятой минуте первого периода он упал замертво.

Местные врачи оказывали первую медицинскую помощь, но в сознание вратарь не приходил. Через 20 минут приехала реанимация», — приводит местный портал НГС слова очевидца произошедшего.

Машина скорой помощи заехала прямо на лед, но, к сожалению, врачи уже ничего не смогли сделать.

Любопытно, что близкий друг погибшего Андрей Мисник опроверг информацию о том, что эта встреча проходила в рамках Ночной хоккейной лиги.

«Это был товарищеский матч между двумя командами. Собрались и решили сыграть. Да, должен был состояться матч НХЛ, но не получилось по техническим причинам, так что формально это просто люди решили покататься между собой», — сказал мужчина.

Также Мисник сообщил, что Горохов с 15 лет занимался хоккеем и успел поиграть во многих любительских командах.

По словам друга, мужчина занимался спортом, несмотря на то что врачи диагностировали у него тяжелое кардиологическое заболевание — кардиосклероз, которое и могло привести к неожиданной смерти.

«Это не от физической нагрузки. Видимо, копилось годами. А хоккеисты никогда не ходят по поликлиникам. У него осталась жена, три взрослые дочери и много внуков», — заключил Мисник.

Трагическая новость повергла в шок супругу безвременно ушедшего Светлану Горохову.

«Он работал водителем — сразу после армии пришел и работал водителем.

При этом хоккеем занимался лет 30. Все произошедшее очень неожиданно для меня, врачи сказали, что-то с сердцем было.

Он все время играл в хоккей: два раза в неделю, радовался этому очень. С возрастом стал реже играть, раз в неделю», — рассказала женщина.

На ледовой арене «Родник», где состоялась злополучная игра, заявили, что не обязаны проверять, получили ли хоккеисты у врача допуск к матчам.

«Вопрос о том, проходят ли игроки медкомиссию, не к нам. Мы просто предоставляем арену для проведения игр», — приводит НГС ответ администрации арены.

Ранее при похожих обстоятельствах скончался известный в прошлом хоккеист ЦСКА и комментатор Сергей Гимаев.

На 63-м году жизни восьмикратный чемпион СССР решил принять участие в матче ветеранов. Во время игры комментатору стало плохо, и он самостоятельно ушел в раздевалку, откуда уже не вернулся.

Как оказалось впоследствии, у хоккеиста оторвался тромб, что привело к скоропостижной смерти. Экс-вратарь ЦСКА и чемпион Олимпийских игр — 1972 Александр Пашков, выступавший в одно время с Гимаевым, в интервью «Газете.Ru» поделился мнением об опасности игры в хоккей в преклонном возрасте.

«Есть примеры такого, хотя это, конечно, нелегко. Надо себя поддерживать в соответствующей форме и обладать определенным состоянием здоровья. Я могу сказать, что Виктор Кузькин (советский хоккеист, защитник ЦСКА, 13-кратный чемпион страны. — «Газета.Ru») играл почти до семидесяти лет.

Но это единичный случай, и 60 лет — это, на мой взгляд, многовато для того, чтобы участвовать в спортивной борьбе, пусть даже она и не самая острая.

Даже в таких любительских, показательных матчах хоккей остается хоккеем со всей своей нагрузкой, так что этот возраст, наверное, уже предельный для такого рода увлечений», — предположил Пашков.

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