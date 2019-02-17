«По стопам Кокорина и Мамаева»: чемпион умер во время драки

В Москве во время драки погиб чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов.

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Инцидент случился 17 февраля на проходной здания Центрального телеграфа на Тверской улице. Как сообщает «РЕН ТВ», 22-летний спортсмен вступил в словесную перепалку с охранником. Конфликт быстро перерос в драку.

По словам сотрудника охраны, в ходе потасовки они с Павловым упали на землю, после чего спортсмен перестал подавать признаки жизни.

Точные причины смерти чемпиона России пока неизвестны, их только предстоит выяснить.

По записям с видеокамер, которые чуть позже появились в сети, было видно, как молодой человек первым начинал избивать сотрудника охраны. Тот попытался блокировать удары и урезонить разбушевавшегося спортсмена, но Павлов не успокаивался.

Погибший спортсмен является чемпионом России по рукопашному бою.

На юниорском первенстве, которое состоялось в Калуге в мае 2016 года, он сумел одолеть своих противников в весовой категории до 90 килограмм. Также Павлов неоднократно завоевывал медали различных первенств.

Боец-грабитель

Стоит отметить, что это происшествие не стало единичным случаем. Ранее бывший боец ММА, участник боев без правил, избил сотрудника департамента образования Москвы.

Спортсмен вместе со своими подельниками напал на сотрудника департамента образования Москвы Илью Гуськова.

Потерпевшему нанесли черепно-мозговую травму и попытались ограбить.

Нападение на Гуськова было совершено около семи часов утра 11 февраля во 2-м Балтийском переулке. В это время пострадавший — заместитель начальника управления государственного надзора и контроля в сфере образования департамента образования Москвы приехал на работу. Чиновника атаковали сразу после его выхода из машины: молодой человек нокаутировал Гуськова одним ударом. После этого он вместе с приятелем попытался найти его кошелек.

За чиновника попытался заступиться охранник, но противопоставить нападавшим ничего не смог. Его тоже избили. Оба пострадавших были отправлены в больницу.

Грабители попытались найти кошелек Гуськова, но поиски не увенчались успехом. «Я ничего не взял. Хотел взять, но не получилось», — приводит слова 27-летнего спортсмена «Вести.Ru».

Выяснилось, что нападавший не имеет московской прописки.

На допросе он утверждал, что был один, а на грабеж пошел, поскольку за три месяца пребывания в Москве так и не нашел работу.

По статье «Разбой» ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кокорин, Мамаев и чиновник Минпромторга

В октябре 2018 года нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками громкого дела, расследование которого длится до сих пор.

Футболисты обвиняются по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство». Они избили троих людей: водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Сообщалось, что Пака Кокорин даже ударил стулом.

Игроков задержали. Сначала суд вынес решение оставить Кокорина и Мамаева под стражей в СИЗО «Бутырка» на два месяца. В декабре, при повторном слушание, арест футболистам продлили еще на два месяца. Несмотря на все апелляции и прошения, которые подавали адвокаты, в третий раз, в начале февраля, суд вновь принял решение оставить игроков в СИЗО.

Таким образом, футболисты могут провести в заключении как минимум полгода.

26 февраля состоится рассмотрение еще одних апелляций, поданных адвокатами. При этом, если жалобы будут отклонены, то защитники футболистов намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Жизнь игроков в СИЗО не стоит на месте. У Кокорина вновь обострилась старая травма, у него заболело колено. Напомним, что нападающий травмировался весной прошлого года, из-за чего пропустил домашний чемпионат мира – 2018.

14 февраля, на День всех влюбленных, Мамаев провел матч в СИЗО. Встреча завершилась со счетом 8:7. Хавбек провел по одному тайму за каждую команду и в сумме забил семь мячей.

Олимпийская чемпионка избила директора школы

В конце января двукратная олимпийская чемпионка Нагано-1998 Ольга Данилова повздорила с директором своей бывшей спортивной школы Екатерину Шагову, сообщает портал Progorod33.

Данилова вызвала директора в свой кабинет, где предъявила Шаговой обвинения в том, что коллектив школы является непрофессиональным, а спортивные мероприятия устраиваются на «уровне сельпо». В ответ директор обвинила олимпийскую чемпионку в том, что та за пять лет ни разу не появилась в школе.

По словам Шаговой, дальше Данилова выдернула из горшка новогоднюю елку и несколько раз ударила потерпевшую.

При попытке сопротивления лыжница якобы начала душить директора.

Издание сообщает, что Шагова сняла побои и написала заявление в полицию. Данилова подала встречное заявление об избиении. Однако уголовное дело так и не было возбуждено, в ходе экспертизы не было подтверждено, что был нанесен вред чьему-нибудь здоровью.

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