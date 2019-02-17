Финальная интрига: дочь Тутберидзе встретится с Медведевой

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, обрадовала поклонников известием о том, что планирует принять участие в финале Кубка России, который пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.

Отвечая на вопросы подписчиков в своем инстаграме, девушка отметила, что следующий старт у нее намечен на 18-е. Именно в этот день танцоры должны показать свой ритм-танец в финале Кубка.

Таким образом, Диана тоже примет участие в одном из самых ожидаемых российских турниров года, на котором состоится битва одиночниц за единственную оставшуюся путевку на чемпионат мира,

куда уже с вероятностью в 99% отправятся Алина Загитова и Софья Самодурова.

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Третье вакантное место будут оспаривать между собой Евгения Медведева, Станислава Константинова и, скорее всего, Елизавета Туктамышева, хотя ее тренер Алексей Мишин все еще не подтвердил информацию о том, что Императрица действительно приедет в Великий Новгород.

Однако президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что в заявке Елизавета присутствует, так что теперь фигуристке надо лишь решить, готова ли она бороться за поездку в Сайтаму. Соревнования одиночниц пройдут в Новгороде 21 и 22 февраля.

Выступления в танцах на льду состоятся раньше — 18 и 19 числа, так что Дэвис при желании сможет затем остаться и спокойно посмотреть на грандиозную битву девушек.

Тем более что с одной из них — Медведевой — Диана раньше хорошо общалась. Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане тренировалась в группе Тутберидзе 11 лет и была знакома с дочерью своего наставника с самого детства. Правда, сейчас их последние совместные фотографии в инстаграме Дианы датируются 2014 годом.

Непонятно, то ли девушка удалила снимки после перехода Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру, то ли действительно не выкладывала фото с ней на протяжении четырех лет, во что верится с трудом.

В любом случае у девушек будет возможность встретиться в Великом Новгороде, и все обсудить.

Что касается шансов Дианы завоевать медаль, то здесь все будет зависеть от состава соперников. Пара Дэвис с Глебом Смолкиным, образовавшаяся перед сезоном-2018/19, стала только девятой на недавнем первенстве России среди юниоров, так что, если хотя бы несколько более сильных дуэтов приедут в Новгород, о медалях придется забыть.

Вообще тот факт, что ФФККР до сих пор не вывесила списки участников турнира, хотя до первых выступлений остается всего день, вызывает изрядное удивление.

Хорошо, что хотя бы Медведева и Константинова заранее подтвердили свое участие, иначе многие фанаты не знали бы чего ожидать.

Возвращаясь к теме выступлений Дэвис, стоит отметить, что в свой первый сезон в танцах на льду — 2017/18, когда девушка выступала в паре с Федором Варламовым, их дуэт занимал второе и третье места на этапах Кубка России (в соревнованиях среди кандидатов в мастера спорта), а в финале турнира стал шестым, что можно было считать успехом.

В этом соревновательном году фигуристка встала в пару со Смолкиным, и дуэт взял бронзу среди КМС на первом этапе Кубка. Можно сказать, что в этом плане уровень выступлений остался прежним.

Однако сезон-2018/19 все же станет особенным для Дианы: в этом году она дебютировала на международном уровне,

получив возможность выступить на одном из этапов юниорской серии Гран-при — в чешской Остраве.

И дебют вышел неплохим — Дэвис и Смолкин заняли третье место. Пожалуй, эта бронза на данный момент является главной в карьере Дианы в танцах на льду. К сожалению, больше этапов Гран-при в этом сезоне пара не получила.

Стоит отметить, что в дуэте Дэвис и Смолкина оба партнера долгое время выступали как одиночники и на какой-то период вообще уходили из фигурного катания.

Смолкин (сын известного актера Бориса Смолкина, исполнившего роль дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня» и озвучившего магистра Йоду в «Звездных войнах») выступал в одиночном разряде до 15 лет, пока не решил бросить коньки, чтобы начать карьеру в футболе. Какое-то время юноша выступал за петербургский «Локомотив», однако затем вернулся в фигурное катание — уже в танцы на льду.

Там 19-летний спортсмен и встал в пару с 16-летней Дэвис. Диана же была одиночницей вплоть до сезона-2015/16, где ее лучшим результатом стало шестое место на Открытом Кубке Федерации фигурного катания на коньках Москвы. Затем последовал перерыв в год и начало выступлений в танцах с сезона-2017/18.

Таким образом, можно понять, почему пара Дэвис и Смолкина может пока в чем-то уступать более опытным соперникам-танцорам. Но, с другой стороны,

у Дианы и Глеба более богатый и разнообразный жизненный опыт, что может помочь им в дальнейшем развитии.

К тому же у ребят очень неплохие программы в этом сезоне, в которых оба чувствуют себя естественно: аристократичное танго…

… и зажигательный танец агента 007 и его спутницы.

В интервью после произвольного выступления на первенстве России Смолкин отмечал, что им с Дианой удалось найти общий язык.

«Сезон складывается, скажем так, прилично. С Дианой достаточно быстро поладили. Проблем не было. Мы рады, что нам многое удается уже с первого совместного сезона.

Нет конкретных задач медального характера, мы хотели просто достойно влиться в сезон, показать, что мы достойная пара уже в этом году, в новом сочетании. Надеюсь, дальше мы сможем бороться уже за самые высокие места», — цитирует спортсмена «Спорт Бизнес Online».

Диана же просто отметила, что ее новый партнер «во всем хорош».

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