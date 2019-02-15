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«Не девочка, не расплачемся»: как Путин сыграл в хоккей

Лукашенко адресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным адресовал народам России и Белоруссии вопрос об интеграции двух стран. При этом политик назвал святым суверенитет государств. После официальной части мероприятия президенты отправились на сочинскую арену «Шайба», где отдохнули от переговоров и сыграли в хоккей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин провели пресс-конференцию после переговоров в Сочи. Глава Белоруссии назвал святым суверенитет государств, однако выразил готовность делать шаги в сторону объединения, если к этому будут готовы народы обеих стран.

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«Я выскажу свое мнение — думаю, мой коллега и друг согласится с этим, — мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, — это вопрос», — сказал белорусский лидер.

После переговоров оба президента проследовали на сочинскую арену «Шайба», чтобы немного развеяться за игрой в хоккей.

Их соперниками стала команда «Медведи», игравшая в сине-красных свитерах. Главы государств вышли на лед в красно-белой форме в составе команды «Тигры».

На форме у Путина был 11-й номер и капитанская нашивка, а Лукашенко выступил под первым номером. Кроме того, на свитере у белорусского лидера красовалась зеленая полоска и узор флага его страны, а у Путина — триколор.

Вместе с Путиным и Лукашенко играл и младший сын главы Белоруссии — 14-летний Николай Лукашенко. Интересно, что он вместе с отцом и рядом других игроков вышел на лед раньше Путина, проведя около получаса за отработкой бросков по воротам.

Матч прошел без зрителей и продолжался три периода по 15 минут. С трибун за игрой наблюдали только журналисты, освещающие сочинскую встречу политических лидеров.

В итоге встреча закончилась со счетом 16:1 в пользу команды президентов, причем оба отличились заброшенными шайбами, действуя в связке друг с другом. Стоит отметить, что Путин и Лукашенко раньше уже играли вместе в хоккей.

Зимой 2014 года президенты вышли на тот же самый сочинский лед в матче против именитых хоккеистов и ряда чиновников, в числе которых был и министр обороны России Сергей Шойгу.

В конце декабря прошлого года Путин пригласил Лукашенко сыграть в хоккей на Красной площади, однако из-за сильной занятости в канун Нового года белорусский лидер был вынужден вернуться на родину. Тогда в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) вместе с Путиным в игре приняли участие Сергей Шойгу, а также знаменитые в прошлом хоккеисты Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.

Российский лидер время от времени принимает участие в матчах НХЛ. Так, 10 мая 2018 года он в составе команды «Легенды хоккея» обыграл сборную НХЛ со счетом 12:7.

В той встрече президент России забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. Тем не менее Путин иронично высказывается о своих успехах в данном виде спорта.

«Ну, хоккеист я еще тот. Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой, потом, может, перейду в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работу», — приводит слова главы государства РИА «Новости».

Напомним, в интервью Оливеру Стоуну президент России рассказал, что начал осваивать коньки только в 60 лет.

Возвращаясь к событиям в Сочи, стоит отметить, что Путин и Лукашенко в ходе этого визита уже не в первый раз занимаются спортом. Так, 13 февраля президенты вместе покатались на лыжах на одном из склонов в Сочи.

В горно-туристический центр политики прибыли, переодевшись в лыжные костюмы, однако туристы все равно узнали президентов и даже успели задать им пару вопросов. В частности, Путина спросили, не собирается ли он осваивать сноуборд, на что глава государства ответил, что «лыжи благороднее».

А 14 февраля Путин посетил в Сочи спортивный центр «Юг-Спорт».

Лидер России встретился с представителями сборных команд России по боксу, дзюдо и вольной борьбе, а позже сам переоделся в кимоно и провел тренировку на татами.

Президент работал вместе с известными спортсменами Натальей Кузютиной, Мансуром Исаевым, Бесланом Мудрановым и Нифантовым Иваном.

В схватке с олимпийским чемпионом по дзюдо Мудрановым президент повредил палец, однако все равно продолжил тренировку. После мероприятия пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что повреждение не носит серьезный характер и не помешает Путину сыграть в хоккей вместе с Лукашенко. Сам президент подтвердил слова своего представителя.

«Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал, — сказал Путин. — Ничего страшного, не девочка, не расплачемся».

Фоторепортаж: Как Путин и Лукашенко в хоккей играли

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