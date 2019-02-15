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«Долго откачивали»: Сотникова рассказала о своем главном страхе

Олимпийскую чампионку Сотникову откачивали после первого интервью

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что после своего первого интервью, данного спортсменкой в 12 лет, ее «долго откачивала мама» из-за волны негатива в комментариях болельщиков.

Российская фигуристка Аделина Сотникова, выигравшая личные соревнования в женском фигурном катании на домашних Олимпийских Играх 2014 года в Сочи, положив начало российскому доминированию в этом виде спорта, рассказала о том, с какими проблемами столкнулась после своего первого в карьере интервью, данного спортсменкой в 12 лет.

Отвечая на вопросы своих поклонников, Сотникова рассказала, что в детстве ее не учили общаться с прессой и она поняла принципы правильного взаимодействия с репортерами только после серии интервью.

Аделина рассказала, что первый разговор со СМИ состоялся, когда ей было всего 12 лет, и в нем спортсменка «хотела показать себя добрым, открытым и взрослым человеком».

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«Ничего не понимала, будучи еще ребенком. Веря во все доброе, думала, что все желают только добра, показать тебя с настоящей, хорошей стороны. Мое интервью получилось действительно очень открытым, добрым и взрослым для 12 лет. Мама была в шоке, потому что ей не казалось, что я настолько могу правильно рассуждать», — отметила олимпийская чемпионка.

Также Сотникова поведала, что после появления интервью в Сети она столкнулась с критикой пользователей ресурса в комментариях, к чему была на тот момент не готова. Фигуристка рассказала, что приняла отзывы близко к сердцу и очень расстроилась, но при этом рядом были родители и тренер, чья поддержка помогла пережить потрясение.

Кроме того, данная история помогла спортсменке сделать вывод, что быть хорошей сразу для всех у нее не получится.

«Просто представьте... Ребенок с таким восхищением читает свое интервью, начинает читать ради интереса комментарии людей и видит негатив. Слава богу, у меня мама — детский психолог! Она меня долго откачивала и объясняла, что такое хорошо, а что такое плохо. С каждым интервью я становилась опытнее»,

– заключила Аделина.

Аделина Сотникова занималась фигурным катанием в ЦСКА, куда перешла в 2004 году, у Елены Буяновой и в 2008 году повторила ее достижение, завоевав золотую медаль взрослого чемпионата России по фигурному катанию среди женщин в 12 лет.

В тот же год она завоевала золото и на чемпионате России среди юниоров, а также пообещала президенту страны Владимиру Путину выиграть Олимпийские Игры и сдержала слово в Сочи.

До Олимпийских Игр Сотникова четырежды выиграла взрослый чемпионат России, трижды побеждала в финалах юниорского Гран-при и один раз на юниорском чемпионате мира, а также дважды была серебряным призером взрослого чемпионата Европы.

В Сочи российская сборная делала ставку на ученицу Этери Тутберидзе Юлию Липницкую, которая блестяще выступила в командных соревнованиях, откатав и короткую, и произвольную программы, из-за чего Аделина не стала командной олимпийской чемпионкой.

Зато в личных соревнованиях на Играх Липницкая не справилась с прокатом, и именно Сотникова смогла обыграть кореянку Ким Ю-На, выиграв домашние Игры.

После Олимпиады спортсменка выступала нерегулярно и не слишком удачно. В 2017 году стало известно, что она перешла от Буяновой к Евгению Плющенко, однако по-прежнему не появляется в соревнованиях.

При этом в начале года спортсменка, до сих пор не заявившая об окончании своей карьеры, рассказала своим подписчикам в инстаграме, что похудела на десять кг и улучшила свои прыжки.

«Ну вот и мой марафон подошел к концу! Это были тяжелые 2,5 месяца... Но могу отметить,что я собой довольна. Больше всего радует то,что я начинаю входить в свою былую форму! – начала сообщение Сотникова.

— Я похудела почти на 10 кг за это время! От этого сил почти нет, так как в таком весе последний раз я была лет 5 назад... на сегодняшний день мой вес меньше, чем был в спорте (соревновательный). Самое сложное будет впереди... это удержать его.

Я потихоньку начала прыгать тройные прыжки на людях! После серьезных травм я переборола в себе страх! Да, пока не всегда получается все идеально, но я думаю, если правильно расставить приоритеты, то в дальнейшем я начну делать на шоу не только тулупы и дупли.

Про дальнейшее я пока не буду говорить. Сейчас главное отдохнуть как морально, так и психологически, физически. При этом держать себя в форме. После своего отдыха я буду думать о том, что же все-таки делать дальше.

Всем спасибо за теплые отзывы! Спасибо,что приходили на наши шоу! За овации, аплодисменты и улыбки на лицах! Это самое важное для нас! Чтобы зритель уходил с положительными эмоциями и хотел вернуться снова! Спасибо всей нашей ледовой команде! Вместе мы все выдержали! Ну а теперь смело можно отдохнуть душой и телом».

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