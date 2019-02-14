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Век воли не видать: когда рассмотрят апелляцию Кокорина

Рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева перенесли на 26 февраля

Мосгорсуд рассмотрит апелляции по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, находящихся под арестом в СИЗО. Заседание состоится 26 февраля. В случае отклонения жалоб со стороны защиты подсудимых адвокаты обратятся в ЕСПЧ.

Адвокаты нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брат Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также четвертого фигуранта дела в драках в центре Москвы Александра Протасовицкого подали апелляцию на решение Тверского суда Москвы о продлении ареста обвиняемых в избиении избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука до 8 апреля.

Рассмотрение жалоб состоится 26 февраля в Московском городском суде. Об этом сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Время начала рассмотрения апелляции изменено на 26 февраля в 10:00 мск», — приводит слова юриста «Чемпионат».

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При этом изначально судебное заседание было запланировано на 25 февраля.

Последнее слушание, которое проходило в Тверском суде, состоялось 6 февраля. По его итогам было принято решение о продлении ареста на два месяца. Спустя пять дней адвокаты подали апелляции на данный вердикт. Как отметили в защитной стороне Кирилла Кокорина, судебный акт не соответствует законодательству.

«Суд игнорировал то, что ему предписано. Суд нашел ни для кого незримую причину содержать под стражей Кирилла. Всем понятно, что никакой угрозы ни для следователя, ни для потерпевших, ни для свидетелей он не несет. Кирилл незаконно содержится под стражей, просто потому, что, наверное, есть такое указание. Никаких разумных причин суд в своем постановлении не изложил», — цитирует адвоката форварда «Зенита» Вячеслава Барика «СЭ».

Кроме того, юрист отметил, что документация, представленная следствием, не доказывает участие Кирилла в беспорядках.

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов и вовсе заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Когда соберем документы, будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие. Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами. Мы вынуждены обращаться туда. Что еще делать? Приходится искать правосудие не в России, а в Европе», — отметил он.

Однако после того, как Мосгорсуд принял на рассмотр апелляции от защиты, Ромашов уточнил, что жалоба в ЕСПЧ поступит по итогам решения суда. В случае положительного для подсудимых результата она будет отозвана.

«Без постановления суда высшей инстанции туда обращаться нельзя. И, естественно, если апелляцию удовлетворят и изменят подзащитному меру пресечения на не связанную с заключением под стражей, то в ЕСПЧ обращаться не будем», — сказал Ромашов.

Сторона Мамаева же подобную возможность еще не рассматривала. Адвокат хавбека «Краснодара» выразил надежду на положительное решение в Мосгорсуде.

«Рассчитываем, что национальных способов защиты будет достаточно, чтобы обеспечить законное и справедливое решение. Безусловно рассчитываем на пересмотр меры пресечения. Особенно учитывая тот факт, что квалификация, по которой избиралась мера пресечения, абсолютно не подтверждается теми материалами, которые мы успели изучить.

Мы готовим апелляционную жалобу на решение суда. Она будет подана, и решение будет обжаловано. Павел держится стоически, все усилия направлены на ознакомление с материалами дела», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Сам Мамаев принял участие в историческом для Бутырского следственного изолятора событии: 14 февраля на территории «Бутырки» состоялось спортивное мероприятие, в ходе которого 30-летний полузащитник и еще 11 заключенных сыграли в футбол.

Матч продлился меньше часа — два тайма по 20 минут каждый, а также десять минут на перерыв. Мамаев сыграл за обе команды, забив в общей сложности семь мячей. После игры он поделился своими впечатлениями.

«Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге. Спасибо ФСИН за поддержку»,

— сказал Мамаев.

Кокорин участия во встрече принять не сумел из-за проблем со здоровьем. Нападающий «Зенита», получивший в марте прошлого года повреждение крестообразных связок колена, продолжает испытывать боли в ноги.

Напомним, что 8 октября Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий были замечены в организации нескольких драк в центре Москвы. В отношении футболистов расследовалось уголовное дело по статьям УК РФ 116 «Побои» и 213 «Хулиганство», однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 «Легкий вред здоровью».

Все четверо находятся под стражей с 10 октября.

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