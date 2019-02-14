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«Превращался в барса»: Путин вновь выйдет на татами

Песков сообщил о планах Путина выйти на татами в Сочи

Президент России Владимир Путин планирует выйти в Сочи на татами вместе с дзюдоистами сборной России, поскольку он уже «давно с ними не тренировался». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне Путин уже покатался на горных лыжах и выразил желание стать хоккеистом после завершения карьеры.

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером 14 февраля планирует выйти на татами вместе с дзюдоистами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент хочет уже поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо, он давно вместе с ними не тренировался»,

— приводит слова функционера РИА «Новости».

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Песков также отметил, что президент уже неоднократно проводил подобные мероприятия. Возможно, на вечерней встрече будут присутствовать и дети из спортивных школ.

«По крайней мере, сейчас президент планирует такое спортивное завершение сегодняшнего рабочего дня», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, Путин является заслуженным тренером России и мастером спорта по самбо. Этим видом спорта будущий президент занимался с 11 лет, а в 21 выиграл чемпионат Ленинграда.

Тренер Путина Анатолий Рахлин вспоминал, что во время поединков его спокойный подопечный резко преображался.

«На ковре Путин превращался в барса, бьющегося до последней секунды.

Я считаю, что это высшее человеческое умение — быть воином на ковре, а затем, после поединка, возвращаться к состоянию философа, мыслителя», — эти слова тренера приводятся в книге «Заслуженные. Неизвестные архивы самбистов».

Коронными приемами Путина являлись бросок через спину с колен и бросок с захватом двух рукавов. Какое-то время он занимался тренерской деятельностью (его лучший ученик Тагир Абдуллаев стал заслуженным мастером спорта) и до сих поддерживает себя в отменной физической форме.

Зная о любви президента России к единоборствам, премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита лидеров G20 даже пригласил его посетить чемпионат мира по дзюдо,

который пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября 2019 года.

Об этом сообщил депутат правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда. Однако чиновник не располагает информацией о том, принял ли Путин это приглашение.

Вообще лидер России время от времени посещает соревнования по единоборствам. Так, в августе 2018 года он приехал на международный турнир по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70», который проходил в Сочи.

Тогда сборная России одержала победу над командой бойцов со всего мира с итоговым счетом 8:4.

В конце мероприятия президент лично поблагодарил всех участников турнира за поединки и вручил награду Денису Гольцову, который одержал победу в главном бою вечера, одолев Эднальдо Оливейру из Бразилии.

В данный момент Путин находится в Сочи, где недавно провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Даже такой рабочий визит не обошелся без спортивных активностей. Глава государства предложил высокому гостю покататься на лыжах.

«Пообщаемся в такой неформальной обстановке, у нас будет возможность встретиться и сегодня, поговорить и завтра, и послезавтра. Надеюсь, у вас будет время, чтобы хоть немножко отдохнуть, хотя бы несколько часов», — передает слова Путина ТАСС.

В итоге два президента переоделись в лыжные костюмы и отправились на один из склонов в олимпийском Сочи. Случайные туристы были очень удивлены при встрече с высокопоставленными лицами, однако это не помешало Путину и Лукашенко прокатиться на лыжах.

«Спасибо за те трассы, которые были подготовлены, и сопровождающие лица, которые вместе со мной приехали, очень довольны были.

Мы уже прокатились по трассам сочинским: для меня это родной дом», — сказал Лукашенко после прогулки на свежем воздухе.

Путин же назвал трассу «нормальной». К слову, один из туристов успел задать президенту вопрос, пробовал ли он кататься на сноуборде. Лидер страны признался, что пока не имел такого опыта и что больше склоняется в сторону лыж.

«Может быть в следующий раз. Лыжи благороднее», — сказал президент.

Из зимних видов спорта Путин также занимается хоккеем и иногда принимает участие в матчах с участием известных политиков и спортсменов — таких как Сергей Шойгу и Вячеслав Фетисов.

Недавно президент в шутливой рассказал о возможных планах начать карьеру хоккеиста после ухода с президентского поста. Это произошло на встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках этого мероприятия один из участников попросил Путина о поддержке со словами «Помогите, как хоккеист хоккеисту, а я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол».

«Ну, хоккеист я еще тот, — ответил президент. — Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой, потом, может, перейду в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы».

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