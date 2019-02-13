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«Подделал протоколы»: бобслейный мир накинулся на Зубкова

«Подставляет всю Россию!»: в чем обвиняют Зубкова

Старший тренер сборной Москвы по бобслею Олег Соколов обвинил в подделке документов четырехкратного чемпиона Европы Александра Зубкова. По его словам, бывший глава Федерации бобслея России провел фиктивное заседание, по итогам которого из организации были исключены несколько членов правления. Сам Зубков назвал комментарии Соколова «идиотскими» и не стал обращать на них внимание.

Бывшего президента Федерации бобслея России (ФБР) Александра Зубкова обвинили в использовании власти в своих интересах. Старший тренер сборной Москвы по бобслею Олег Соколов рассказал, что Зубков подделал документы, из-за чего из правления федерации были исключены некоторые ее члены.

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«Зубков подделал протоколы собрания нашей федерации, и мы это докажем.

Он якобы провел собрание федерации, о котором никто не знал. По итогам этого собрания исключил нескольких людей из членов федерации, а меня исключил из правления.

Такие решения значатся в поддельном протоколе этого собрания. Мы об этом узнали накануне выборной конференции, которая 17 июля 2018 года переизбрала Зубкова президентов федерации. Поэтому я не смог стать делегатом конференции», — признался Соколов в интервью «Советскому спорту».

Также тренер сообщил, что Зубков полностью подчинил себе организацию. По неизвестной причине голосовать на выборах могла федерация Ленинградской области, где всего один спортсмен. Когда как федерации Москвы, Красноярского края и Башкирии, которые представляет большая часть спортсменов, не имели права голоса.

Помимо всего прочего, как рассказал старший тренер сборной Москвы, их спортсменку Полину Назарук отстранили от соревнований из-за жалобы на боб, который она сравнила с дровами.

Сам же Зубков обращать внимание на высказывание специалиста не стал, намекнув на то, что тот пытается создать вокруг него давление и обозначить свою значимость в российском бобслее. Так, экс-глава ФБР вспомнил, что Соколов однажды безуспешно баллотировался на выборах президента организации.

«Я не буду комментировать бред Соколова, который когда-то выдвигал свою кандидатуру на выборах президента бобслейной федерации от Воронежской области.

Без понятия вообще, на чем он основывается, делая такие заявления. Теперь же место в ФБР свободно. Удачи ему на выборах президента Федерации бобслея России. Повторно. А его идиотские выходки я не готов комментировать»,

— сказал Зубков в интервью «Газете.Ru».

Президент федерации бобслея и скелетона Красноярского края Петр Долгих поддержал столичного коллегу, заявив, что в национальную сборную не приглашали спортсмена Алексея Стульнева из-за голоса федерации против Зубкова.

Долгих также поведал, что одним из сильнейших скелетонистов России Александру Третьякову и Никите Трегубову в ФБР не нашлось нескольких скелетонов.

«Зубков им дал один скелетон на двоих. А ведь новый скелетон нужно обкатывать два-три года»,

— возмутился Долгих.

По словам главы федерации бобслея и скелетона Красноярского края, Зубков полностью подчинил себе ФБР, а весь состав правления – это якобы «его люди», когда как другим в членстве отказано. С этой ситуации, как заметил Долгих, пытались бороться, однако ресурсы Зубкова оказались сильнее.

«Зубков стремился к полному единовластию. А как он не хотел подчиняться решению Международной федерации бобслея и скелетона (ИБСФ), это за рамками здравого смысла! Мы все соблюдаем Олимпийскую хартию. Наш Олимпийский комитет ее подписывал. Он подставляет всю страну!» — заключил Долгих.

44-летний Зубков является серебряным призером Олимпийских игр 2006 года, а также обладателем награды бронзового отлива Игр в 2010 году.

На церемонии открытия Олимпиады 2014 года Зубков был знаменосцем сборной России.

В Сочи бобслеист стал двукратным чемпионом, однако из-за допингового скандала его результаты были аннулированы, а медали отобраны.

В октябре 2014 года в возрасте 40 лет он заявил о завершении профессиональной карьеры и о намерении стать тренером, а спустя четыре года участвовал в выборах главы ФБР

В январе 2019 года Олимпийский комитет России (ОКР) призвал Зубкова покинуть пост президента отечественной Федерации бобслея и скелетона, поскольку он был признан виновным в допинге и получил дисквалификацию до 2020 года.

После многочисленных просьб Зубков покинул занимаемую должность, однако, как он отметил, лишь до окончания срока дисквалификации.

Помимо Зубкова в конце января были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил российские бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Их отстранение продлится до 13 декабря 2020 года.

Согласно заявлению ИБСФ, всем четырем спортсменам запрещено заниматься любой деятельность в национальных федерациях, связанных с бобсблеем. Также все результаты бобслеистов с 2014 года аннулированы.

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