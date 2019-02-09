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Упала — место потеряла: Медведева угрожает Туктамышевой

Туктамышева упала с тройного акселя и рискует не попасть на ЧМ

Елизавета Туктамышева не смогла исполнить тройной аксель в короткой программе на турнире Dragon Trophy в Словении, недокрутив его и допустив падение. В ближайшее время фигуристке необходимо доказать, что она способна показывать этот сложнейший элемент, иначе есть риск проиграть конкуренцию Евгении Медведевой за поездку на чемпионат мира.

Елизавета Туктамышева осчастливила своим приездом всю Любляну, превратив заштатный турнир серии «Б» под названием Dragon Trophy с детским зеленым дракончиком на логотипе в главное спортивное событие февраля в Словении.

Чтобы определить обычный уровень данного соревнования, достаточно посмотреть на баллы всех остальных участниц: больше 50-ти за короткую программу набрали только три фигуристки.

Это София Шаллер из Австрии, Даша Грм из Словении и Марина Пиредда из Италии, чьи имена мало что скажут всем, кроме ярых любителей фигурного катания.

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На каскад из двух тройных прыжков не пошел практически никто, да и на двойных постоянно совершались ошибки, так что достойных соперниц у Императрицы изначально не было. Однако у нее была своя цель — откатать программу на максимум и показать, что она уже вернулась в оптимальную форму после долгой болезни.

Только так можно укрепить свои шансы на попадание в заявку сборной России на главный старт сезона — чемпионат мира, который пройдет уже совсем скоро, с 18 по 24 марта, в японской Сайтаме.

Однако с первой попытки произвести впечатление не удалось — Туктамышева упала с тройного акселя, который стоит у нее в самом начале короткой программы.

Фигуристка заходила на элемент крайне осторожно, пытаясь держать ситуацию под полным контролем. Однако уже в воздухе девушка неожиданно накренилась в сторону, и стало понятно, что гладкого приземления не будет. Туктамышеву сильно повело назад, и она медленно, словно нехотя, присела на «пятую точку».

После этого спортсменка собралась и откатала оставшуюся часть программы без падений. Каскад из двух тройных тулупов вызвал у неискушенной местной публики шквал аплодисментов, несмотря на помарки на выезде. Тройной лутц получился идеальным и тоже был встречен с большим энтузиазмом.

Вращения и дорожку шагов судьи оценили по достоинству — с небольшими надбавками за качество исполнения, хоть и поставили на дорожке лишь третий уровень сложности. В сумме Туктамышева получила 65,66 балла и обогнала ближайшую преследовательницу больше чем на десять пунктов.

Но трагедия в том, что Туктамышеву хотят взять на чемпионат мира во многом из-за тройного акселя — элемента, который в этот вечер ей не удался.

Это самый сложный прыжок, который исполняется в данный момент во взрослом женском катании. Его базовая стоимость — шесть баллов, в то время как за двойной — 3,63.

Основное преимущество фигуристок, владеющих этим элементом, заключается в том, что его можно исполнить в короткой программе вместо обязательного двойного акселя. На любой другой тройной прыжок «дупель» заменить нельзя, а вот на собственную вариацию с дополнительным оборотом — пожалуйста.

Поскольку в мире взрослого женского катания сейчас нет других фигуристок, стабильно исполняющих тройной аксель, кроме Туктамышевой и японки Рики Кихиры, эти двое сразу получают огромное преимущество по итогам короткой программы.

Без этого элемента у Елизаветы, к сожалению, пока мало шансов навязать серьезную конкуренцию соперницам на чемпионате мира.

Из-за долгого отсутствия в элите фигурного катания судьи не ставят ей высоких компонентов, а по технической части ничем больше, кроме тройного акселя, Туктамышева пока не удивляет. Так что, если Императрица хочет отправиться на мировое первенство, нужно показать свою стабильность именно на «трикселе».

В произвольной программе Dragon Trophy у фигуристки будет еще один шанс продемонстрировать сложнейший прыжок. Более того, в анонсе финала Кубка России, который состоится с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде, утверждается, что Туктамышева собирается заехать и на этот турнир.

Поскольку впечатление от Dragon Trophy уже получается немного смазанным, действительно было бы не лишним попытаться зажечь в финале Кубка. Тем более что там будет выступать еще одна претендентка на поездку в Сайтаму — Евгения Медведева.

Она тройным акселем не владеет, но очаровывает судей своим артистизмом и авторитетом, получая заоблачные оценки за компоненты, и в случае идеального исполнения программы вполне способна забраться на пьедестал даже в Японии.

Другое дело, что ученица Брайана Орсера в этом сезоне еще ни разу не катала без ошибок две программы подряд, но если на Кубке России ей это удастся, то позиции Туктамышевой могут пошатнуться.

Так что Елизавете нужно в срочном порядке показывать на соревнованиях тройной аксель и приезжать в Великий Новгород — доказывать свое превосходство над Медведевой в личном противостоянии.

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