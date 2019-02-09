Упала — место потеряла: Медведева угрожает Туктамышевой

Елизавета Туктамышева осчастливила своим приездом всю Любляну, превратив заштатный турнир серии «Б» под названием Dragon Trophy с детским зеленым дракончиком на логотипе в главное спортивное событие февраля в Словении.

Чтобы определить обычный уровень данного соревнования, достаточно посмотреть на баллы всех остальных участниц: больше 50-ти за короткую программу набрали только три фигуристки.

Это София Шаллер из Австрии, Даша Грм из Словении и Марина Пиредда из Италии, чьи имена мало что скажут всем, кроме ярых любителей фигурного катания.

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На каскад из двух тройных прыжков не пошел практически никто, да и на двойных постоянно совершались ошибки, так что достойных соперниц у Императрицы изначально не было. Однако у нее была своя цель — откатать программу на максимум и показать, что она уже вернулась в оптимальную форму после долгой болезни.

Только так можно укрепить свои шансы на попадание в заявку сборной России на главный старт сезона — чемпионат мира, который пройдет уже совсем скоро, с 18 по 24 марта, в японской Сайтаме.

Однако с первой попытки произвести впечатление не удалось — Туктамышева упала с тройного акселя, который стоит у нее в самом начале короткой программы.

Фигуристка заходила на элемент крайне осторожно, пытаясь держать ситуацию под полным контролем. Однако уже в воздухе девушка неожиданно накренилась в сторону, и стало понятно, что гладкого приземления не будет. Туктамышеву сильно повело назад, и она медленно, словно нехотя, присела на «пятую точку».

После этого спортсменка собралась и откатала оставшуюся часть программы без падений. Каскад из двух тройных тулупов вызвал у неискушенной местной публики шквал аплодисментов, несмотря на помарки на выезде. Тройной лутц получился идеальным и тоже был встречен с большим энтузиазмом.

Вращения и дорожку шагов судьи оценили по достоинству — с небольшими надбавками за качество исполнения, хоть и поставили на дорожке лишь третий уровень сложности. В сумме Туктамышева получила 65,66 балла и обогнала ближайшую преследовательницу больше чем на десять пунктов.

Но трагедия в том, что Туктамышеву хотят взять на чемпионат мира во многом из-за тройного акселя — элемента, который в этот вечер ей не удался.

Это самый сложный прыжок, который исполняется в данный момент во взрослом женском катании. Его базовая стоимость — шесть баллов, в то время как за двойной — 3,63.

Основное преимущество фигуристок, владеющих этим элементом, заключается в том, что его можно исполнить в короткой программе вместо обязательного двойного акселя. На любой другой тройной прыжок «дупель» заменить нельзя, а вот на собственную вариацию с дополнительным оборотом — пожалуйста.

Поскольку в мире взрослого женского катания сейчас нет других фигуристок, стабильно исполняющих тройной аксель, кроме Туктамышевой и японки Рики Кихиры, эти двое сразу получают огромное преимущество по итогам короткой программы.

Без этого элемента у Елизаветы, к сожалению, пока мало шансов навязать серьезную конкуренцию соперницам на чемпионате мира.

Из-за долгого отсутствия в элите фигурного катания судьи не ставят ей высоких компонентов, а по технической части ничем больше, кроме тройного акселя, Туктамышева пока не удивляет. Так что, если Императрица хочет отправиться на мировое первенство, нужно показать свою стабильность именно на «трикселе».

В произвольной программе Dragon Trophy у фигуристки будет еще один шанс продемонстрировать сложнейший прыжок. Более того, в анонсе финала Кубка России, который состоится с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде, утверждается, что Туктамышева собирается заехать и на этот турнир.

Поскольку впечатление от Dragon Trophy уже получается немного смазанным, действительно было бы не лишним попытаться зажечь в финале Кубка. Тем более что там будет выступать еще одна претендентка на поездку в Сайтаму — Евгения Медведева.

Она тройным акселем не владеет, но очаровывает судей своим артистизмом и авторитетом, получая заоблачные оценки за компоненты, и в случае идеального исполнения программы вполне способна забраться на пьедестал даже в Японии.

Другое дело, что ученица Брайана Орсера в этом сезоне еще ни разу не катала без ошибок две программы подряд, но если на Кубке России ей это удастся, то позиции Туктамышевой могут пошатнуться.

Так что Елизавете нужно в срочном порядке показывать на соревнованиях тройной аксель и приезжать в Великий Новгород — доказывать свое превосходство над Медведевой в личном противостоянии.

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