Траур в Рио: пожар на базе «Фламенго» унес жизни 10 человек

8 февраля в результате сильного пожара пострадали воспитанники академии одного из самых популярных и титулованных клубов Бразилии «Фламенго». В результате происшествия, согласно предварительным данным, погибли десять человек. Среди них оказались четыре игрока академии, два молодых футболиста, которые проходили стажировку в команде, а также четыре сотрудника тренировочной базы «Нинью ду Урубу».

Среди пострадавших числятся еще трое юных воспитанников академии, которых удалось спасти: 14-летний Кауан Нунес, а также 15-летние футболисты Франсиско Алвес и Жонатан Вентура. Все трое находятся в госпитале Рио-де-Жанейро. По информации бразильской газеты O Globo, их состояние оценивается как тяжелое.

Отмечается, что Вентура находится в критическом состоянии, и ему уже была сделана срочная операция.

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Согласно данным пожарной службы Рио-де-Жанейро, звонок о пожаре поступил в 5.17 утра по местному времени. Ликвидировать огонь удалось лишь через два часа.

«В здании находились юноши от 14 до 17 лет. Скорее всего, все они спали и в связи с этим не смогли вовремя эвакуироваться»,

— заявил подполковник пожарной службы Дуглас Эно, подчеркнувший, что личности погибших будут установлены после проведения экспертизы, которая состоится позднее.

Un'altra tragedia colpisce il mondo del calcio.

Stamattina un incendio di grandi proporzioni ha completamente distrutto il centro di allenamento del #Flamengo.

Il tragico bilancio parla di 10 morti e 3 feriti. Le vittime dovrebbero essere ragazzi delle giovanili di 14-17 anni pic.twitter.com/9q2cfLPP7S — golazo (@golazo_blog) 8 февраля 2019 г.

Официальная причина возгорания на данный момент неизвестна. По предположению вице-губернатора города Клаудио Кастро, пожар мог произойти из-за неисправности системы кондиционирования.

​«Экспертиза все еще продолжается, но, по предварительной информации, причиной стал кондиционер. Пока рано говорить, было ли это из-за сети или устройства», — заявил чиновник в эфире телеканала Globo.

В связи с трагедией в городе объявлен трехдневный траур. Кроме того, матч 1/2 финала чемпионата штата Рио-де-Жанейро, в котором «Фламенго» 9 февраля должен был принять «Флуминенсе», отменен. О новой дате проведения встречи будет объявлено позже.

С официальным комментарием выступил президент красно-черных Родолфо Ландим, сообщивший о том, что клуб продолжит работу с властями города, а также окажет материальную поддержку семьям пострадавших.

«Это самая большая трагедия за всю 123-летнюю историю клуба. Мы постараемся сделать все, что в наших силах для того, чтобы минимизировать горечь и страдание семей погибших. «Фламенго» не пожалеет усилий на это. Наш клуб сотрудничает с властями Рио-де-Жанейро. Это огромное горе для нас. Мы в трауре»,

— приводит слова президента «Фламенго» пресс-служба клуба.

Интересно, что еще в прошлом году на тренировочной базе красно-черных прошла масштабная реконструкция. «Нинью ду Урубу», где занимаются не только воспитанники, но и футболисты основной команды, была перестроена, став одной из самых современных во всей Латинской Америке. Однако с введением в эксплуатацию новых зданий старые строения снесены не были. Руководство клуба распорядилось, чтобы в обновленной базе работали взрослые футболисты и игроки основной команды «Фламенго», а юноши остались в старой части.

Примечательно, что данное решение было временным: в ближайшие месяцы руководство красно-черных планировало переселить воспитанников академии в новые здания, а старые — закрыть.

Возвращаясь к версии с поломкой системы кондиционирования, также стоит подчеркнуть, что после сильных дождей в районе Рио, где располагается тренировочная база, в старых постройках, в которых жили молодые футболисты, отключилось электричество и водоснабжение.

Трагедия затронула весь футбольный мир. Со словами соболезнования выступил нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который начинал свою карьеру во «Фламенго».

«Ужасная новость. Давайте молиться за всех. Всем сил, сил и еще раз сил. Вспоминая время, проведенное в академии, испытываю ужас. Я все еще не верю в произошедшее, но молюсь за вас. Пусть бог благословит членов семьи каждого», — написал Винисиус у себя в твиттере.

Que notнcia triste! Oremos por todos! Forзa, forзa e forзa — Vinicius Jr (@vini11Oficial) 8 февраля 2019 г.

Поддержку семьям пострадавших выразил и форвард сборной «Бразилии» и французского «ПСЖ» Неймар.

Не остался в стороне и экс-игрок «пентакампеонов» Роналдиньо, который провел полтора года во «Фламенго».

«Очень большое горе. Мои соболезнования всем родным красно-черной семьи. Страшная трагедия!» — написал он.

Uma tristeza muito grande, meus pкsames e sinceros sentimentos a todos familiares e a naзгo rubro-negra. Terrнvel tragйdia!!! pic.twitter.com/ociPSpWvVd — Ronaldinho Gaъcho (@10Ronaldinho) 8 февраля 2019 г.

Слова соболезнования выразил и легендарный бразильский футболист Зико, сыгравший за «Фламенго» более 200 матчей.

«Шок увидеть это здесь, на другом конце света. Пусть у красно-черной нации будет сила и вера, чтобы пережить это», — сказал бывший главный тренер сборной Бразилии.

С поддержкой в адрес «Фламенго» выступили и другие клубы со всего мира. Также на трагедию в Рио-де-Жанейро, где в 2016 году проходила летняя Олимпиада, отреагировал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Очень печальные новости приходят из Рио. Наши сердца обращены к друзьям и семьям молодых футболистов. Эти ребята занимались любимым видом спорта, что делает трагедию еще более невыносимой», — заявил он.

"Very sad to hear the news coming from Rio. Our hearts go out to the friends and families of these young footballers. These youngsters were playing the sport they loved which makes the tragedy all the more difficult to bear. Thomas Bach IOC President" #ForзaFlamengo @Flamengo — Olympics (@Olympics) 8 февраля 2019 г.

«Фламенго» в свою очередь выступил с благодарностью в адрес неравнодушных.

Agradecemos aos clubes do mundo todo pelas mensagens e votos neste dia difнcil. Nunca foi sу futebol. — Flamengo (@Flamengo) 8 февраля 2019 г.

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