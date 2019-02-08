Траур в Рио: пожар на базе «Фламенго» унес жизни 10 человек

8 февраля в результате сильного пожара пострадали воспитанники академии одного из самых популярных и титулованных клубов Бразилии «Фламенго». В результате происшествия, согласно предварительным данным, погибли десять человек. Среди них оказались четыре игрока академии, два молодых футболиста, которые проходили стажировку в команде, а также четыре сотрудника тренировочной базы «Нинью ду Урубу».
Среди пострадавших числятся еще трое юных воспитанников академии, которых удалось спасти: 14-летний Кауан Нунес, а также 15-летние футболисты Франсиско Алвес и Жонатан Вентура. Все трое находятся в госпитале Рио-де-Жанейро. По информации бразильской газеты O Globo, их состояние оценивается как тяжелое.
Отмечается, что Вентура находится в критическом состоянии, и ему уже была сделана срочная операция.
Согласно данным пожарной службы Рио-де-Жанейро, звонок о пожаре поступил в 5.17 утра по местному времени. Ликвидировать огонь удалось лишь через два часа.
«В здании находились юноши от 14 до 17 лет. Скорее всего, все они спали и в связи с этим не смогли вовремя эвакуироваться»,
— заявил подполковник пожарной службы Дуглас Эно, подчеркнувший, что личности погибших будут установлены после проведения экспертизы, которая состоится позднее.
Официальная причина возгорания на данный момент неизвестна. По предположению вице-губернатора города Клаудио Кастро, пожар мог произойти из-за неисправности системы кондиционирования.
«Экспертиза все еще продолжается, но, по предварительной информации, причиной стал кондиционер. Пока рано говорить, было ли это из-за сети или устройства», — заявил чиновник в эфире телеканала Globo.
В связи с трагедией в городе объявлен трехдневный траур. Кроме того, матч 1/2 финала чемпионата штата Рио-де-Жанейро, в котором «Фламенго» 9 февраля должен был принять «Флуминенсе», отменен. О новой дате проведения встречи будет объявлено позже.
С официальным комментарием выступил президент красно-черных Родолфо Ландим, сообщивший о том, что клуб продолжит работу с властями города, а также окажет материальную поддержку семьям пострадавших.
«Это самая большая трагедия за всю 123-летнюю историю клуба. Мы постараемся сделать все, что в наших силах для того, чтобы минимизировать горечь и страдание семей погибших. «Фламенго» не пожалеет усилий на это. Наш клуб сотрудничает с властями Рио-де-Жанейро. Это огромное горе для нас. Мы в трауре»,
— приводит слова президента «Фламенго» пресс-служба клуба.
Интересно, что еще в прошлом году на тренировочной базе красно-черных прошла масштабная реконструкция. «Нинью ду Урубу», где занимаются не только воспитанники, но и футболисты основной команды, была перестроена, став одной из самых современных во всей Латинской Америке. Однако с введением в эксплуатацию новых зданий старые строения снесены не были. Руководство клуба распорядилось, чтобы в обновленной базе работали взрослые футболисты и игроки основной команды «Фламенго», а юноши остались в старой части.
Примечательно, что данное решение было временным: в ближайшие месяцы руководство красно-черных планировало переселить воспитанников академии в новые здания, а старые — закрыть.
Возвращаясь к версии с поломкой системы кондиционирования, также стоит подчеркнуть, что после сильных дождей в районе Рио, где располагается тренировочная база, в старых постройках, в которых жили молодые футболисты, отключилось электричество и водоснабжение.
Трагедия затронула весь футбольный мир. Со словами соболезнования выступил нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который начинал свою карьеру во «Фламенго».
«Ужасная новость. Давайте молиться за всех. Всем сил, сил и еще раз сил. Вспоминая время, проведенное в академии, испытываю ужас. Я все еще не верю в произошедшее, но молюсь за вас. Пусть бог благословит членов семьи каждого», — написал Винисиус у себя в твиттере.
Поддержку семьям пострадавших выразил и форвард сборной «Бразилии» и французского «ПСЖ» Неймар.
Не остался в стороне и экс-игрок «пентакампеонов» Роналдиньо, который провел полтора года во «Фламенго».
«Очень большое горе. Мои соболезнования всем родным красно-черной семьи. Страшная трагедия!» — написал он.
Слова соболезнования выразил и легендарный бразильский футболист Зико, сыгравший за «Фламенго» более 200 матчей.
«Шок увидеть это здесь, на другом конце света. Пусть у красно-черной нации будет сила и вера, чтобы пережить это», — сказал бывший главный тренер сборной Бразилии.
С поддержкой в адрес «Фламенго» выступили и другие клубы со всего мира. Также на трагедию в Рио-де-Жанейро, где в 2016 году проходила летняя Олимпиада, отреагировал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Очень печальные новости приходят из Рио. Наши сердца обращены к друзьям и семьям молодых футболистов. Эти ребята занимались любимым видом спорта, что делает трагедию еще более невыносимой», — заявил он.
«Фламенго» в свою очередь выступил с благодарностью в адрес неравнодушных.
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