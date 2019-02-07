«Это безобразие»: жалоба Кокорина дойдет до Европы

Адвокаты нападающего «Зенита» Александра Кокорина намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Напомним, что 6 февраля Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, а также младшему брату форварда сине-бело-голубых Кириллу и игроку из любительской лиги Александру Протасовицкому еще на два месяца — до 8 апреля.

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Как рассказал Андрей Ромашов, адвокат Кокорина, в ближайшее время защита игрока обратится в ЕСПЧ,

поскольку «в России правосудие искать не приходится».

«Через две недели, когда соберем документы, будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие. Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами», — заявил юрист в интервью «СЭ».

«В ЕСПЧ объем жалоб из России превышает все, что поступает из остальных стран. Мы вынуждены обращаться туда. Что еще делать? Приходится искать правосудие не в России, а в Европе», — подчеркнул Ромашов.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий заключены в СИЗО с октября прошлого года. Компания друзей была арестована в связи с обвинениями в двух драках, произошедших в центре Москвы, в которых пострадали генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин, глава одного из Департаментов Минпромторга Денис Пак, а также гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, работающий водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Всем фигурантам дела инкриминированы «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». По первой статье предусмотрено вплоть до семи лет заключения.

Что же до Павла Мамаева, то хавбек «быков» пока не намерен обращаться в ЕСПЧ.

Об этом заявил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

«Адвокаты Кокорина планируют обжаловать арест в ЕСПЧ? Мы пока такую возможность с Павлом не обсуждали. Рассчитываем, что национальных способов защиты будет достаточно, чтобы обеспечить законное и справедливое решение», — приводит слова адвокат «Чемпионат.com».

Защита Мамаева намерена добиться пересмотра меры пресечения. В обоих драках экс-игрок сборной России принимал скорее опосредованное участие, однако следствие настроено к Мамаеву так же, как и к другим фигурантам дела.

«Безусловно рассчитываем на пересмотр меры пресечения. Особенно учитывая тот факт, что квалификация, по которой избиралась мера пресечения, абсолютно не подтверждается теми материалами, которые мы успели изучить. Сегодня мы готовим апелляционную жалобу на вчерашнее решение суда. Завтра она будет подана, и решение будет обжаловано. Павел держится стоически, все усилия направлены на ознакомление с материалами дела», — рассказал Бушманов.

Под арестом Кокорин и Мамаев пробудут еще как минимум два месяца.

После решения суда о продлении заключения стало известно, что футбольное мероприятие, которое уже давно планируют провести в «Бутырке», все же состоится.

Как пояснила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Ева Меркачева, матч пройдет в День всех влюбленных — 14 февраля.

«Поле, ворота и табло натянуты. Но документа с печатью (о проведении события именно 14 февраля — «Газета.Ru») я пока не видела», — заявила Меркачева.

Представители Мамаева с оптимизмом восприняли информацию о матче. Это, как отметил Игорь Бушманов, «хорошо поддержит» футболиста.

«Что касается матча 14 февраля в «Бутырке», то я пока не могу подтвердить эту информацию. У Павла пока нет точной информации, но если он состоится в ближайшее время, это хорошо поддержит моего подзащитного. Сейчас благоприятный период, в том числе и погодный. Надеюсь, ничто не помешает проведению данного матча, который повлияет только положительно», — подчеркнул адвокат.

Более того, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что

именно Мамаеву пришла идея провести матч 14 февраля.

«Мамаев предложил провести футбольный матч 14 февраля в День святого Валентина. У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день. Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждёт. А руководство ФСИН полностью поддерживают такую инициативу», — сказал Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Меркачева также отметила, что

Александр Кокорин отказался от участия в мероприятии, сославшись на больную ногу.

Напомним, что весь прошлый сезон форвард «Зенита» пропустил из-за тяжелой травмы — разрыв крестообразной связки колена, а сейчас не имеет возможности проводить реабилитацию.

«Он сказал, что у него болит нога», — отметила Меркачева в беседе с РИА «Новости».

Стоит отметить, что Кокорин и его защита изначально были настроены крайне отрицательно к возможности провести такой матч, называя подобное даже «издевательством». Александру заключение в СИЗО дается куда сложнее, чем Мамаеву.

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