Кубковая классика: «ничья – несправедливый результат»

Первым вопросом к главному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде по окончании матча с «Реалом» были не его впечатления об игре, а состояние Лионеля Месси. Главная звезда каталонского клуба появился только на последние полчаса и не смог отметиться результативными действиями.

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«Все хорошо, но на данный момент мы решили не рисковать. У него был небольшой дискомфорт, и мы решили поступить как лучше. Решения всегда нужно принимать, основываясь на том, что лучше для команды и игрока, — рассказал специалист.

— Сегодня все было нормально, но мы посчитали, что лучше выпустить Месси во втором тайме. Когда он вышел на поле, он мог решить ситуацию. Каждый раз, когда он получал мяч, у нас было чувство, что он может создать что-то у чужих ворот».

Впрочем, от оценки результата и содержания игры главный тренер сине-гранатовых на послематчевой пресс-конференции тоже не ушел.

«Конечно, когда соперник забивает на первых минутах, а ты сравниваешь, это хорошо. Они долго владели мячом в начале. Потом мы понемногу начали создавать опасность у чужих ворот. А когда все было в наших руках, мы добились ничьей. Во время игры мы прошли через разные стадии, — отметил Вальверде.

— Ничего не решено, очевидного фаворита нет. Учитывая, какого калибра соперники, еще многое не сказано. Мы знали, что матч будет жестким и тяжелым».

При этом испанский тренер отметил, что фаворита перед ответным поединком нет, похвалил забившего гол бразильского вингера Малкома, а также заявил, что не знает, сыграет ли Месси в ближайшем туре Примеры с «Атлетиком» из Бильбао.

А вот наставник мадридского «Реала» Сантьяго Солари выглядел на послематчевой пресс-конференции несколько расстроенным.

«Сложно говорить о справедливости в футболе. У нас было несколько моментов, чтобы забить второй гол: Бэйл, Кроос... Пожалуй, присоединюсь к тем, кто говорит, что это был очень хороший, приятный, качественный матч. Его было приятно смотреть всем – как нам, так и болельщикам, — ответил аргентинский тренер на вопрос о закономерности исхода игры.

— Мы всегда хотим побеждать, у нас были возможности забить второй гол. А уже потом игра могла сложиться по-разному. Сегодняшний матч – подтверждение того, что команда работает очень серьезно».

Отдельно тренер оценил действия 18-летнего бразильца Винисиуса Жуниора, который при Солари заиграл в основном составе и в своем первом «Эль Класико» до замены был едва ли не самым активным игроком «сливочных».

«Я не удивлен, потому что я работал с ним с момента его перехода. Он 18-летний мальчишка, и его игра восхищает, потому что такое бывает нечасто. У него есть и партнеры, которые помогают ему сиять», — отметил тренер, начинавший сезон наставником второй команды «Реала» – «Кастильи».

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, известный своим непримиримым отношением к «Реалу», в смешанной зоне сетовал на работу арбитра Матео Лаоса.

«У Лаоса странные трактовки, нам пришлось приспосабливаться. Серхио Рамос должен был получить вторую желтую, но что поделать? В целом мы провели хороший матч.

Мы знали, что у Лео был небольшой дискомфорт. Впереди важные матчи, поэтому будет лучше, если он подойдет к ним здоровым и готовым. Знали, что если он сыграет весь матч, то это может ему навредить. Он предпочел выйти во втором тайме. Мы добились хорошего результата, все решится в ответной игре», — сказал Пике.

В то же время опорный полузащитник каталонцев Серджи Бускетс, проведший первый час игры, пока на поле не вышел Месси, с капитанской повязкой, был рассудителен и общался с прессой в философском стиле.

«В целом, ничья закономерна. Команды справились друг с другом. Все будет решаться в ответной игре.Шансы победить были у обеих команд. Вероятность прохода «Реала» дальше – 50%, даже несмотря на то, что они играют дома, — начал Бускетс.

— Игра Малкома? Гол значительно придает уверенности. Надеемся, что помогать команде будут все игроки, а решать будет тренер.

В таких матчах нет фаворита. «Барселона» и «Реал» – две лучшие команды Испании и Европы. Игра в ответном матче будет максимально равной».

Нарасхват был и забивший гол в своем первом же «Класико» Малком.

«Матчи с «Реалом» всегда важнейшие в сезоне. Сегодня мы были спокойны и смогли сравнять счет. Чтобы выйти в финал, в ответном матче нужно сыграть так же интенсивно», — заметил бразилец, словно для него играть в таких поединках привычное дело.

Автор мадридского гола Лукас Васкес по окончании поединка все еще был на эмоциях и заявил, что результат матча несправедлив.

«Мы играли лучше и создали больше моментов. Ничья – несправедливый результат, — поведал Васкес.

— Эта ничья должна сослужить нам дома службу. Мы должны выйти в финал.

Во втором тайме «Барса» наседала, и это нормально, ведь она играла дома. Мы должны быть довольны игрой, но не результатом».

Пообщался с прессой и голкипер мадридцев Кейлор Навас, проведший в нынешнем сезоне свой всего тринадцатый матч (три в чемпионате, три в Лиге чемпионов, один в Суперкубке Испании и шесть в Кубке страны).

«Шансы были у обеих команд. Мы хотели победить, счет 1:1 не особо нас устраивает. Играть за «Реал» – честь для меня. Здесь моя семья, я хочу быть здесь, наслаждаться игрой и отдавать себя игре ради этой футболки, — отметил костариканец.

И мы, и «Барселона» хотим быть в финале. И мы хотим сыграть лучше, чтобы этого добиться. Матч был хороший. Все игроки терпели, когда это было нужно, и играли, когда у нас был мяч.

Мне ничего не нужно менять. Я хотел бы играть больше. У меня мало шансов. Когда я получаю шанс, стараюсь использовать его по максимуму».

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