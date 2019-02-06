«Уже сломлены»: почему Кокорину и Мамаеву продлили арест

Решение Тверского суда Москвы оставить Павла Мамаева, братьев Кокориных и Александра Протасовицкого под арестом в СИЗО «Бутырка» еще на два месяца было встречено адвокатами обвиняемых с горьким сарказмом, граничащим с негодованием.

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«Надежда была. Хотели, чтобы суд услышал и принял законное обоснованное решение. Но нас не всегда слышат или делают вид, что не слышат. Разумных доводов было много для отклонения ходатайства и выбора альтернативной меры содержания, — цитирует Sport24 адвоката Павла Мамаева Игоря Бушманова. — Со стороны обвинения были только голословные умозаключения, которые ничем не были подтверждены. Апелляцию подадим. Будем обжаловать решение. Будет ли это эффективно — вопрос к суду. Мы свои обязанности выполним в полном объеме.

Не хотим ли мы попросить для них большего времени в спортзале? Лучше бы они на свободе находились, чем в этом спортзале.

Они сейчас зря тратят свои молодые годы на бессмысленное провождение, ожидая, когда потерпевшие изволят ознакомиться с делом, а следствие его завершит. В общении с семьей никаких препятствий нет, есть соответствующее разрешение».

А вот защитник Кирилла Кокорина Вячеслав Барик поведал, что он никаких надежд на положительный итог заседания не питал.

«Не было надежды у нас. Должен рассуждать как юрист, а с точки зрения права это не надежда, а необходимость, — рассказал Барик.

— Ребят не должны были брать под стражу. А раз уж взяли, давно должны были отпустить. Это законное требование. Но будет ли реализовано оно?»

Недавно ставшая адвокатом Протасовицкого Татьяна Прилипко жестко вела себя во время заседания и не менее жестко высказалась после его окончания, рассказав СМИ, почему, по ее мнению, судья постоянно перебивала речь защитницы.

«Я ее укусила, а ей не понравилось. Она сидит, называется — дело слушает, а сама в телефончик играет, причем все это отражается на экране, — отметила Прилипко.

— Это нормально, когда судья слушает процесс и развлекается в мобильном телефоне? Я считаю, что нет».

Задали ей вопрос и о том, не был ли вердикт судьи известен еще до заседания суда.

«Слушайте, вы где живете-то? Чего спрашиваете?» — ответила адвокат Протасовицкого.

Лаконичнее всех выступила адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова, постоянно комментирующая процесс в своем инстаграме, где выражает недоумение по поводу нарушений в работе следствия и решений суда.

«Мы не комментируем правовой нигилизм», — заметила Стукалова представителям СМИ, садясь в машину после заседания 6 февраля.

Продление ареста знаменитых футболистов вызвало бурную реакцию общественности, причем в основном известные люди высказались в поддержку Кокорина и Мамаева, выразив как минимум недоумение из-за происходящего.

«Аргументы про «линчевание», что ребята молодые, они оступились, пожалейте, что они футболисты — это все уже, извините меня за вульгарное слово, не канает. Уголовный кодекс один для всех. Судебная машина работает сейчас на полную катушку, — рассказал Sport24 депутат Госдумы Игорь Лебедев.

— К сожалению, мы знаем, что бывают случаи, когда за украденные миллиарды людей отправляют под домашний арест. А тут, казалось бы, два молодых парня за невинную шалость вынуждены сидеть в тюрьме.

Согласен, есть определенного рода в этом отношении перегибы, но есть с другой стороны законодательство. Когда суд видит в ходатайстве признаки того, что на воле люди могут оказать давление на следствие, скрыться от следствия или что-то подобное, то конечно суд это удовлетворяет. Да, ребята раскаялись. Они морально уже очень сильно наказаны. Вчера Александр Кокорин выступил с извинениями в адрес потерпевших, и они считают себя невиновными. А с другой стороны, кто себя считает виновными из тех, кто сидит в СИЗО? Да никто.

Ребятам также не повезло с судьей. Потому что судья известен многими громкими делами с представителями оппозиции. Был другой суд и другой состав суда, то, может быть, отнеслись бы к ребятам более благосклонно.

К сожалению, еще повлияло давление со стороны общества на наших спортсменов, особенно в адрес футболистов, относительно того, как они тратят свои деньги.

Никто не смотрит, что все деньги заработаны честным путем, своим трудом и своим потом. Не исключаю, что они не получат реальный срок. В любом случае ребята уже сломлены. Все доказательства фактически были собраны в первые часы, потому что записи с видеокамер и показатели свидетелей вполне достаточно, чтобы завершить следствие. Это хулиганство, которое случилось на глазах многих москвичей и под камерами, и через час эти все доказательства были у свидетелей.

Не исключаю, что, как часто в нашей стране бывает на том уровне, на котором принимаются определенные решения — это решение не принято. Поэтому следствие пытается немножко затянуть процесс, для того, чтобы дождаться окончательного решения».

Эмоционально выступил в поддержку Кокорина с Мамаевым близкий друг Александра, футболист самарских «Крыльев Советов» Алан Чочиев, выложивший в своем инстаграме флаг и герб России со следующей подписью:

«Годами эти ребята защищали честь своей страны, честь флага и прославляли русский народ на мировых аренах. Оступились, нарушили закон и понесли наказание как мужчины.

Это, наверное, первый случай, когда за нанесение легкого вреда здоровью человека сажают в тюрьму и держат уже полгода, хотя ребята признали частично свою вину. Их реакция была такая неправильная не просто так, а на грубое оскорбление!!!

И сегодня арест ребят опять продлили до 8 апреля. Все, кто за этим стоит, и все, кто радуется этому, – пусть Всевышний не простит вам этого никогда! Слезы матерей ребят! Они на вашей совести!»

«Я не ожидал, что ребятам продлят срок пребывания в СИЗО. Они и так уже четыре месяца сидят за рядовой проступок. Это чересчур. Думал, что возможен домашний арест или какие-то другие условия, — рассказал знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне эксперт Александр Мостовой.

— За что [их сажать]? Ну подрались. Они уже четыре месяца за это отсидели. Наверное, уже наказание осуществлено. Понятно, что дело резонансное, потому что в нем участвуют два футболиста.

Но есть и более известные люди, которые совершают преступления. Однако это не афишируется так широко. Когда случился этот эпизод у Кокорина и Мамаева, общественность это осудила. Все говорили о том, что они должны быть наказаны. Но они уже четыре месяца сидят. Плюс еще два дали. Уже полгода получается. Это как?»

«Маразм! Чем следствие 4 месяца занимается?! Что за профанация правосудия?! Их уже публично наказали! Куда дальше-то держать... Ужас»,

– написал в своем твиттере комментатор Константин Генич.

Маразм! Чем следствие 4 месяца занимается?! Что за профанация правосудия?! Их уже публично наказали! Куда дальше-то держать... ужас https://t.co/XU47nNqgB6 — Константин Генич (@GenichK) 6 февраля 2019 г.

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