«Это нечто особенное»: Овечкин побил вечный рекорд Федорова

«Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:2

Каждый матч «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в последнее время сопровождался вопросом, cможет ли многолетний капитан «столичных» Александр Овечкин побить рекорд лучшего российского бомбардира в истории лиги Сергея Федорова.

И в игре с «Ванкувер Кэнакс» Ови наконец удалось обойти знаменитого нападающего «Детройт Ред Уингз»: в победном матче он отметился результативной передачей, благодаря которой Ти Джей Оши на третьей минуте открыл счет.

Таким образом, Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории североамериканской лиги: теперь на его счету 1180 (644+536) очков. У Федорова на один балл меньше, и при этом экс-нападающий «Детройта» провел на 193 матча больше, чем Александр Великий.

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Сразу после матча Ови прокомментировал свое историческое достижение, отметив, что вложил много труда в достижение такого результата. Он назвал свой рекорд серьезным событием и выразил благодарность всем, кто помог ему добиться поставленной цели.

«Когда начинаешь играть в хоккей и только приезжаешь в НХЛ, то сначала мечтаешь забить только пару раз, а теперь я — номер один среди россиян в истории. Поразительно. В это было вложено много работы, было много хоккея, и я горд за свою семью, за отца, который все свое время проводил со мной. Это уже история, и я обошел всех этих легенд. Знаете, это довольно серьезное событие. И я благодарен всем, кто со мной работал, всем партнерам. Это очень важно.

Я говорил с Федоровым и сказал, что это большая честь. У нас очень хорошие отношения. И я уверен — он рад, что это я обогнал его. Сколько хоккеистов из России сыграли в лиге? Быть первым среди них — это нечто особенное»,

— цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин является лидером в снайперской гонке (37 голов), опережая на шесть шайб ближайших преследователей: Джона Тавареса («Торонто Мэйпл Лифс»), Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз»), Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз») и Патрика Кейна («Чикаго Блэкхоукс»).

Однако, если забыть о рекордах, то главным героем матча стал не капитан столичной команды, а его партнер — россиянин Евгений Кузнецов,

который отметился двумя результативными пасами и внес большой вклад в победу. Отметим, что по ходу игры «Вашингтон» дважды вел в счете с разницей в две шайбы — 2:0 и 3:1, но гостям всякий раз удавалось сократить отставание до минимума.

Команда Овечкина пока не может набрать солидный ход и постоянно чередует победы с поражениями, однако занимает текущее шестое место в Восточной конференции, что позволяет «Вашингтону» рассчитывать на попадание в плей-офф и борьбу за Кубок Стэнли. «Ванкувер» идет на восьмом месте на Западе.

«Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» — 0:4

А вот «Питтсбург» продолжает катиться на дно. На сей раз команда Евгения Малкина разгромно уступила скромной «Каролине Харрикейнз», которая сейчас занимает лишь десятое место на Востоке. «Питтсбург» идет седьмым, отставая на два очка от «Вашингтона».

Самым знаковым событием этого матча для российских любителей хоккея стала шайба Андрея Свечникова, который провел четвертый гол своей команды за 42 секунды до конца встречи. Теперь на счету россиянина 23 (13+10) очка в 53 матчах текущей «регулярки».

Также в составе победителей отличились Джордан Мартинук, Бретт Песке и Майкл Ферланд.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:5

А вот «Лос-Анджелес» Ильи Ковальчука напротив постепенно набирает обороты и одержал вторую победу подряд. Минувшей ночью «Кингз» выступили обидчиками «Нью-Джерси Дэвилз», обыграв соперников в выездном матче со счетом 5:1.

Главным событием игры стала шайба Ковальчука в ворота бывшей команды, которую он забросил на 58-й минуте, поставив точку в матче.

Напомним, в 2012 году россиянин в составе «Нью-Джерси» добрался до финала Кубка Стэнли, где его команда в решающей серии проиграла как раз «Лос-Анджелес Кингз». Вскоре после этого Ковальчук решил перейти в петербургский СКА, хотя ранее заключил 15-летний контракт с «Дэвилз» на $100 млн. Из-за этого болельщики окрестили его предателем.

После сегодняшнего матча с «Нью-Джерси» Ковальчук заявил, что был счастлив забросить шайбу в ворота своей бывшей команды.

«Я был счастлив, когда забил. Это всегда лучший ответ (болельщики «Нью-Джерси» освистали Илью. — «Газета.Ru»). В команде осталось только два парня, с которыми я раньше играл, время летит.

У «Нью-Джерси» молодая команда, они получили Нико Хишира и многих молодых ребят. Это квалифицированная, хорошая команда. Нынешний сезон для них не самый удачный, но у них светлое будущее», — отметил россиянин.

В регулярном чемпионате этого сезона 35-летний нападающий набрал 26 (11+15) очков в 43 матчах.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс» — 2:3 Б

Минувшая ночь действительно стала по-настоящему звездной для многих россиян, выступающих за клубы НХЛ. Российский нападающий «Вегаса» Валентин Зыков забросил свою первую шайбу за коллектив из штата Невада.

Причем его гол позволил гостям сравнять счет в матче. По ходу игры финалист Кубка Стэнли прошлого сезона уступал «Тампе» со счетом 0:2, но сумел уйти от поражения и добиться победы.

«Голден Найтс» одолели соперников в серии буллитов, решающий бросок нанес Алекс Так. «Тампа» сейчас идет на первом месте в Восточной конференции, а «Вегас» занимает пятую строчку на Западе.

Также в других матчах результативными действиями отметились еще несколько россиян.

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в выездной игре с «Флоридой Пантерз» (3:2), форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артем Анисимов помог своей команде разгромить «Эдмонтон Ойлерз» (6:2) также отметившись результативным пасом, голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30 в победном матче с «Колорадо Эвеланш» (6:3), а его партнер по команде Артемий Панарин отметился голевой передачей.

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