«Друзей у меня нет»: Загитова пожаловалась на жизнь

Российская фигуристка Алина Загитова выступила перед журналистами в ходе официального мероприятия, связанного с подписанием контракта с техническими спонсорами, и ответила на вопросы представителей прессы относительно своей жизни как на льду, так и вне площадки. В частности, 16-летняя чемпионка Пхенчхана рассказала об особенностях своего характера, а также подчеркнула, что занятие фигурным катанием практически не оставляет ей свободного времени, которое она старается проводить в компании семьи.

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«Что бы я пожелала себе на этот год? Никогда не загадываю наперед и живу только сегодняшним днем. Загадывать — плохая примета», — цитирует Sport24 Загитову, которая подчеркнула, что самой тяжелой наградой в ее карьере остается золото Олимпиады-2018, хотя сама медаль не является наиболее ценной для россиянки.

Одной из главных тем беседы с молодой спортсменкой стала ее подготовка к грядущему чемпионату мира, который пройдет с 18 по 26 марта в японской Сайтаме. До старта первенства остается более месяца. В преддверии турнира Загитова выиграла этапы Гран-при в Хельсинки и Москве, однако после этого в финале соревнований она проиграла японке Рике Кихире и стала второй, заняла пятое место на чемпионате России, пропустив вперед Анну Щербакову, Александру Трусову, Алену Косторную и Станиславу Константинову, а также уступила в борьбе за золото европейского первенства своей соотечественнице Софье Самодуровой.

Эксперты и поклонники фигурного катания обнаружили спад в спортивной форме олимпийской чемпионки и, рассуждая об его причинах, выдвинули несколько версий, среди которых чаще всего фигурировали физическая и психологическая усталость Алины. У нее же на этот счет свое мнение.

«На чемпионате мира я рассчитываю на победу, сейчас я не катаю никаких программ, но тренируюсь, скоро начну готовиться к турниру, пойдет полная подготовка. Настроение у меня боевое, и я хочу прежде всего доказать себе, что все могу.

Прыжки — мое сильное качество. Но в последнее время с ними у меня проблемы, но мой тренер меня поддерживает, и я думаю, что с этим справлюсь. Что мне мешает? Наверное, мой чуть-чуть тяжелый характер»,

— рассказала Загитова.

Также, продолжая тему подготовки к мировому первенству, 16-летняя фигуристка отметила, что не намерена вносить серьезные изменения в свои программы и усложнять их. По словам Загитовой, она сосредоточена на работе над ошибками, допущенных на предыдущих соревнованиях.

С вопросами относительно состояния и формы олимпийской чемпионки среди общественности появился негативный фон и в отношении ее тренера Этери Тутберидзе. Эксперты один за одним стали критиковать методы работы именитой специалистки, подчеркивая, что под ее руководством высоких результатов способны добиваться только юные фигуристы, а после достижения 16-летнего возраста у них начинается карьерный спад.

Об этом заявила хореограф группы канадского тренера Брайана Орсера и российской фигуристки Евгении Медведевой, которая прекратила сотрудничество с Тутберидзе в мае прошлого года и уехала в Торонто, Сандра Безич, а также отечественный специалист Александр Волков, покинувший отделение «Хрустальный» московской школы «Самбо-70» и перешедший в Академию Евгения Плющенко.

По их мнению, Этери Тутберидзе «выжимает из своих учеников все соки и оказывает на них колоссальное давление». Загитова опровергла информацию о жестоких методах работы своего тренера.

«Этери Георгиевна всегда говорит, когда ты поправился. Но фраз вроде: «Ты жирная» — нет. Мы сами следим за своим весом, видим себя в зеркале. Я себе ни в чем не отказываю, кроме тортов. Сладкое в моей жизни есть, но я с этим борюсь. Я смотрю на свой вес — если чуть-чуть поправилась, то стараюсь меньше есть.

Какая Тутберидзе на самом деле? Я не могу рассказать многого. Но она — такая же целеустремленная, как я. Никогда не опускает руки. Идет к той цели, которую поставила. Что использует чаще: кнут или пряник? У нее все есть»,

— заявила спортсменка.

Также Загитова поделилась своими житейскими интересами, на которые из-за фигурного катания свободного времени у нее находится немного. Например, олимпийская чемпионка подчеркнула, что практически не общается со своими друзьями, которых, по ее словам, как таковых у нее нет.

«Друзей у меня, можно сказать, нет. Поэтому большую часть свободного времени я стараюсь проводить с семьей», — отметила фигуристка.

При этом Загитова поделилась тайной о тех, кого считает своими кумирами и кем она восхищается. Среди них оказалась олимпийская чемпионка Афин-2004 в художественной гимнастике Алина Кабаева, а также известная поп-исполнительница Селена Гомес.

«Алина Кабаева — очень известная спортсменка, на которую я всегда равняюсь. Смотрела все фильмы и все интервью, которые она дает. Я прямо ей восхищаюсь.

Из известных людей я хотела бы встретиться с Селеной Гомес. Это моя мечта. Слушаю ее музыку в том числе. Мне нравится больше зажигательная музыка. Под медленную можно погрустить, но она редко мне требуется. А зажигательная очень помогает на соревнованиях», — рассказала Загитова.

К слову, фигуристка отметила, что с радостью бы попробовала сняться в фильме, а также заявила, что если бы она не занималась фигурным катанием, то попробовала бы себя в художественной гимнастике.

Однако из наиболее реальных целей Загитова видит начало тренерской карьеры после того, как повесит коньки на гвоздь.

«Я бы хотела продолжить свою жизнь в спорте и стать хорошим тренером. А об остальном пока не думала. Но мое будущее точно будет связано со спортом», — заключила она.

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